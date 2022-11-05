【台北市長選舉辯論會】少子化怎麼解？蔣萬安加碼生育補助，陳時中增加托育名額，黃珊珊說「不是發錢就好」
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蔣萬安主張加碼首都的生育獎勵金，生第一胎從現在的2萬提高到4萬，同時要減輕0-6歲孩子托育、幼托費用；生第二胎符合資格的父母，能夠優先入住社宅，「讓嬰兒的啼哭聲成為台北市的交響樂。」陳時中則進一步表示，自己跟中央關係最好，「我最可以跟大家溝通！」黃珊珊強調，重點是對症下藥，希望能讓年輕女性敢生才敢養。
「台北市長選舉電視辯論會」今（5）日下午2點登場，由民進黨候選人陳時中、國民黨候選人蔣萬安、無黨籍候選人黃珊珊展開論戰；黃珊珊提出少子化問題，指出2018少子女化對策計畫，5年編列2500億，審計部卻說政府政策錯誤，陳時中接任衛福部長後成立「少子化辦公室」只開一次會卻拿7.9億元，是浪費預算，是否未來還會用這種態度面對北市少子化？至於蔣萬安，長期在立法院衛環委員會卻對少子化束手無策，國家生育力仍一路滑落。
蔣萬安反批柯市長就任後，新生兒一路下滑到1萬多
蔣萬安表示，過去幾年台北市的人口流失非常嚴重，並舉例前市長郝龍斌時代，台北市新創人數接近3萬，但柯市長就任後一路下滑僅剩1萬6000多。過去這幾年來，他遇到很多年輕父母、情侶，聽聽對方對於台北市未來的想像及憧憬，不願意生小孩的人越來越多，這是個非常嚴重的問題。
蔣萬安表示，8年來新生兒人數持續下探，過去一整年，台北新生兒人數，只誕生了1萬6695名寶寶，相較郝市府時期幾乎減少了一半，「其中一個名額還是我貢獻的。」
蔣萬安表示，投資台北下一代，就是投資這座城市的未來，因此他主張加碼首都的生育獎勵金，生第一胎從現在的2萬提高到4萬，同時要減輕0-6歲孩子托育、幼托費用；同樣，生第二胎符合資格的父母，能夠優先入住社宅，真正減輕願意生孩子的年輕爸媽所面對的經濟壓力。
蔣萬安表示，他對台北的願景不只是冰冷的建設，而是城市需要有人，才會溫暖，台北絕對不能只是一個符號，否則無法成為台北人的家園，「我要透過政見、相關的政策落實，讓嬰兒的啼哭聲成為台北市的交響樂。」
蔣萬安也表示，台北市新生兒人數新低，年輕父母不敢生，他提出生育獎勵金加倍的想法，但很遺憾，「陳時中任內居然否決台北市議會放寬育兒津貼的想法，用的理由是擔心外縣市移入台北市，不知道台北市外流人口很嚴重嗎？也希望黃珊珊能夠回答」，把炮口對準陳時中。
陳時中：打造很有愛的台北市，讓大家身心靈健康
陳時中回應，相蔣萬安在立院待那麼久，對於台北和其他地區的差別，這種城鄉差距應該是很清楚的，從中央的角度，必然要去考慮每個政策和法條的衡平性，「我們並沒有否決，而是提出相關事情時要給予提醒，我未來當台北市長，當然從台北市長的角度出發會做去和中央溝通，不是人家說不行就不行，要懂得跟中央溝通，有需求就要大聲講出來。」
陳時中更進一步表示，自己跟中央關係最好，「我最可以跟大家溝通，尋求正常管道，我未來也會針對托兒、育兒持續關注」，讓孩子安心長大，打造很有愛的台北市，讓大家身心靈健康。
陳時中也表示，少子化是全球都會的趨勢，台北市的人口這幾年從270萬減到246萬，其他城市都沒有減少那麼多，北市要檢討整體育兒政策，「0到6歲國家一起養」的政策從蔡英文總統提出來後，一步步各種補助要做好。
他提出的政見當中，包含人工生殖補助，不能生時，有冷凍胚胎，增加未來的可能機會；生產時，全年齡照顧，身心障礙者陪產；另外還有針對爸媽親職教育，爸爸也要進來幫忙；這樣大家比較願意生、敢生；還會增設「育兒指導員」，讓新的家庭和新手爸媽可以有幫手。
陳時中也指出，未來托育這塊還要再加強，他提出3.6萬元坐月子補助，讓媽媽在生產完之後有餘裕照顧新生兒，最難抽籤、名額最少的2歲公共托育必須要增加1000個名額，另外增加社區親子館、公私協力一起推動「在校安親」等，讓父母更安心，同時也有喘息的空間；相關手段做好，搭配國家中央補助，爸媽又有臨托體系又敢生，未來少子化就得以解決。
