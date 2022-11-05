《牆：沙特短篇小說》導讀：我們是否真的擁有自由，還是在逃避存在的責任？
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沙特一生著作豐富，哲學、小說、劇本、評論皆有作品傳世。本書共收錄五篇小說。透過沙特筆下的精采故事，我們將發現，存在主義關心的議題至今仍未過時，生命的偶然與荒謬，各種苦悶、焦慮、絕望和孤單，乃至於追求真實的自我，依然是每個時代人類不斷面對的課題。
文：耿一偉（台北藝術大學戲劇系兼任助理教授）
【導讀】何時不再逃避自由，做自己？
電影《蝙蝠俠：開戰時刻》的結尾，被救到頂樓陽台的檢查官瑞秋，感激地問蝙蝠俠：「至少告訴我你是誰？」正準備離開的蝙蝠俠緩緩轉過身，他說：「我在外表底下到底是誰並不重要，我的所作所為才重要。」然後向下一躍，消失在黑暗的城市當中。
在我看來，這段對話很巧妙地說明了什麼是存在主義。我們可以是任何人，因為我們這一生要成為誰這件事並沒有被預先限定，我們有選擇的自由。主角布魯斯本來不是蝙蝠俠，但是他的所作所為，讓這位弱不禁風的大少爺，成為讓惡人聞風喪膽的英雄。這世界上原本沒有蝙蝠俠這號人物（本質），但是布魯斯為自己生命負責任的人生選擇（存在），活出了蝙蝠俠這個傳奇。這就是沙特說的：「存在大於本質。」
沙特不僅是一位哲學家，還是一九六四年的諾貝爾文學獎得主。可是沙特卻主動拒絕諾貝爾文學獎，不是他否定文學獎或是為了什麼外在的抗議理由，而是全然個人的選擇。沙特覺得自己是一位積極介入社會的作家，如果他做了什麼，那都是他個人的事，但若他今天有一個稱號，那不免也會把賦予他這個稱號的機構也牽扯進來，造成對方的困擾，而這不是他所樂見的情況。沙特在人生的選擇中，真實貫徹了他對自由看法，因為自由只能是個人的，而構成自由最重要關鍵，是意識所具有的否定能力。
沙特這部小說集《牆》出版於一九三九年十一月，他最知名的著作《存在與虛無》要到一九四三年才出版。在小說出版前的秋天，他寫了一封信給當時擔任《新法蘭西評論》（La Nouvelle Revue Française）的主編波朗（Jean Paulhan），他在信中寫道：「五個中短篇小說描繪面對存在出現的各種可能逃避（〈牆〉描寫死亡；〈黑若斯達特斯〉寫非理性行為與罪行；〈房間〉寫幻想的世界與瘋狂；〈一個領袖的童年〉寫法律與社會責任），指出每一種逃避都遭受失敗。」
換言之，這些小說是沙特對存在的探索，但是這些小說不能被還原成純粹的哲學研究，而是有它們自身的存在價值，特別是在文學技巧上。讀者只消閱讀〈房間〉一開始，對達赫貝答夫人吃阿拉伯軟糖過程的描述，便會知道，沙特能獲得諾貝爾文學獎，絕對不是浪得虛名。
透過小說，如同當時沙特熱衷的現象學，可以讓他透過想像的方式來進入存在的世界，透過對各種不同狀況的描述，研究存在的本質。即使在《存在與虛無》這部充滿各種抽象術語的大部頭著作裡，沙特還是在很多段落裡，運用了類似小說的情境描寫，讓許多讀者覺得這部哲學著作有很強的文學感。
我覺得若要貼近沙特在《牆》所展現的文學性，最好的方式，是去讀他在那個創作階段對其他文學作品的評論，因為在批判的同時，往往也會透露出自己的文學觀。沙特《什麼是文學》於一九四七年發表時，他已有強烈的政治立場與完整的哲學架構，而這是《牆》小說集誕生時還不存在的，反倒是一九三九年二月的〈莫里亞克與自由〉（François Mauriac et la liberté），更能協助我們理解《牆》這部小說集所用到的文學技巧。
