曾聖光戰死烏克蘭：烏國外委會主席悼念，日籍同袍盼「若有來生，再做朋友」

（中央社）台灣志願兵曾聖光2日戰死沙場。烏克蘭外委會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）已與同事討論如何提供家屬協助。他哀悼曾聖光為烏國土地流下鮮血，也想向曾聖光的家長致敬，「感謝將他撫養成為勇敢、正義的人。」

來自花蓮的阿美族青年曾聖光剛滿25歲，今年9月初加入烏克蘭喀爾巴阡山（Carpathian Sich）武裝部隊地面部隊步槍營，2日於烏克蘭東部盧漢斯克州（Luhansk）與俄軍交戰時受傷，流血過多喪生。曾聖光妻子4日對中央社表示，自己與曾聖光的母親及姐姐盼能前往烏克蘭，見曾聖光最後一面。

烏克蘭國會外交委員會主席兼友台小組主席梅列日科接受《中央社》訪問時指出，期待並歡迎曾聖光的妻子等一行3人前往烏克蘭，並表示自己已經與同事開始討論如何於3人抵達烏克蘭後提供協助，「他們來到烏克蘭，對我們來說非常重要。」

偶然踏入政壇前，梅列日科是國際法教授，當時常常以台灣為例說明「非常有趣、耐人尋味、不尋常」的國際法案例，多年後成為友台小組主席，如此淵源，聽聞曾聖光過世格外難受，他向曾聖光表達敬意，並稱曾聖光是台灣及烏克蘭的真英雄。

梅列日科說，自己的同事、友人將時時掛念曾聖光家屬，並再次感謝曾聖光竭盡全力救援、支持及保衛烏克蘭，「是我們的捍衛者及守護天使。」曾聖光犧牲，令人非常悲傷，也代表台灣人與烏克蘭人是手足兄弟，台灣公民為烏克蘭土地流下鮮血，並以烏克蘭為名，做出了最終的犧牲。「對我們烏克蘭人而言，意義重大。」

他表示，在這種情況下，沒有任何語言足以形容家屬的難受或減輕家屬的悲痛。「但是我們與你們同悲，我們很感念他做出的犧牲」。梅列日科也想對曾聖光的家長表達感謝，將他撫養成為一位具有高度道德感、勇敢及正義的人。

「曾聖光為台灣人及烏克蘭人樹立榜樣，給我們力量繼續為自由而戰。」

曾聖光犧牲的噩耗傳出後，烏克蘭台灣論壇（Ukraine + Taiwan Forum）成員哈里托諾夫（Arthur Kharytonov）在臉書表示，將盡最大努力確保曾聖光的記憶永留烏克蘭史頁。人在基輔的他對《中央社》說，曾聖光是烏克蘭及台灣的英雄，自己絕對願意盡可能提供一切協助，現在有許多問題待解。一旦掌握了所有資訊，再來看看可以為家屬做些什麼。

曾聖光日本籍同袍也透過推特分享許多照片表哀悼，並寫道「如果還有來生，我希望能和他繼續當朋友。」

烏克蘭戰事已進入第9個月，中部克利福洛（Kryvyi Rih）以及東北部蘇梅（Sumy）和哈爾科夫（Kharkiv）近日都傳出遭俄軍攻擊的消息。與此同時，俄烏兩軍正在盧甘斯克州和頓內次克州（Donetsk）激烈交戰。

曾聖光妻子：他很有正義感，赴烏參戰意念堅定

來自花蓮的25歲阿美族青年曾聖光加入烏克蘭志願軍，日前於烏東盧漢斯克州與俄軍交戰時受傷，失血過多死亡。曾聖光妻子證實收到噩耗，他是第一位赴烏克蘭參戰陣亡的台灣人。

曾聖光的妻子在桃園工作，她4日晚間接受《中央社》記者電話採訪指出，先生個性正直，很有正義感，當過5年陸軍，俄烏戰爭開戰後，退伍1年的他就一直想赴烏加入志願兵行列，曾因擔心安全阻止過，但先生意念堅定。

曾太太說，曾聖光原訂3月啟程，因烏克蘭軍方停收國際軍團，暫時打消念頭，6月接獲烏克蘭軍團告知，便立刻前往。

她說，先生出發前保證會跟家人維持聯絡，也有做到，期間都用通訊軟體聯繫，最後一次聯絡是10月23日， 先生說要執行5天任務。

曾太太說，過去先生出任務會比較少聯繫，但任務結束後會盡快報平安，這次過了6天都沒消息，心裡覺得不對勁，嘗試透過訊息向先生曾提供的同袍打聽消息。

曾太太說，10月30日曾有一名軍中人員主動聯繫她，稱「阿光人很平安，只是目前所在地訊號不好，沒辦法跟家人聯絡。」

「今天晚上手機出現來自先生的訊息，卻是陣亡消息」曾太太說，同袍用先生手機傳訊來，說曾聖光在2日任務期間遭攻擊，送醫途中傷重不治。

曾太太說，才剛鬆一口氣，隔沒幾天就收到噩耗，現在腦中一片空白，要連夜趕回花蓮吉安鄉老家陪伴公公、婆婆，再討論如何處理後事。

據烏克蘭軍方口述資料，來自台灣的25歲男性曾聖光9月加入烏克蘭志願兵武裝部隊地面部隊的步槍營，日前於盧漢斯克地區與俄軍交戰時，遭攻擊傷重身亡。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：李秉芳