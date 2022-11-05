【東南亞週報】李顯龍會晤韓正｜洪森承諾助烏清除地雷｜印電商Blibli雅加達掛牌上市

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第195期，為讀者挑選2022年10月29日至11月4日期間，有關越南、柬埔寨、緬甸、泰國、印尼與新加坡的六則東協區域大事。

越南｜阮富仲訪中 二十大後首位會晤習外國政要

越南共產黨總書記阮富仲10月31日至11月2日訪問中國，為中共二十大會議、習近平開始總書記第三任期後，首位訪中的外國政要，而巴基斯坦總理謝里夫、德國總理蕭茲也預計在本周出訪中國。

阮富仲與中國國家主席、中共總書記習近平在10月31日舉行會談，習近平表示要與越南進一步發展雙邊關係、共建一帶一路，並授予阮富仲友誼勳章。根據新華網報導，越中雙方指出要秉持「十六字」方針和「四好」精神，「推動新時代中越全面戰略合作伙伴關係不斷邁上新台階」。習近平更指出，「絕不讓任何人干擾我們前進的步伐，絕不讓任何勢力動搖我們發展的根基」，在近期因烏俄戰爭和兩岸議題上與美國為首的西方國家處於緊張關係時，釋出強硬訊息。

阮富仲則表示，越南堅定奉行「一個中國」政策，不會和台灣發展任何官方關係。越方也不容許任何國家在越南建立軍事基地，不參加任何軍事聯盟等。至於雙邊關係，越南期望與中國維持邊境與海上穩定和平，不讓海上問題影響兩國關係發展。越南駐中大使范星梅（Pham Sao Mai）接受採訪時強調，兩國也就爭議管控、根據國際法維護海上和平穩定、以及推進海上爭議談判機制等方面達成共識。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 2017年11月12日，阮富仲於河內與中國國家主席習近平會談。

柬埔寨｜洪森與烏克蘭總統澤倫斯基通話 柬將助烏清除地雷

柬埔寨官方聲明指出，柬國總理洪森在11月1日與烏克蘭總統澤倫斯基（Zelenskyy）通電，承諾將與日本合作，派遣排雷訓練人員到烏克蘭，協助烏克蘭清除俄軍埋設的地雷，並訓練烏克蘭的排雷人員。雙方也在此通話中，同意了彼此所任命的駐在國大使，洪森亦答應了澤倫斯基的邀請，在適當的時機訪問烏克蘭。

柬國在1998年結束近30年戰爭，卻因此成了世界上受地雷威脅最嚴重的國家之一，給平民帶來巨大風險，尤其是在農村地區。此後，大量地雷等未爆彈藥被拆除和銷毀，大大減少了傷亡人數，因此柬埔寨成為世界上擁有許多最有經驗的排雷人員的國家之一，過去十年就派出了數千名排雷人員到聯合國的主持下非洲和中東工作。

根據報導，柬埔寨將在12月派遣第一批排雷人員，第二批排雷人員將在2023年的第一季派出，澤倫斯基感謝且歡迎柬埔寨來烏國協助排雷。除了柬國與日本合作派出訓練團隊之外，美國、德國等國也已向烏克蘭提供排雷協助。

洪森亦在此通話中，向澤倫斯基建議柬國瓦解赤柬時所採用的「雙贏政策」（Win-Win Policy）。該政策是洪森在1996年至1998年之間，為消除赤柬在柬國西北部的據點，而採取的政策。雙方亦討論了東協與烏克蘭的關係，澤倫斯基更藉此機會要求在即將舉行的東協峰會，通過視訊發表聲明，並重申烏克蘭希望成為東協的部門對話夥伴。

（烏克蘭排雷人員）

緬甸｜緬甸和平進程停滯不前 印尼外長：軍政府應負責

緬甸和平進程停滯不前，即將在2023年接下東協輪值主席國的印尼，其外交部長勒特諾（Retno Marsudi）11月3日表示，緬甸軍政府應對與東協達成的和平計畫缺乏進展負責。她表示，東協在試圖結束緬甸敵對衝突上已盡到責任，「批評不應針對東協，而應針對軍政府」。

然而，緬甸國內衝突仍舊未見好轉，根據國際特赦組織（Amnesty International）3日發布的報告顯示，該組織在2021年2月到今年9月追蹤8批抵達緬甸迪拉瓦港（Thilawa Port）碼頭的航空燃料後發現，這些本該供應給民用飛機的燃料，最終被送往軍事機場的加油設施。

據悉，至少有兩批來自中國石油（PetroChina）旗下的新加坡石油公司及泰國石油公司的航空燃料，最終被直接交付軍方。而這些被運走的民用軍機燃料，被用在對包括平民在內的異議分子發動空襲，這些攻擊導致大量人員傷亡，遭人權組織批評觸犯戰爭罪。



此外，軍政府近日還通過社團登記法（Registration of Associations Law），禁止援助提供者與軍政府列入黑名單的團體之間進行任何「間接或直接」的接觸。該法要求國際和國內援助團體須擁有政府頒發的註冊證書，才能合法地與有需要的社區合作。然而，仰光人道主義官員表示，多數公民社會組織將拒絕在軍政府的官網註冊，這意味著現有網絡可能無法再合法運作，這將嚴重影響人道救援效率。

Special ASEAN Foreign Ministers’ Meeting was held this morning at @ASEAN Secretariat in Jakarta.



We discussed the situation in Myanmar and implementation of Five-Point Consensus. pic.twitter.com/sRKLh4rVmK — Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (@Menlu_RI) October 27, 2022

泰國｜國會不提前解散 帕拉育政治前景成焦點

泰國總理帕拉育及其副手普拉威（Prawit Wongsuwon）11月1日向記者表示，政府不會在12月解散國會。在野黨日前指出，泰國執政黨人民力量黨（PPRP）有可能在亞太經濟合作（APEC）峰會結束後，於12月24日解散國會。為泰黨（Pheu Thai）領袖崇南（Cholnan Srikaew）認為，帕拉育可能在聖誕節及跨年期間推出新的經濟激勵政策，以提升選民對執政黨的好感。

國會下議院四年任期將在2023年3月23日結束。在野黨陣營指出，帕拉育可能會在12月24日解散國會，主要是因為當日是競選者改換政黨的最後一日。根據泰國憲法，競選者必須在選舉前成為一黨成員至少90日，才能獲得參選資格。

不過，PPRP高層領袖指出，國會有許多法案已接近最終階段，提前解散國會將會是前功盡棄。泰國國會例行會議已在11月1日恢復，直至2023年2月28日結束。PPRP也指出，目前並無意外事件的風險，因此國會也無必要提前解散。