【未來大人物識膽提案1】上山的決定、撤退的勇氣：山岳節目製作人 詹偉雄Ｘ登山KOL 雪羊 對談人生的膽識
我們想讓你知道的是
這是一場在山岳上的對話，11/13 ，到現場聆聽兩位山岳玩家，如何構建自己心中走上地平線上3公里以上的決定，又在怎樣的關鍵下，喊出撤退的勇氣。
識膽提案，你敢不敢？在這吵雜的年末，面對國際動盪、國內紛擾，你有敢於面對自己心中理由伯的勇氣嗎？11/13，戰一次「試膽＆識膽」進行式。
限量開賣：單場講座330元，購票去＞
山，永遠都在。但為什麼要上山？
而當見到夢想目標就在前面時，你願意撤退嗎？
挑戰登頂，攻頂後真的就叫成功了嗎？
面對不得不，你有多大的勇氣喊出「撤退」二字？
同為登山高手、經歷大不相同的兩位，面對山都是「敬意」。從創辦《數位時代》被定義為文化人、再到文化評論人，詹偉雄在2015年重新展開與山的對話，2021年製作了《群山之島與不去會死的他們》節目，用鏗鏘有力的聲音來讓世界看見台灣山岳的模樣。
而登山界最多人追蹤的KOL雪羊，也在登山領域中佔據勇敢發聲的地位，甚至勇於將自己的上山經驗、撤退歷練都化於文字分享，如2016年到吉爾吉斯攀爬7,134公尺列寧峰中途身體不適撤退、更如2021年在中央山脈卑南主山南峰北方遭遇夥伴墜谷事件，經歷42小時歷劫歸來後，用精確描述出如何自保、如何求助、如何靜心待援等待...
登山是一場人與大自然之間最直擊的對話，無法定義每一次的攻頂或撤退該叫做失敗或成功，唯有真正一步步踏進森山、真切坦誠面對山，才能真正自我定義。
你有這樣的勇氣嗎？來一次識膽大會
這一次，我們想與你探討山岳上的事，邀來重量級的山岳專家來開講，文化評論人、山岳節目製作人詹偉雄老師與山岳KOL、雪羊視界創辦人雪羊，從山下聊到山上，談自己膽大包天的山岳觀、也聊自己的勇於撤退的喊停勇氣。
認識這些山岳上的識膽者
詹偉雄／文化評論人、山岳節目製作人
2015年開始走入山岳，7年來詹偉雄的人生1/3都在山上度過，完成百岳、製作山岳節目《群山之島與不去會死的他們》，期盼台灣最美的風景除了「人」之外，能引領出「山岳」成為新一代台灣代名詞。身為專業登山家，每一次的上山都是一場山的招喚，但當面對不得不的狀況，該懷著什麼膽大包天的勇氣喊停？
雪羊／山岳KOL、雪羊視界創辦人
以登山與山岳攝影為主題，累積超過13萬名追蹤者，並講授超過百場講座。在一場又一場的上山中建構推廣山野教育的「雪羊視界」。在登山的崛起世界中，紛擾的「攻頂」聲音以邏輯與登山知識勇於當個對山岳的發聲者。在每個當下，如何構建自己心中走上地平線上3公里以上的決定，又在怎樣的關鍵下，喊出撤退的勇氣？
11/13 ，到現場聆聽兩位山岳玩家，如何構建自己心中走上地平線上3公里以上的決定，又在怎樣的關鍵下，喊出撤退的勇氣。
識膽大會
日期：2022/11/13
時間：11:00-12:00
地點：臺灣當代文化實驗場 灰盒子 (台北市大安區建國南路一段177號)
優惠票價：單場330元（限量開賣中）、單日通行票 (含 4 場對談) 1180元
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責任編輯：江怡蘋
核稿編輯：王銘岳
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血世足？2022卡達世足賽不想告訴你的秘密
我們想讓你知道的是
除了血鑽石、血棉花，現在還有血世足？10年前，卡達成了2022年世界盃足球賽的主辦國，並展開龐大的世足賽建設工程。幕後的英雄，是佔了卡達90%的勞動力的外籍移工。然而，卡達有著宛如現代奴隸的「卡法拉制」政策，讓來到卡達的移工，每天在超過40度的高溫下工作12小時、護照被扣留、行動遭到限制，甚至失去生命。
11月20日，2022世界盃足球賽即將在卡達開幕，這是世界級足球賽事第一次在中東地區舉辦。自10年前卡達獲得世足賽主辦權以來，數百萬來自亞洲與非洲的移工投入世足賽相關工程——包括建築業、服務業、家政業——為這場全球矚目的運動盛事奉獻心力。
然而，許多正值人生精華時期的青年，卻因此走向意料之外的命運。
高度倚賴外籍移工的卡達，卻有惡名昭彰的移工制度
