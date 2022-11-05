【圖輯】不是渴死就是淹死：氣候變遷下無奈又絕望的巴基斯坦辣椒農夫

在巴基斯坦南部被譽為亞洲辣椒之都的小鎮昆里（Kunri），40歲的農民雷曼・拉吉（Leman Raj）在已乾枯的田地搜尋仍鮮紅的辣椒，他的作物大部分已經毀壞，但可能還有少數得以倖免。

「我的莊稼受到高溫的嚴重影響，接著又是大雨，天氣完全改變了。現在由於致災性降雨，我們的農田都遭受嚴重的損失，這就是辣椒的下場。」他一邊說，一邊舉起乾枯、腐爛的植物說：「所有的辣椒都爛了。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

巴基斯坦8、9月面臨洪水肆虐，而先前連續幾年的高溫也使辣椒農難以應對。農民和專家表示，在一個高度依賴農業的國家，極端氣候對農村經濟造成的打擊更加沉重，凸顯南亞人口容易受到氣候的影響。

官方估計，洪水造成的損失超過400億美元。

遭洪水淹沒腐爛的辣椒樹根｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

巴基斯坦辣椒產量位居世界第四，年產量達14.3萬噸，種植面積達6.07萬公頃。農業是巴基斯坦的經濟支柱，因此對氣候變化的感受相當敏感。在今年洪水來臨之前，炎熱的氣溫已經使得辣椒種植更加困難，因為辣椒不適合在過於高溫的環境下生長。

「當我還小的時候，從來沒有這麼熱過。我們過去收成很好，但現在天氣變得很熱、雨水減少，辣椒產量已經下降了。」巴基斯坦農業研究理事會乾旱地區研究中心主任阿塔烏拉・汗（Attaullah Khan）博士說，過去三年的熱浪影響辣椒的生長，病蟲害使辣椒葉子捲曲，阻礙了它們的生長。

當地農民在已不甚理想的辣椒田中盡可能採收辣椒｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

如今，洪水又帶來了一系列新的挑戰與打擊。

談到氣候變遷的應對之道，阿塔烏拉・汗表示：「必須進行大規模、全面性的規劃。過去的四條排水道必須恢復。為此，我們將不得不做出一些非常艱難的決定……但我們別無選擇。」

許多農民表示，幾個月前洪水淹沒了他的農場。昆里的一位農場主費薩爾・吉爾（Faisal Gill），決定犧牲他的棉花田來拯救辣椒：「我們在棉花田周圍修建堤壩、安裝幫浦，從辣椒田抽出多餘水分排到棉花田，因為兩種作物是並排種植的。」

40歲的農民雷曼・拉吉站在把水打出辣椒田的幫浦旁｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

他說，毀掉棉花也只能保存30％的辣椒，但這總比什麼都沒有好。

在昆里熙熙攘攘的辣椒批發市場Mirch Mandi，人們也感受到了影響。雖然市場上到處都是成堆的鮮紅辣椒，但交易員們表示，與前幾年相比，今年的辣椒數量出現了大幅下跌。

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交易員拉賈・戴姆（Raja Daim）表示：「去年這個時候，市場上大約有8000至上萬袋辣椒。」

「今年，你可以看到這裡只有不到2000個袋子，今天是一週的第一天。到了明天和後天，這個數字將變得更少。」

辣椒批發市場｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航