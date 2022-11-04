2022/11/04,
運動

【未來大人物識膽提案1】上山的決定、撤退的勇氣：山岳節目製作人 詹偉雄Ｘ登山KOL 雪羊 對談人生的膽識

【未來大人物識膽提案1】上山的決定、撤退的勇氣：山岳節目製作人 詹偉雄Ｘ登山KOL 雪羊 對談人生的膽識
Photo Credit - 陳淑玲

我們想讓你知道的是

這是一場在山岳上的對話，11/13 ，到現場聆聽兩位山岳玩家，如何構建自己心中走上地平線上3公里以上的決定，又在怎樣的關鍵下，喊出撤退的勇氣。

識膽提案，你敢不敢？在這吵雜的年末，面對國際動盪、國內紛擾，你有敢於面對自己心中理由伯的勇氣嗎？11/13，戰一次「試膽＆識膽」進行式。
限量開賣：單場講座330元，購票去＞

山，永遠都在。但為什麼要上山？

而當見到夢想目標就在前面時，你願意撤退嗎？

挑戰登頂，攻頂後真的就叫成功了嗎？

面對不得不，你有多大的勇氣喊出「撤退」二字？

同為登山高手、經歷大不相同的兩位，面對山都是「敬意」。從創辦《數位時代》被定義為文化人、再到文化評論人，詹偉雄在2015年重新展開與山的對話，2021年製作了《群山之島與不去會死的他們》節目，用鏗鏘有力的聲音來讓世界看見台灣山岳的模樣。

而登山界最多人追蹤的KOL雪羊，也在登山領域中佔據勇敢發聲的地位，甚至勇於將自己的上山經驗、撤退歷練都化於文字分享，如2016年到吉爾吉斯攀爬7,134公尺列寧峰中途身體不適撤退、更如2021年在中央山脈卑南主山南峰北方遭遇夥伴墜谷事件，經歷42小時歷劫歸來後，用精確描述出如何自保、如何求助、如何靜心待援等待...

登山是一場人與大自然之間最直擊的對話，無法定義每一次的攻頂或撤退該叫做失敗或成功，唯有真正一步步踏進森山、真切坦誠面對山，才能真正自我定義。

你有這樣的勇氣嗎？來一次識膽大會

這一次，我們想與你探討山岳上的事，邀來重量級的山岳專家來開講，文化評論人、山岳節目製作人詹偉雄老師與山岳KOL、雪羊視界創辦人雪羊，從山下聊到山上，談自己膽大包天的山岳觀、也聊自己的勇於撤退的喊停勇氣。

640X480_pages-to-jpg-0005
對談主題：上山的決定、撤退的勇氣。購票去＞＞

認識這些山岳上的識膽者

詹偉雄／文化評論人、山岳節目製作人

2015年開始走入山岳，7年來詹偉雄的人生1/3都在山上度過，完成百岳、製作山岳節目《群山之島與不去會死的他們》，期盼台灣最美的風景除了「人」之外，能引領出「山岳」成為新一代台灣代名詞。身為專業登山家，每一次的上山都是一場山的招喚，但當面對不得不的狀況，該懷著什麼膽大包天的勇氣喊停？

雪羊／山岳KOL、雪羊視界創辦人

以登山與山岳攝影為主題，累積超過13萬名追蹤者，並講授超過百場講座。在一場又一場的上山中建構推廣山野教育的「雪羊視界」。在登山的崛起世界中，紛擾的「攻頂」聲音以邏輯與登山知識勇於當個對山岳的發聲者。在每個當下，如何構建自己心中走上地平線上3公里以上的決定，又在怎樣的關鍵下，喊出撤退的勇氣？

11/13 ，到現場聆聽兩位山岳玩家，如何構建自己心中走上地平線上3公里以上的決定，又在怎樣的關鍵下，喊出撤退的勇氣。

識膽大會
日期：2022/11/13
時間：11:00-12:00
地點：臺灣當代文化實驗場 灰盒子 (台北市大安區建國南路一段177號)
優惠票價：單場330元（限量開賣中）、單日通行票 (含 4 場對談) 1180元
購票去：Accupass購票＞＞Taketla購票＞＞

講者
前往活動頁面，了解更多有膽故事＞＞

識膽大會：更多有膽故事，帶著滿滿的「勇敢行動」與「不怕失敗」勇氣，購票去＞＞

責任編輯：江怡蘋
核稿編輯：王銘岳


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。