卡達一直是一個高度倚賴外籍移工的國家，全國人口約288萬，其中200多萬都是外籍移工，大幅超越本地人口。這些移工大多來自印度、巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉、斯里蘭卡、菲律賓等國。
然而，卡達的移工政策「卡法拉制度」（Kafala system，又稱「保證人制度」）一直惡名昭彰，就如同現代奴隸。例如：移工必須在雇主同意下才能入境、離境、辭職、換工作，而雇主為了防止移工逃跑，常常沒收移工的護照、簽證、手機。因此，移工經常受到強迫勞動、超長工時、低於法律或契約的工資，也無法成立或加入工會；如果抵抗雇主，就可能失去合法身份，甚至有被判刑及遣返的風險。
10年來，國際特赦組織持續針對卡達移工問題展開調查，並施壓卡達政府與FIFA（國際足球總會）必須確保移工權利、改善移工政策。其中，研究報告《在他們的人生巔峰》顯示，許多尼泊爾和孟加拉的移工，原本都是20至40歲的健康青壯年，卻因投入世足賽工程，長期在高溫下超時工作，導致嚴重的健康問題，甚至喪命。
卡達政府經常在缺乏充分調查的情況下，便為這些移工開立死亡證明，並將死因歸咎於「自然死亡」，也沒有為此改善工作環境。許多喪命的移工，他們的家屬至今仍未得到任何賠償。
國際關注卡達移工人權，各國代表隊和運動員加入聲援
10年來，在國際特赦組織與其他夥伴團體持續施壓、遊說、監督下，卡達政府開始改善移工政策、提高最低工資。2020年，卡達開始廢除「卡法拉制」的一部分規範，然而，由於雇主與移工的權力極度不對等，許多改革並未落實。
為了施壓卡達持續改革並落實移工政策，國際特赦組織發起全球連署行動，並與人權觀察（Human Rights Watch）等夥伴團體，要求卡達與FIFA改善卡達移工的處境，並建立全面的補償計畫。此外，國際各大媒體如《衛報》（The Guardian）、《半島電視台》（Al Jazeera）、《中東之眼》（Middle East Eye）、《多哈新聞台》（Doha News）陸續報導卡達世足賽移工議題，也有許多國家的足球代表隊與運動員紛紛挺身而出，表態關注卡達移工人權，包括：挪威、荷蘭、丹麥、德國等；國際特赦組織台灣分會亦邀請台灣男女足隊長，拍攝短片聲援世足賽移工。
卡達移工政策的改革過於緩慢，全球必須持續施壓
身為國際級賽事的主辦單位，FIFA具有既定的人權規範，理應負起人權責任，避免世足賽相關人員面臨虐待、剝削，甚至身亡。
據估計，透過本屆世足賽，FIFA將獲利60億美元。今年，國際特赦組織委託第三方進行國際民意調查，訪談15國（阿根廷、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、肯亞、墨西哥、摩洛哥、荷蘭、挪威、西班牙、瑞士、英國、美國）共1萬7,477名成人，其中67%認為自身國家的足球協會應公開為世足賽人權議題發聲，更有73%受訪者支持FIFA使用世足賽的龐大收益來賠償移工。
今年3月，國際特赦組織在FIFA位於瑞士的總部，遞交全球超過280,000筆的連署，並與FIFA及最高委員會舉行面談會議。5月，國際特赦組織與其他人權組織、球迷團體、工會等團體組成聯盟，發起「#PAYUPFIFA」倡議行動，要求FIFA至少需撥款4.4億美元——相當於世足賽所頒發的獎金——賠償因參與世足賽工程而受害的移工，並避免未來再度發生類似的人權侵害。在「#PAYUPFIFA」倡議行動開始之後，FIFA向國際特赦組織表示，他們正在考慮這項補償移工的提案，但至今仍未發表公開回覆。
國際特赦組織社會與經濟正義主任 Steve Cockburn 表示：「我們的國際民調顯示，許多民眾希望FIFA挺身而出，彌補卡達移工所遭遇的傷害。他們也希望自己國家的協會採取更堅定的立場。」
一場全球矚目、光鮮亮麗的運動賽事，不應留下人權污點。今年的卡達世足賽，將是卡達移工命運的轉捩點，邀請你立即加入全球連署，要求卡達與FIFA改善卡達移工政策，並補償受害的移工，你可以改變卡達移工的人生！
本文章內容由「國際特赦組織」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。