在這篇刊登在《新法蘭西評論》的文章中，沙特批評了莫里亞克小說中的上帝全知視角（莫里亞克後來獲得一九五二年諾貝爾文學獎），讓讀者無法將角色的時間變成自己的時間。沙特寫道：「你願意賦予你的角色生命嗎？請你給他們自由。問題不在給情慾下定義，更不在解釋它們……而僅在於展示情慾與不可預料的行為……正是緊迫感賦予藝術品以必然性和殘酷性……真正的小說衝突應該是自由與它本身的衝突。」
我們回頭來看〈牆〉這篇小說，至少就情節來說，讀者很快就知道，關鍵是這一群在牢房的犯人他們會不會被槍斃。這種面對死亡的緊迫性，不僅反映在情節安排上，沙特透過第一人稱的手法，帶領我們進入主角的內心，他對周遭的反應與感受，從來不是一致的，而是反覆無常，讓讀者充滿懸念。
沙特在〈莫里亞克與自由〉最後提到：「直到我開始擔心他們最決裂的那一刹那，我仍然感到一切還可以另作安排。這是因為他們是自由的，他們的分離也是他們根據他們自己的自由意志造成的，這才叫小說。」這本書的其他幾篇小說讀起來一樣趣味盎然，充滿緊迫感，讓我們關心主角的命運（最終的選擇），一點都沒有一般對存在主義小說充滿沉悶壓力的刻板印象。
沙特強調小說要能讓讀者忘記自己的現實時間，讓主角的時間成為自己的時間，唯一方法就是要緊迫性。這種緊迫性其實就是一種懸念，一種戲劇衝突，也是很多通俗小說或電影所共享的基本要素。只是沙特更重視在這種緊迫性對什麼是自由的拷問。選擇的兩難充滿了戲劇張力，凸顯了人的存在狀態，這也說明了為何在小說之外，沙特還寫了不少舞台劇。
最後，我不免要問，在這個時代，閱讀沙特小說的意義為何？此時，我只能用個人經驗回答。在重新閱讀這些小說的過程中，我感受到這世界上的事物有太多細緻的不同層面，就像是沙特對阿拉伯軟糖的描述，豐富了我對存在的感受，這往往是我掛上網路上時感受不到的。
網路的世界，更像是最後一篇小說〈一個領袖的童年〉的當代版，讓人落入人云亦云的破碎價值觀，我們越來越不會選擇，我們有的只是別人轉貼別人推薦的選擇。當代世界沒有牆，不是牆不存在，而是螢幕就是一道牆，只是我們忽略了這個基本事實而已。
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「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開幕 國內外19件跨域節目 引領臺灣文化科技產業先機
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「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開展儀式於今（3）日稍早結束，今年未來內容展以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結XR、互動投影、NFT等 19 項國內外沉浸式節目，匯聚文化科技應用最新趨勢，透過故事力策展打造軟性體驗，展現「未來內容」跨域應用價值。
為激發更多文化內容與科技產業跨域共創，一同探索市場發展先機，「2022 TCCF 創意內容大會」中的「未來內容展」，於今（3）日開展。文化內容策進院（文策院）今年以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結XR、互動投影、NFT等 19 項國內外沉浸式節目，匯聚文化科技應用最新趨勢，透過故事力策展打造軟性體驗，展現「未來內容」跨域應用價值；並舉辦近 40 場次「主題沙龍」，探討未來內容產業的發展與潛力。
開展儀式中分享了「未來內容展」文化與科技結合展現的跨領域趨勢，以及國際夥伴參與等亮點。文化部次長蕭宗煌、文策院董事長彭俊亨、文策院院長李明哲、數位發展部次長李懷仁、經濟部工業局副局長陳佩利、國家科學及技術委員會科技辦公室執行秘書葉哲良，以及產業代表包括中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財、0x0 Metaverse共同創辦人林以潔、邦鼎科技總經理吳雲中、FAB DAO 創辦人黃彥霖（黃豆泥）、煙花宇宙共同創辦人周玥、《無法離開的人》導演陳芯宜、高雄市電影館 VR Film Lab 計畫總籌洪珷等，出席共襄盛舉，期許展會順利、祝福臺灣文化科技產業持續引領國際潮流。開幕式後，大家在策展人導覽下，體驗「未來內容展」文化內容與科技產業跨域共創的節目。