黃珊珊：提供友善托育環境，不是只發錢而已
黃珊珊表示，蔣萬安應該不會不清楚台北人口負成長的原因，除了桃園，六都都在下降，拜防疫所賜，台北被除籍十萬人口，而且台北交通有綿密捷運網絡，台北很多人到桃園新北居住，也就是以前到台北很麻煩，現在很多人移到新北、桃園。
黃珊珊強調，重點是對症下藥，希望能讓年輕女性敢生才敢養，要提供友善托育環境，不是只有發錢而已，希望打造台北的居住正義，現在台北市政府也多元提出可負擔的住宅，歡迎全國人才都來台北定居。
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核稿編輯：羅元祺
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醫療無界限！看科技力如何突破時地限制，「遠距醫療」照護你我的健康
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當賦能科技與醫療產業相互結合，遠距醫療成為醫療平權的可能解方；而新冠病毒的意外插曲，則陰錯陽差的讓臺灣遠距醫療邁入全新階段。究竟遠距醫療的前世今生為何？民眾的觀察、感受又是什麼？我們特別專訪亞東紀念醫院、萬里區衛生所及受惠病患，帶領民眾一起探究後疫情時代下遠距醫療的未來可能性。
過去幾年，新冠疫情（COVID-19）的陰霾壟罩全球，不只造成社會互動模式鉅變，也促成強勁的數位轉型浪潮，推進我國公私部門的數位轉型進程，讓如MyData等諸多數位服務實際落地。其中，源起於山地及偏鄉的「遠距醫療」服務，也搭上新冠疫情的順風車，從「醫療平權」朝向增加醫療效能的緊急應變發展，實施短短數月就獲得許多民眾的正面反饋，甚至意外開啟以「人」為中心的新型態醫療服務的發展可能。
究竟臺灣遠距醫療的如何興起、成熟？疫情與科技又為遠距醫療帶來怎樣顛覆性的改變？本次特別專訪亞東紀念醫院、萬里區衛生所，以及參與遠距醫療會診計畫的病患，分別從醫療機構、醫師、病患及家屬三種角度切入，深入解析「遠距醫療」在臺灣的發展脈絡、呈現偏鄉遠距診療的執行情境，以及疫情下的遠距醫療技術的應用。
專業會診、技術支持、遠端關懷：用「心」打造零距離的醫療平權
隨著資通訊技術逐漸成熟，數位科技成為促進偏鄉醫療平權的可能解方，衛福部也於2018年5月頒布《通訊診察治療辦法》，就此奠定臺灣遠距醫療發展的里程碑。為此，衛福部向行政院提出前瞻計畫，由國衛院執行「5G及智慧科技提升醫療與健康照護計畫」，2010年起在新北巿石碇區、萬里區啟用全台第一個糖尿病連續式遠距醫療照護應用，2021年聯合苗栗縣政府、為恭紀念醫院、遠傳電信在苗栗縣南庄鄉擴大應用範圍。然而，為了保障受治者得到專業、完善的診治，最初遠距診療的過程必須以「三方會診」（主治醫師、病患、會診醫師）的方式進行，與如今能夠一對一看診的新冠線上門診有很大的不同。
儘管如此，遠距診療的開放仍使偏鄉醫師得以在較不擅長的次專科上，得到會診醫師的輔助，也讓偏鄉地區的民眾有機會獲得更多樣的醫療服務；另一方面，「會診」的執行方式也降低了民眾的使用門檻，因為全程都會有醫師及專人陪伴，民眾就只要到衛生所掛號、申請遠距診療，然後準時抵達衛生所、坐在視訊鏡頭前與醫師共同會診即可，結束後也可以在原地批價、領藥，看診流程和平時到診所看診幾乎沒有區別。
除此之外，亞東醫院眼科部暨社區健康發展中心的王嘉康主任也指出遠距診療之於偏鄉的另一項重大優勢，就是「省時」。王嘉康主任說，偏鄉民眾往返醫院的交通時間往往是看診時間的好幾十倍，大白天出門回到家都已接近傍晚。但有了遠距診療之後，民眾只要到衛生所掛號、看診就可以完成，相對來講就節省了不少時間。
此時，可能有人會擔心沒有實際前往醫療院所，診療過程中需要的各項檢查該怎麼辦？萬里區衛生所醫師兼主任劉尚霖也分享過去會診的經驗，「透過我去學習、受訓，代替亞東的會診醫師使用各種儀器，他就能透過5G網路即時收到畫面進行診斷」。如今只要搭配簡便的醫療儀器，遠距診療能夠完成如X光、超音波、心電圖等常見的醫療檢測，並利用5G技術達到即時畫面同步，打破臨床檢查的距離限制。更甚至，現在還能透過「雲端血糖機」將病人檢測後的血糖數字自動上傳雲端，讓專業護理師在醫院透過遠端監控、電話關心等方式，解決糖尿病照護中較困難的血糖控制問題，達成零距離的遠端關懷。
