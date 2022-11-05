【東南亞週報】李顯龍會晤韓正｜洪森承諾助烏清除地雷｜印電商Blibli雅加達掛牌上市
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與韓正會面後，李顯龍於其臉書上表示，儘管在疫情期間，新加坡與中國仍持續地拓展雙方在數位及綠色發展等新領域上的合作。他指出，兩人就區域及國際議題進行「富有成效」的討論，「新加坡希望美中關係能夠穩定，雙方保持溝通管道暢通」。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第195期，為讀者挑選2022年10月29日至11月4日期間，有關越南、柬埔寨、緬甸、泰國、印尼與新加坡的六則東協區域大事。
越南｜阮富仲訪中 二十大後首位會晤習外國政要
越南共產黨總書記阮富仲10月31日至11月2日訪問中國，為中共二十大會議、習近平開始總書記第三任期後，首位訪中的外國政要，而巴基斯坦總理謝里夫、德國總理蕭茲也預計在本周出訪中國。
阮富仲與中國國家主席、中共總書記習近平在10月31日舉行會談，習近平表示要與越南進一步發展雙邊關係、共建一帶一路，並授予阮富仲友誼勳章。根據新華網報導，越中雙方指出要秉持「十六字」方針和「四好」精神，「推動新時代中越全面戰略合作伙伴關係不斷邁上新台階」。習近平更指出，「絕不讓任何人干擾我們前進的步伐，絕不讓任何勢力動搖我們發展的根基」，在近期因烏俄戰爭和兩岸議題上與美國為首的西方國家處於緊張關係時，釋出強硬訊息。
阮富仲則表示，越南堅定奉行「一個中國」政策，不會和台灣發展任何官方關係。越方也不容許任何國家在越南建立軍事基地，不參加任何軍事聯盟等。至於雙邊關係，越南期望與中國維持邊境與海上穩定和平，不讓海上問題影響兩國關係發展。越南駐中大使范星梅（Pham Sao Mai）接受採訪時強調，兩國也就爭議管控、根據國際法維護海上和平穩定、以及推進海上爭議談判機制等方面達成共識。
柬埔寨｜洪森與烏克蘭總統澤倫斯基通話 柬將助烏清除地雷
柬埔寨官方聲明指出，柬國總理洪森在11月1日與烏克蘭總統澤倫斯基（Zelenskyy）通電，承諾將與日本合作，派遣排雷訓練人員到烏克蘭，協助烏克蘭清除俄軍埋設的地雷，並訓練烏克蘭的排雷人員。雙方也在此通話中，同意了彼此所任命的駐在國大使，洪森亦答應了澤倫斯基的邀請，在適當的時機訪問烏克蘭。
柬國在1998年結束近30年戰爭，卻因此成了世界上受地雷威脅最嚴重的國家之一，給平民帶來巨大風險，尤其是在農村地區。此後，大量地雷等未爆彈藥被拆除和銷毀，大大減少了傷亡人數，因此柬埔寨成為世界上擁有許多最有經驗的排雷人員的國家之一，過去十年就派出了數千名排雷人員到聯合國的主持下非洲和中東工作。
根據報導，柬埔寨將在12月派遣第一批排雷人員，第二批排雷人員將在2023年的第一季派出，澤倫斯基感謝且歡迎柬埔寨來烏國協助排雷。除了柬國與日本合作派出訓練團隊之外，美國、德國等國也已向烏克蘭提供排雷協助。
洪森亦在此通話中，向澤倫斯基建議柬國瓦解赤柬時所採用的「雙贏政策」（Win-Win Policy）。該政策是洪森在1996年至1998年之間，為消除赤柬在柬國西北部的據點，而採取的政策。雙方亦討論了東協與烏克蘭的關係，澤倫斯基更藉此機會要求在即將舉行的東協峰會，通過視訊發表聲明，並重申烏克蘭希望成為東協的部門對話夥伴。
（烏克蘭排雷人員）
緬甸｜緬甸和平進程停滯不前 印尼外長：軍政府應負責
緬甸和平進程停滯不前，即將在2023年接下東協輪值主席國的印尼，其外交部長勒特諾（Retno Marsudi）11月3日表示，緬甸軍政府應對與東協達成的和平計畫缺乏進展負責。她表示，東協在試圖結束緬甸敵對衝突上已盡到責任，「批評不應針對東協，而應針對軍政府」。
然而，緬甸國內衝突仍舊未見好轉，根據國際特赦組織（Amnesty International）3日發布的報告顯示，該組織在2021年2月到今年9月追蹤8批抵達緬甸迪拉瓦港（Thilawa Port）碼頭的航空燃料後發現，這些本該供應給民用飛機的燃料，最終被送往軍事機場的加油設施。
據悉，至少有兩批來自中國石油（PetroChina）旗下的新加坡石油公司及泰國石油公司的航空燃料，最終被直接交付軍方。而這些被運走的民用軍機燃料，被用在對包括平民在內的異議分子發動空襲，這些攻擊導致大量人員傷亡，遭人權組織批評觸犯戰爭罪。
此外，軍政府近日還通過社團登記法（Registration of Associations Law），禁止援助提供者與軍政府列入黑名單的團體之間進行任何「間接或直接」的接觸。該法要求國際和國內援助團體須擁有政府頒發的註冊證書，才能合法地與有需要的社區合作。然而，仰光人道主義官員表示，多數公民社會組織將拒絕在軍政府的官網註冊，這意味著現有網絡可能無法再合法運作，這將嚴重影響人道救援效率。
泰國｜國會不提前解散 帕拉育政治前景成焦點
泰國總理帕拉育及其副手普拉威（Prawit Wongsuwon）11月1日向記者表示，政府不會在12月解散國會。在野黨日前指出，泰國執政黨人民力量黨（PPRP）有可能在亞太經濟合作（APEC）峰會結束後，於12月24日解散國會。為泰黨（Pheu Thai）領袖崇南（Cholnan Srikaew）認為，帕拉育可能在聖誕節及跨年期間推出新的經濟激勵政策，以提升選民對執政黨的好感。
