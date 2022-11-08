「歡迎回到自由祖國」 回顧那些年到金門勞軍的海外華僑們

1992年11月7日，金門、馬祖解除了「戰地政務」管制，今年正是30週年。在閱讀了萬宗綸的文章〈我站在牆外等你」那些年，因戒嚴而回不了家鄉的海外金門華僑們〉後，我們了解到在金門在戰地政務管制時期，在台灣本島的一般人民，是很難如今日般隨意參訪金門的。戒嚴時期，除了官方、軍方人員，或受邀的外國使節代表外，還有一群人是有機會登島的，那就是所謂的海外華僑了。

金門作為「中華民國台灣」唯一的「僑鄉」，具有一定的象徵意義，除了是與福建廈門一衣帶水的紐帶關係外，也牽連著台灣與海外廣大金門人社群的關係。作為許多海外祖籍金門的華人的原鄉，對蔣介石政權來說，金門除了肩負反共堡壘的戰略地位外，還肩負著爭取海外華僑支持，以彰顯「正統中國」的責任。

萬宗綸的文章介紹了在戒嚴時期，海外金門華僑是如何在官方的安排、同意下返鄉或尋根的，那接下來，本文將介紹在戰地政務管制時期，主動來金門勞軍的海外華僑，還有被國民黨當局動員前來金門「勞軍」的僑生們。

被動員「反共復國」的僑生們

金門島的最高峰太武山雖然僅海拔253公尺，但仍是許多遊客到金門時的遊覽勝地，山上刻有「毋忘在莒」四字的石壁，是許多遊客合影留念的景點。「毋忘在莒」是蔣介石於1952年題字的，同年中國反共救國青年團成立（以下簡稱救國團）。

1949年戒嚴，1956年金門進入戰地政務體制時期，人民無法隨意往來金門，儘管1992年11月7日解除戰地政務體制，但要直到1994年4月28日《金馬安輔條例》修正通過，廢除對金門和馬祖馬的出入境管制，才算是可以讓來自台灣本島的人民自由出入金馬兩地。那在戒嚴時期，到台灣求學的僑生們是怎樣來訪金門的呢？主要就是靠救國團的戰鬥營活動了。

Photo Credit：關鍵評論網/杜晉軒 太武山公墓

在介紹這些營隊活動前，先簡單說明僑生政策的背景。

可以這麼說，僑生政策得以在台灣延續超過70年，是冷戰鬥爭下的結果。當1949年國民政府退踞台灣後，國民黨當局為彰顯台澎金馬仍是「正統中國」之地，是海外華僑所效忠的「自由祖國」，因此1950年代恢復在大陸時期實施的僑教政策，如1951年推出「華僑學生申請保送來台升學辦法」，該辦法在1958年被「僑生回國就學及輔導辦法」取代，並沿用至今。

1953年，時任美國副總統尼克森（Richard Milhous Nixon，1913-1994）在結束東南亞行訪問後到訪台灣，他在台中東海大學的動土典禮上演講時表示，他發現許多東南亞華僑受到共產主義的薰染而到中國求學，因此建議台北當局應招收更多僑生來台，以免東南亞被赤化。因此台灣僑教的擴大與奠定基礎，是1954年獲得美援後才開始的。

1954年起，在美援的挹注下，國民政府獲得美援蓋校舍、提供獎助學金津貼、僑生來台旅費等經費。對美國而言，僑生們來台後能接受「較」自由民主的思想，返回東南亞後傳播自由民主意識，以遏阻共產黨對東南亞的「紅色滲透」。起初各大學基於資源有限而不積極招收僑生，但後來為爭取更多美援以獲得發展校務的預算，才開始廣納僑生，如1953年全台僑生人數約427人，隔年僑生人數躍升至1058人，此後一直到美援完全停止的1965年，每年赴台升學的僑生人數都穩定地維持在一兩千人左右。

儘管僑教政策在台灣的再起，有服膺於美國冷戰反共戰略的背景，但國民黨自身也有其政治需求，那就是運用海外華僑的效忠，在政治上對內與對外宣揚自身仍代表「正統中國」，以跟中共政權分庭抗禮。

由於中華民國的《國籍法》採屬人主義立場，認定只要祖先來自中國，有中國人的血統，那全球各地的華人依然是中華民國的「僑民」。直至2000年政黨輪替後，民進黨政府才對《國籍法》修法，一改過去只要祖先來自中國，後代就永遠是「中國人」的血統主義式認定，只有父母有法律上的中華民國國籍，那才是「中國人」。

在這裡要提醒的是，50年代的冷戰距離二戰結束不遠，當時東南亞地區仍處爭取民族獨立的年代，而分散在東南亞各地的華人，確實在法律身份上屬「中國」的「僑民」，因此許多「美援一代」的僑生，當中許多人確實在個人國族認同上是心向「中國」的。不過，隨著各東南亞國家成為獨立的主權國家，多年年赴台求學的大部分僑生，早已是不具有中華民國國籍的外籍人士。因此在戒嚴時期，無論是安排僑生上成功嶺接受軍訓，或安排到各軍區勞軍，國民政府都曾被部分東南亞國家抗議，指責這些安排是「干涉內政」，試圖影響華人的效忠。

Photo Credit：關鍵評論網/杜晉軒 位於板橋的國立華僑高中

海外華僑青年回國軍中服務團的興起

「我們回到祖國來，是為了向總統致敬和前線戰士及祖國青年學生們加強聯繫，我們相信尚下次回國的時候，將在大陸與各位見面」、「我們沒有一點禮物來慰勞前方戰事，只帶來一顆赤誠的心和崇高敬意」

這是1952年6月17日，「菲僑學生回國觀光團」的菲律賓僑生在金門中正堂的歡迎晚會中的講話，這觀光團共在金門待兩天一夜，如果筆者資料收集無誤，應該是國民政府來台後第一批參訪金門的僑生團體。特別的是，蔣經國也正好在6月18日從台灣來金門視察前線政工業務，並和這班菲律賓華僑學生同遊大武山，可見當局對僑生們「回國」的重視。