對於病患而言，無論是診療當下醫師遠端的即時診斷、診療前後護理師溫柔細心的保健教育、還是回家以後零距離的健康關懷……等，種種人性化的遠距醫療服務最大的影響，其實是督促她關心自己的身體健康。受惠的王美蘭女士笑著說，「護理師很細心的教你說怎麼樣去用、怎麼樣操作，仔細的跟你說那個針要怎麼樣回收，有時候還會打電話來關心你『今天血糖有沒有驗啊？』這讓我自己也會覺得說，有好多人盯著我，要對自己的健康更積極」。
社會距離造就「遠距醫療」更加多元的發展契機
儘管遠距醫療在偏鄉推動的成效斐然，但法規的剛性仍然限制了遠距醫療的發展可能，直到後來擾亂全世界的COVID-19出現，這才意外的將遠距醫療從偏鄉普及到每個角落，讓民眾體驗到遠距醫療的好處。
亞東紀念醫院院長邱冠明也有感於兩者密不可分的關係，「新冠疫情的這兩三年來，為了保持社會距離，遠距的價值強烈地被顯示出來」。疫情嚴峻時，醫療院所成為染疫的高風險場所，本應週期回診或是需要醫療服務的民眾，都被迫於就診需求與染疫風險之間來回拉扯。這種既想保持距離，但又無法忽視自身健康的矛盾，恰好創造遠距醫療介入的理由與空間。
於是，2020年衛福部因應疫情特別放寬解釋《通訊診察治療辦法》，讓醫院能夠運用LINE、Skype等線上工具，提供如「快篩陽性遠距視訊門診」、「長照機構視訊門診」等，兼顧醫療及降低接觸染疫風險的服務來滿足疫情底下民眾的緊急需求。另一方面，遠距醫療放大醫療量能的效果，也在過去的疫情高峰中起到非常關鍵的輔助效果。亞東紀念醫院院長邱冠明回憶當時的情景說道，「當時集檢旅館就像是醫院服務的外部化，裡面輕症為主的確診者醫療需求較低，所以在當醫院的醫療量能輻射至集中檢疫旅館時，它的護病比（護理師與病患人數比例）就會放大到正常醫院配置的十倍、二十倍」。而包括視訊、LINE推播、數位問卷發放等，利用賦能科技來關懷確診者、紀錄與判讀個案症狀的方式，也成功放大醫院既有的照護量能。不只為當時緊繃的防疫工作貢獻良多，也讓醫療產業及政府雙雙看見臺灣遠距醫療向國際延伸的潛在機會。
未來醫院新藍圖：不只連結醫療服務，也串聯人類獨有的溫暖關懷
無論是疫情期間的關懷電話、簡訊健康表單等的疫情照護機制，還是遠距診療、視訊看診等遠距醫療技術的直接應用，我們都能從中感受到「服務提供者」對於「使用者」的滿滿關懷。因為這些機制當初並不是以「病人」為中心在思考，而是回到以「人」為中心去設計的服務，所以遠距醫療不只能夠給予病患迫切需要的醫療協助，也同時滿足每個人們心中希望被關心的社會需求。這也呼應邱冠明院長認為遠距醫療以「人」為中心的核心價值，不只民眾能更即時的接受診療，還能促進偏鄉地區的醫療平權；更甚至，遠距醫療還能成為一個踏板，讓臺灣的醫療產業達到一個全新的高度。
至於如何一步步實踐如此宏大的願景，邱冠明院長認為可以先從建構「未來醫院」的想像開始，「通訊診療所不能的，就是未來醫院的核心任務」。由於通訊診療只能進行診斷及醫療諮詢，所以醫院仍有其存在的必要性，例如進行專業檢驗、外科手術等高階治療，而事前的問診、診斷、檢查安排，就能夠透過數位科技遠端完成。如此一來，不只能夠節省民眾的交通成本，也讓院內的醫護人員能夠更專注於有需要的病患，大幅提升醫療服務的效率及品質。
遠距醫療──重新定義「距離」的意義
遠距醫療出現之前，從家戶到醫院的距離是從日出到日落；遠距醫療實現之後，家戶就是醫療院所的鏡像投射，而新冠病毒的意外插曲則創造遠距醫療更加多元的可能性。儘管如今法令規範仍有諸多限制，攸關生命安全的醫療法規也需要經過縝密的思慮與答辯才能確定未來方向，但各界仍樂觀期待遠距醫療能在如今的基礎上，擁有更多發展的可能性。
新冠疫情加速遠距醫療的快速發展，以及各家醫院的實踐經驗，衛福部今年（2022）也正在修訂《通訊診察治療辦法》，除放寬開立處方條件，也將擴大視訊診療對象，包括納入穩定慢性病、安寧療護等10類病患，預計最快2023年元旦上路，符合資格的民眾就可以使用遠距視訊診療，未來將不在限於偏鄉、離島的民眾，期待全民都會因此而受惠。
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