【未來大人物識膽提案3】擁抱黑暗，亮一盞光明燈：做工的人 林立青Ｘ逆風劇團 成瑋盛 對談擁抱陰影與抑鬱的膽識
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一位是全台最接地氣的作家、一位是過去的「非行少年」。11/13 ，到現場來聆聽，林立青、成瑋盛兩位曾經擁抱黑暗，不斷前進、甚至點起一盞又一盞社會光明燈的勇士，說說他們的故事給你聽。
識膽提案，你敢不敢？在這吵雜的年末，面對國際動盪、國內紛擾，你有敢於面對自己心中理由伯的勇氣嗎？11/13，戰一次「試膽＆識膽」進行式。
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那些在光照不到角落形成的傷，怎麼治癒？
是不是在陰影下，就毫無看見光明的機會了？
林立青、成瑋盛，非世俗定義的社會行動家，林立青是從工地走出、拿個筆桿寫出勞工階層實際困境，當《做工的人》成功引起社會意識與話題後，他卻以此為滿。積極參與與各式社會角落面臨的困境與積極行動參與與解決痛點。而脫離「歹行」暗黑生活的成瑋盛，把過去在陰暗時的抑鬱與不自信化成力量，成立「逆風劇團」，承接那些正在迷惘道路上的「非行少年」。
林立青與成瑋盛都在散發著一種柔柔的、暖暖的光芒，不避諱挑戰社會的黑暗面，用自己識讀的領域要讓社會大眾看見、相信且肯定那群在角落徘徊的人。當《做工的人》裡說著：「如果做夢會過得比較快活，多做點夢又何妨？」但其實林立青與成瑋盛在幽暗的夢中點亮一盞光明燈，帶著這個社會一起變得更好、更勇敢。
聽一場最接地氣對話，來這場識膽大會！
11/13 ，到現場來聆聽，兩位曾經擁抱黑暗，不斷前進、甚至點起一盞又一盞社會光明燈的勇士，說說他們的故事給你聽。
認識這些擁抱黑暗力量的識膽者
林立青／《做工的人》作者、友洗社創共同創辦人
從工地打零工到寫出被拍成叫好叫座電視劇作品，林立青專注非典型小人物的故事與，把自己曾走過的那些小人物生命痕跡如實刻畫而出，不但讓處於城市邊緣、甚至黑暗角落的人有了共感，他更點亮一盞又一盞的光芒，創立「友洗社創」提供街友工作，倡議社會底層不該被漠視，而是一個個真實的人生與個體。
成瑋盛／逆風劇團共同創辦人
被林立青稱為「全台最溫柔幫派」，也曾經是別人口中壞孩子的成瑋盛與夥伴創立「逆風劇團」，承接那些走在偏離體制與社會航道暗黑青少年，不讓缺角囝仔走入更深的黑暗中，反而用戲劇、用表演與燈光，點燃這些非行少年的信心與面對社會大眾的可能性，並一起相信，會有更光明的那一天。
識膽大會
日期：2022/11/13
時間：11:00-12:00
地點：臺灣當代文化實驗場 灰盒子 (台北市大安區建國南路一段177號)
優惠票價：單場330元（限量開賣中）、單日通行票 (含 4 場對談) 1180元
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責任編輯：江怡蘋
核稿編輯：王銘岳
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我們想讓你知道的是
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除了學習資源協助外，執行長蔡嘉純表示「藉著獎勵誘因，來增加服務人員提升品質的動力」，針對分級配有不同的業績抽成比例，等級越高、業績抽成比例越高，以此鼓勵努力升等；以高品質服務，增加消費者使用頻率，同時有業績抽成，形成互惠循環。
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