【台北市長選舉辯論會】少子化怎麼解？蔣萬安加碼生育補助，陳時中增加托育名額，黃珊珊說「不是發錢就好」

「台北市長選舉電視辯論會」今（5）日下午2點登場，由民進黨候選人陳時中、國民黨候選人蔣萬安、無黨籍候選人黃珊珊展開論戰；黃珊珊提出少子化問題，指出2018少子女化對策計畫，5年編列2500億，審計部卻說政府政策錯誤，陳時中接任衛福部長後成立「少子化辦公室」只開一次會卻拿7.9億元，是浪費預算，是否未來還會用這種態度面對北市少子化？至於蔣萬安，長期在立法院衛環委員會卻對少子化束手無策，國家生育力仍一路滑落。

蔣萬安反批柯市長就任後，新生兒一路下滑到1萬多

蔣萬安表示，過去幾年台北市的人口流失非常嚴重，並舉例前市長郝龍斌時代，台北市新創人數接近3萬，但柯市長就任後一路下滑僅剩1萬6000多。過去這幾年來，他遇到很多年輕父母、情侶，聽聽對方對於台北市未來的想像及憧憬，不願意生小孩的人越來越多，這是個非常嚴重的問題。

蔣萬安表示，8年來新生兒人數持續下探，過去一整年，台北新生兒人數，只誕生了1萬6695名寶寶，相較郝市府時期幾乎減少了一半，「其中一個名額還是我貢獻的。」

蔣萬安表示，投資台北下一代，就是投資這座城市的未來，因此他主張加碼首都的生育獎勵金，生第一胎從現在的2萬提高到4萬，同時要減輕0-6歲孩子托育、幼托費用；同樣，生第二胎符合資格的父母，能夠優先入住社宅，真正減輕願意生孩子的年輕爸媽所面對的經濟壓力。

蔣萬安表示，他對台北的願景不只是冰冷的建設，而是城市需要有人，才會溫暖，台北絕對不能只是一個符號，否則無法成為台北人的家園，「我要透過政見、相關的政策落實，讓嬰兒的啼哭聲成為台北市的交響樂。」

蔣萬安也表示，台北市新生兒人數新低，年輕父母不敢生，他提出生育獎勵金加倍的想法，但很遺憾，「陳時中任內居然否決台北市議會放寬育兒津貼的想法，用的理由是擔心外縣市移入台北市，不知道台北市外流人口很嚴重嗎？也希望黃珊珊能夠回答」，把炮口對準陳時中。

陳時中：打造很有愛的台北市，讓大家身心靈健康

陳時中回應，相蔣萬安在立院待那麼久，對於台北和其他地區的差別，這種城鄉差距應該是很清楚的，從中央的角度，必然要去考慮每個政策和法條的衡平性，「我們並沒有否決，而是提出相關事情時要給予提醒，我未來當台北市長，當然從台北市長的角度出發會做去和中央溝通，不是人家說不行就不行，要懂得跟中央溝通，有需求就要大聲講出來。」

陳時中更進一步表示，自己跟中央關係最好，「我最可以跟大家溝通，尋求正常管道，我未來也會針對托兒、育兒持續關注」，讓孩子安心長大，打造很有愛的台北市，讓大家身心靈健康。

陳時中也表示，少子化是全球都會的趨勢，台北市的人口這幾年從270萬減到246萬，其他城市都沒有減少那麼多，北市要檢討整體育兒政策，「0到6歲國家一起養」的政策從蔡英文總統提出來後，一步步各種補助要做好。

他提出的政見當中，包含人工生殖補助，不能生時，有冷凍胚胎，增加未來的可能機會；生產時，全年齡照顧，身心障礙者陪產；另外還有針對爸媽親職教育，爸爸也要進來幫忙；這樣大家比較願意生、敢生；還會增設「育兒指導員」，讓新的家庭和新手爸媽可以有幫手。

陳時中也指出，未來托育這塊還要再加強，他提出3.6萬元坐月子補助，讓媽媽在生產完之後有餘裕照顧新生兒，最難抽籤、名額最少的2歲公共托育必須要增加1000個名額，另外增加社區親子館、公私協力一起推動「在校安親」等，讓父母更安心，同時也有喘息的空間；相關手段做好，搭配國家中央補助，爸媽又有臨托體系又敢生，未來少子化就得以解決。

黃珊珊：提供友善托育環境，不是只發錢而已

黃珊珊表示，蔣萬安應該不會不清楚台北人口負成長的原因，除了桃園，六都都在下降，拜防疫所賜，台北被除籍十萬人口，而且台北交通有綿密捷運網絡，台北很多人到桃園新北居住，也就是以前到台北很麻煩，現在很多人移到新北、桃園。

黃珊珊強調，重點是對症下藥，希望能讓年輕女性敢生才敢養，要提供友善托育環境，不是只有發錢而已，希望打造台北的居住正義，現在台北市政府也多元提出可負擔的住宅，歡迎全國人才都來台北定居。

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核稿編輯：羅元祺