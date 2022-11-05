【未來大人物識膽提案4】你以為的沉淪，是我的試煉場：酒店公關經紀人 胡筠筠Ｘ偽魚販指南 林楷倫 對談「下海」與「上岸」

別人以為的下海，卻可能跟靠岸是同一件事～

當冠上魚販、酒店公關職業時，你能坦然面對社會眼光嗎？

沒走上社會以為的那條康莊大道，林楷倫在魚販與作家間過著不是那麼被社會理解的雙棲生活。但卻也因為這個身份，讓他以最誠實的剖白寫下生而為魚販之子最真誠的心情。不一定要選擇最喜歡的工作、但卻能在工作裡試煉出屬於自己喜歡的人生。

胡筠筠則走在外界眼光下海的花花世界中，外人以為的沉淪卻是當年能撐起他夢想、照護母親生計的靠岸之處。承接著社會對酒店公關過少的權益探討、也要大眾正視酒店公關這也能是一份專業，他創立娛樂公關經紀職業工會與外界對談，聽到他說：「我很喜歡酒店小姐這份工作！」試煉場的悲哀與歡喜，從來都是自己說了算！

聽一場試煉人生對話，來這場識膽大會！

11/13 ，到現場來聆聽，不走社會期望值的那條路的兩位識膽者，踏入與血共舞的魚販世界、或者沒入燈紅酒綠花花場合，試煉出什麼樣的人生之路。

認識兩位試煉人生的識膽者

林楷倫／《偽魚販指南》作者＆魚販

在自己發明的「魚之占卜」中，本想當個躺著就好的比目魚，最終結果卻出現是個不折不扣要持續忙碌的鮪魚工作狂。用最真切的書寫記錄下自己人生而為魚販的生命軌跡，從來不說自己是不得已，只是選擇。或許不選自己最喜歡的工作，反而是一種試煉，並希望可以喊他一聲：「真心純情好魚販」。

胡筠筠／台北市娛樂公關經紀職業工會理事長、酒店公關經紀人

如果可以，請也重視這份溫柔為專業！為了承擔家計胡筠筠遊走於林森北路日式、台式酒店的公關生活中。創立娛樂公關經紀職業工會解決所有酒店公關遇到的不平等條件。社會大眾所刻板認為的燈紅酒綠、沉淪世界，筠筠卻想高聲倡議，「你以為的下海與靠岸，其實說的是同一件事」！

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責任編輯：江怡蘋

核稿編輯：王銘岳