國會下議院四年任期將在2023年3月23日結束。在野黨陣營指出，帕拉育可能會在12月24日解散國會，主要是因為當日是競選者改換政黨的最後一日。根據泰國憲法，競選者必須在選舉前成為一黨成員至少90日，才能獲得參選資格。
不過，PPRP高層領袖指出，國會有許多法案已接近最終階段，提前解散國會將會是前功盡棄。泰國國會例行會議已在11月1日恢復，直至2023年2月28日結束。PPRP也指出，目前並無意外事件的風險，因此國會也無必要提前解散。
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Google Cloud台灣響應Next 2022全球年度大會，量身打造在地月系列活動
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Google Cloud臺灣即將推出Google Cloud Next 2022臺灣在地月系列活動的第一波活動「Google Cloud Next Recap: Taiwan」，包含一連串主題演講、雲端技術亮點彙整，還提供各項好禮，期盼各界人士共襄盛舉。
Google Cloud Next 2022年度全球大會已於10月11至13日於美國登場，並於三天活動期間，一口氣推出超過125場線上及線下會議活動，橫跨建構、分析、設計、現代化、維運、安全性、協同合作及創新等八大領域，吸引各界人士共襄盛舉。Google Cloud於大會期間宣布達成重要里程碑，包括提供最開放且可擴充的強大資料雲端，以及強大且最先進的Google AI應用技術等。而Google Cloud台灣為響應全球年度盛會，將於今年11月16日至12月15日，舉辦Google Cloud Next Recap：Taiwan在地月系列活動，結合多管道模式，量身打造台灣專屬線上活動與台北實體活動，睽違3年後，再度以實體活動與大家相見。不論您是雲端初心者，抑或是進階技術專家，皆可找到適合自己的內容，與Google Cloud一同探索雲端科技尖端趨勢，探尋專屬於您的最佳技術轉型路徑與解決方法，並跟大家一起築夢雲端，迎向未來。
「數位優先」時代來臨，下一步將走向何方？成功關鍵在於永續
數位轉型的下一步將走向何方？Google Cloud於今年的Next 2022大會上分享了對未來雲端運算的願景，並發表全新產品，以協助跨機構的使用者，包含資料決策者、開發人員和建構人員、IT團隊、資安專家和所有員工等，實現真實、有影響力且具備永續發展的轉型。今年Cloud Next活動恰逢雲端產業發展的一個重要時刻，在這個雲端運算時代，數位轉型勢在必行。資料和AI正在改變人們周圍的一切，開放、互聯的生態系統對我們所做的一切都至關重要。
Google Cloud Next 2022大會期間所分享的創新產品橫跨四個不同的關鍵領域：資料雲端、開放式基礎架構、雲端協作和值得信賴的雲端。Google Cloud提供最開放、可擴展且強大的資料雲端，確保客戶可以利用各種來源的資料，並適用於任何存儲格式和分析方式，同時涵蓋所有客戶選用的雲端供應商和平台；為了協助IT人員為轉型打下最佳基礎，Google Cloud宣布了一系列基礎架構和遷移更新，讓客戶無論處於導入過程中的任何階段，都能用比以往更輕鬆的方式在雲端環境中運作。隨著更多公司開始採取混合辦公模式，不少組織正臨兩大挑戰：克服在辦公室工作與遠端工作的同事之間的差距，使得完成工作變得更加困難；同時，組織要在任何位置和裝置上，確保人員和資料的安全。為了協助客戶因應混合辦公的獨特挑戰，Google Cloud亦正建構最開放、可擴充且可靠的雲端產品，以協助全球企業因應最緊迫的安全性挑戰——從混合辦公到終端安全再到資料落地。
若想幫助客戶真正做到長期改變，關鍵在於創造一個更具永續性的未來。Google Cloud致力於透過可大幅對減少對環境影響的產品和服務，來幫助客戶做到這一點。Google Cloud在業界最乾淨的雲端環境中營運，而在Google Cloud上運作的客戶，可以立即改善他們的永續發展概況，並因應「數位優先」時代來臨所需面對的挑戰與機會。
上雲之行始於足下，「Google Cloud Next Recap: Taiwan」重磅登場
許多企業在轉型時，皆面臨眾多未知數及艱難挑戰。上雲之行看似不易，但一切始於足下。Google Cloud台灣期盼能陪伴大家穩健且迅速地踏上數位轉型的旅程。Google Cloud Next 2022台灣在地月系列活動的第一波活動「Google Cloud Next Recap: Taiwan」將於11月16日登場。因應後疫情時代新生活模式，本次將同步舉辦實體及線上活動，於當天推出4場專家主題演講、5場雲端技術亮點彙整、22場線上深度專題與客戶分享活動，並推出原廠技術專家交流及Google Cloud合作夥伴解決方案等多元活動。除了現場交流機會，大會亦提供活動早鳥報到禮、攤位集點禮、大會問卷抽獎禮、線上場問卷禮等眾多獎項，期盼各界人士熱情響應。
緊接著是11月24日至12月15日的Google Cloud Developer Enablement Series開發人員線上培訓課程，連續4週於每週四舉辦，將由Google Cloud官方授權培訓講師帶領大家瞭解網路與資訊安全、大數據與機器學習、Google Kubernetes Engine（GKE）及應用程式開發等四大主題。無論您遇到何種挑戰，這些位於轉型、創新和探索旅程最前線的領導者，皆可協助您解決問題。
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