文化部次長蕭宗煌致詞時強調，網路科技創新發展快速，5G 技術改變人們的生活方式，拓展五感體驗娛樂新可能，內容產業敘事方式轉變。創作者面對快速發展的時代，如何找到未來內容產業的方向，以及運用數位科技作為創作元素是迫切的議題，也是近年來文化部與文策院致力推動的項目，期盼臺灣文化內容產業持續進步。期待透過今年的「TCCF 創意內容大會-未來內容展」吸引更多創作者、投資人，與產業人士一同參與，捲動更多合作與商機。
文策院董事長彭俊亨表示，臺灣在科技實力及文化內容能量，都具有國際優勢，未來內容極有機會成為臺灣在國際市場搶佔先機的產業；文策院持續透過各項策進機制與支持方案，協助臺灣未來內容的發展，相信有政府跨部會共同合作，能讓臺灣在未來產業領域持續站穩世界領先群。
文策院院長李明哲透過簡報分享，科技的力量可幫助文化內容產業進化，導入多國與多角度資源更可為產業帶來更多合作可能。「未來內容展」即為展示跨域應用價值的平台，透過展出多元內容的科技應用，提供各界對未來發展的嘗試和想像。
「未來內容展」透過七大展區 ：「即刻運算中」、「穿越光廊」、「第二人生運算中」、「未來造夢場運算中」、「全知讀者視角」、「沉浸靈魂之樹」、「未來唱片行」，集結國內外 19 件重量級沉浸式節目，展現疫後在元宇宙發展下，XR、VR、互動投影、WEB AR、 NFT 等多種科技題材。節目結合 IP、運動、時尚、ACG、音樂、表演藝術、文化資產、出版等不同內容領域的的虛實整合發展，包含虛擬分身應用、宇宙場景建造、更豐富型態的 VR 內容、 5G 技術與異地共演、WEB 3.0 的未來娛樂面貌等，同時也為產業創造多變且豐富的經驗，協助跨域合作成為文化內容產業的新常態。展中也舉辦近 40 場次「主題沙龍」，藉由跨界產業人士的深度交流，探討未來內容產業的發展潛力。
本次參展節目匯集國內外具產業突破以及獲得國際大獎之作，包括文策院與林茲電子藝術中心合製計畫支持 FAB DAO 開創的《百岳計畫》、陳芯宜導演拿下 2022 威尼斯影展最佳體驗大獎（Best Experience）的作品《無法離開的人》、入圍2022年威尼斯影展「沉浸式內容競賽」的 《紅尾巴》等。
現場也展示了臺灣在未來內容領域的跨域共創案例。《永恆聖母院》（Eternal Notre-Dame）是由臺灣 HTC VIVE Arts 與法國虛擬實境工作室 Emissive Studio、法國電信商 Orange 聯手推出，開創了可大範圍走動且多人同步遊覽的 VR 技術，並打破時空限制，觀眾可見證聖母院的建造歷程，並以超越現實生活的視角，欣賞聖母院哥德式風格建築的精雕細琢之美（受限於展場空間，本次展出為單人式、小範圍走動的 VR 體驗版）。《無濜》將臺灣插畫家「小油画Little Oil Art」童趣奇幻的風格的作品投影至展演空間中，觀眾可在展演場域與作品互動；11/5（二）到11/8（六）期間則採取異地共演，運用了 5G 技術高速、低延遲等特性，透過即時攝影機拍攝台北101「双融域 AMBI SPACE ONE」與松山文創園區兩處展演場域，疊加在彼此的展演空間中，創造無盡的視覺畫面，使真實與夢幻交錯的場域如鏡中鏡無限延伸，展示了 IP 授權、科技賦能視覺創作的展演新可能。
「2022 TCCF創意內容大會–未來內容展」自 11月 3 日至 13 日，在松山文創園區 2 號及 3 號倉庫展出，歡迎對新型態文化內容有興趣的產業人士及民眾前來做生意、交朋友、看創意、找靈感。詳細節目清單及免費報名體驗請上官方網站：https://www.tccf.tw/innovation/exhibition-2。