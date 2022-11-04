【未來大人物識膽提案1】上山的決定、撤退的勇氣：山岳節目製作人 詹偉雄Ｘ登山KOL 雪羊 對談人生的膽識

山，永遠都在。但為什麼要上山？

而當見到夢想目標就在前面時，你願意撤退嗎？

挑戰登頂，攻頂後真的就叫成功了嗎？

面對不得不，你有多大的勇氣喊出「撤退」二字？

同為登山高手、經歷大不相同的兩位，面對山都是「敬意」。從創辦《數位時代》被定義為文化人、再到文化評論人，詹偉雄在2015年重新展開與山的對話，2021年製作了《群山之島與不去會死的他們》節目，用鏗鏘有力的聲音來讓世界看見台灣山岳的模樣。

而登山界最多人追蹤的KOL雪羊，也在登山領域中佔據勇敢發聲的地位，甚至勇於將自己的上山經驗、撤退歷練都化於文字分享，如2016年到吉爾吉斯攀爬7,134公尺列寧峰中途身體不適撤退、更如2021年在中央山脈卑南主山南峰北方遭遇夥伴墜谷事件，經歷42小時歷劫歸來後，用精確描述出如何自保、如何求助、如何靜心待援等待...

登山是一場人與大自然之間最直擊的對話，無法定義每一次的攻頂或撤退該叫做失敗或成功，唯有真正一步步踏進森山、真切坦誠面對山，才能真正自我定義。

你有這樣的勇氣嗎？來一次識膽大會

這一次，我們想與你探討山岳上的事，邀來重量級的山岳專家來開講，文化評論人、山岳節目製作人詹偉雄老師與山岳KOL、雪羊視界創辦人雪羊，從山下聊到山上，談自己膽大包天的山岳觀、也聊自己的勇於撤退的喊停勇氣。

認識這些山岳上的識膽者

詹偉雄／文化評論人、山岳節目製作人

2015年開始走入山岳，7年來詹偉雄的人生1/3都在山上度過，完成百岳、製作山岳節目《群山之島與不去會死的他們》，期盼台灣最美的風景除了「人」之外，能引領出「山岳」成為新一代台灣代名詞。身為專業登山家，每一次的上山都是一場山的招喚，但當面對不得不的狀況，該懷著什麼膽大包天的勇氣喊停？

雪羊／山岳KOL、雪羊視界創辦人

以登山與山岳攝影為主題，累積超過13萬名追蹤者，並講授超過百場講座。在一場又一場的上山中建構推廣山野教育的「雪羊視界」。在登山的崛起世界中，紛擾的「攻頂」聲音以邏輯與登山知識勇於當個對山岳的發聲者。在每個當下，如何構建自己心中走上地平線上3公里以上的決定，又在怎樣的關鍵下，喊出撤退的勇氣？

11/13 ，到現場聆聽兩位山岳玩家，如何構建自己心中走上地平線上3公里以上的決定，又在怎樣的關鍵下，喊出撤退的勇氣。

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責任編輯：江怡蘋

核稿編輯：王銘岳