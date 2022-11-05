2022/11/05,
職場

【未來大人物識膽提案2】一試無成，那就再試一次：永心鳳茶 薛舜迪Ｘ裸辭重新出發 張希慈 對談面對挫折一再出發的膽識

【未來大人物識膽提案2】一試無成，那就再試一次：永心鳳茶 薛舜迪Ｘ裸辭重新出發 張希慈 對談面對挫折一再出發的膽識
Photo Credit - 陳淑玲

我們想讓你知道的是

從沒把「一試就成」當成目標，敢於越挫越勇、脫離舒適圈的行動，是薛舜迪、張希慈的人生日常！11/13 ，到現場聆聽兩位實業家在人生道路上，一試再次的努力與勇氣。

識膽提案，你敢不敢？在這吵雜的年末，面對國際動盪、國內紛擾，你有敢於面對自己心中理由伯的勇氣嗎？11/13，戰一次「試膽＆識膽」進行式。
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如果不知道會不會成功，你敢出發嗎？

如果看不到未來，你敢放棄現在擁有的一切嗎？

如果想要做的代表要向家庭與社會體制抗爭，你有勇氣嗎？

如果失敗了，你願意繼續試嗎？要試幾次呢？

薛舜迪，從老台菜第三代出發，將台味料理翻轉成「永心鳳茶」、「心潮飯店」等時尚台感風潮，人人說他是時髦台菜潮流啟動者，頂著接班擔子卻演繹出另一場台菜嘉年華。但其實，從接班到創新，向家裡的抗爭與爭取從沒停止過，從大菜上那朵蘭花移開、到將吃肉燥飯變成品肉燥飯，任何一點小細節都是向傳承老滋味老做法家裡的抗爭，「一次就成」這件事情也從來不在選項內，兼顧台菜好味道本質卻又能創出引發話題會一吃再吃的新台味，究竟要試幾次？

張希慈，過去被冠上「城市浪人」創辦人、也有人稱讚他是「《富比世》傑出創業家」，但他卻不勇敢跨出一大步，裸退離開一手創辦的「城市浪人」，從小就想著改變這個社會與積極參與的他，在沒有任何標籤、光環的狀態下，回歸與自己對話的世界。他失敗了嗎？面對職場、面對人生、面對健康，張希慈的「再試一次」帶著怎樣的哲學行動呢？

聽一場把挫敗當日常的超級對話，來這場識膽大會！

這一次，我們邀請來兩位勇於碰撞、敢於創新創業的試膽實業家，在跌跌撞撞的人生故事裡，不走安穩舒適道路，一試無成後高喊著「再試一次」的冒險家精神，他們都走在把挫敗當日常的實踐當中，11/13邀你一起來跌跌撞撞多試幾次。

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認識這些敢於碰撞的識膽者

薛舜迪／永心鳳茶、心潮飯店、奶茶專門店執行長

在充滿新潮、時尚的包裝下，薛舜迪是承接老靈魂的台菜第三代接班人，傳統圓桌、澎湃的大菜雖然雋永，但卻成為接班的枷鎖。堅信「跌倒是為了找到下一步的動力」，在勇於一試再試、當個任性的大人與爸爸溝通、失敗、再勇闖的層層關卡下，重新演繹出永心鳳茶、心潮飯店等時髦台菜潮流席捲台灣中。

張希慈／城市浪人創辦人、SOUL LAB靈魂實驗所執行長

是「城市浪人」的創辦人與執行長，卻在2年前「裸退」自創的組織，隻身不帶任何標籤的漂流在自由工作的領域。試過一次又一次的努力仍然相信著未來的可能性，再次成為社會創業組織「SOUL LAB靈魂實驗所」的執行長，一試再試，不行，那就再試一次啊！

識膽大會
日期：2022/11/13
時間：11:00-12:00
地點：臺灣當代文化實驗場 灰盒子 (台北市大安區建國南路一段177號)
優惠票價：單場330元（限量開賣中）、單日通行票 (含 4 場對談) 1180元
購票去：Accupass購票＞＞ Taketla購票＞＞

1113全部
11/13更有其他更多業界人士Ｘ未來大人物「不怕失敗勇氣」的對談。

識膽大會：更多有膽故事，帶著滿滿的「勇敢行動」與「不怕失敗」勇氣，購票去＞＞

責任編輯：江怡蘋
核稿編輯：王銘岳


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