【台北市長選舉辯論會】黃珊珊強調24年市政經驗：「偉大的市民，你們不是藍的，也不是綠的，你們是自由的」
我們想讓你知道的是
黃珊珊表示，若是自己當選，隔天就可以無縫接軌上工，更會是首都第一位女市長，8年前大家努力共同推倒藍綠高牆實現的開放政府、公開透明、全民參與將繼續存在，她會努力打造廉能勤政的全民政府，用人唯才、廣納百川，以市民利益為本。
台北市長電視辯論會今（5）日登場，無黨籍台北市長候選人黃珊珊在結論時，詢問市民「脫下政黨的外衣之後，誰是最適合的市長人選？」他相信大家心裡一定有答案，所以藍綠兩黨都害怕了，開始用奧步，希望大家淹沒在顏色跟棄保，希望大家做自己的主人，「你們不是藍的不是綠的，而是自由的」，請用自由的選票支持她。
黃珊珊主軸緊扣「擺脫藍綠」
黃珊珊今天在辯論會的最後結論階段表示，她今天在現場看到活生生的藍綠惡鬥，若國民黨對手蔣萬安、民進黨對手陳時中任一人當選，過去被大家厭惡的舊時代政黨及派系勢力將會重新入主台北市政府，好不容易建立起的非藍非綠淨土將重回惡夢。
黃珊珊表示，她做了21年的市議員，服務從來沒分過藍綠；3年前有機會承擔更大的責任，開始學習當好市長，從政24年來，追求公平正義一直是她的信仰，努力捍衛每個人的人權和自由，從未改變。
黃珊珊呼籲市民靜下心來想想，若卸去政黨外衣，3名參選人誰會是最適合的人選，相信大家心裡都有答案，所以藍綠兩黨都害怕了，用各種奧步希望大家淹沒在顏色和棄保口水中，在她的身上貼滿標籤。
黃珊珊認為，政治文化的改變已經8年了，台北市政府是彩色的、有各種不同顏色，市議會也有7個政黨，「台北市早就超越藍綠，秉持這樣的信念，繼續組建聯合政府、廣納人才，讓所有有才能的人，都能夠進來台北市政府服務，以人為本、市民優先、誰都可以合作。」
黃珊珊強調，台北市需要能夠洞悉這座城市過去、現在和未來的人，需要能在危機中帶領人民看見希望的公僕，這場選舉是價值的選擇，請市民做自己的主人，用選票擺脫藍綠，「偉大的市民，你們不是藍的，也不是綠的，你們是自由的。」
主打延續政績的「即戰力」，台北市不要實習市長
黃珊珊也表示，城市治理並不難，只要不貪污、不浪費，8年來不但零舉債，還可以還債新台幣570億，並做好城市該有的建設。黃珊珊也在辯論過程中強調指出，城市總體調查中台北2021、2022年都是全台灣第一，2021的全球智慧城市評比，全球第4、亞洲第2，教育力也是亞洲第1，台北同時也是全球十大最佳旅遊城市、最佳移居城市。
黃珊珊表示，若是自己當選，隔天就可以無縫接軌上工，更會是首都第一位女市長，8年前大家努力共同推倒藍綠高牆實現的開放政府、公開透明、全民參與將繼續存在，她會努力打造廉能勤政的全民政府，用人唯才、廣納百川，以市民利益為本。
台北將來需要立即面對的問題包含極端氣候、能源短缺、人口老化、居住正義等，解決這些問題刻不容緩，所以市長必須具備「即戰力」，能夠立刻上手、解決問題。
黃珊珊強調，台北市沒有時間再去磨合、等待實習市長的成長，下一任台北市長必須是未來的規畫者，所以她提出首都進化雙軸線、申辦2038亞運、邁向2050年淨零碳排等政見，改變市容市貌、振興疫後經濟、讓年輕人願意結婚且安心生養刻不容緩。
黃珊珊指出，現在大家可以選出一名以人為本、具有同理心與執行力，能夠帶領市民度過危機的市長，而不是走回藍綠惡鬥的舊時代。她也很感謝柯文哲3年前選她當副市長，有機會證明自己是最適合的市長人選，「這8年來的政治文化改變，也整頓各項比案，包括大巨蛋、大彎北段，主張公開透明、不貪汙、不浪費，共同的信念，台北市的政績不容大家抹煞。」
她說，自己沒有顯赫的家世背景，也沒有強大的政黨奧援。8年前，台北市民推倒藍綠高牆，讓她相信，認真的人終被看見，努力就有機會成功；現在，讓她當選就是向藍綠證明，只有黨意不顧民意，終將被民意淘汰，希望市民投給自己及下一代，讓台北市產生第一位女市長。
延伸閱讀
- 【台北市長選舉辯論會】媒體提問「抗中保台」，除了捍衛主權，3位候選人打算怎麼整備台北市民防？
- 【台北市長選舉辯論會】少子化怎麼解？蔣萬安加碼生育補助，陳時中增加托育名額，黃珊珊說「不是發錢就好」
- 【台北市長選舉辯論會】面對高房價與居住正義難題，陳時中、蔣萬安和黃珊珊怎麼說？
- 大數據看台北市選情：國民黨支持者「攻守兼備」，民進黨支持者對陳時中關注不足
- 每日圖說選舉｜過去20年，僅9位縣市長當選時不屬國民兩黨
- 專訪黃珊珊：老天丟了這個位置給你，你要坐得穩，接不起來也別想走下一步
核稿編輯:
Google Cloud台灣響應Next 2022全球年度大會，量身打造在地月系列活動
我們想讓你知道的是
Google Cloud臺灣即將推出Google Cloud Next 2022臺灣在地月系列活動的第一波活動「Google Cloud Next Recap: Taiwan」，包含一連串主題演講、雲端技術亮點彙整，還提供各項好禮，期盼各界人士共襄盛舉。
Google Cloud Next 2022年度全球大會已於10月11至13日於美國登場，並於三天活動期間，一口氣推出超過125場線上及線下會議活動，橫跨建構、分析、設計、現代化、維運、安全性、協同合作及創新等八大領域，吸引各界人士共襄盛舉。Google Cloud於大會期間宣布達成重要里程碑，包括提供最開放且可擴充的強大資料雲端，以及強大且最先進的Google AI應用技術等。而Google Cloud台灣為響應全球年度盛會，將於今年11月16日至12月15日，舉辦Google Cloud Next Recap：Taiwan在地月系列活動，結合多管道模式，量身打造台灣專屬線上活動與台北實體活動，睽違3年後，再度以實體活動與大家相見。不論您是雲端初心者，抑或是進階技術專家，皆可找到適合自己的內容，與Google Cloud一同探索雲端科技尖端趨勢，探尋專屬於您的最佳技術轉型路徑與解決方法，並跟大家一起築夢雲端，迎向未來。
「數位優先」時代來臨，下一步將走向何方？成功關鍵在於永續
數位轉型的下一步將走向何方？Google Cloud於今年的Next 2022大會上分享了對未來雲端運算的願景，並發表全新產品，以協助跨機構的使用者，包含資料決策者、開發人員和建構人員、IT團隊、資安專家和所有員工等，實現真實、有影響力且具備永續發展的轉型。今年Cloud Next活動恰逢雲端產業發展的一個重要時刻，在這個雲端運算時代，數位轉型勢在必行。資料和AI正在改變人們周圍的一切，開放、互聯的生態系統對我們所做的一切都至關重要。
Google Cloud Next 2022大會期間所分享的創新產品橫跨四個不同的關鍵領域：資料雲端、開放式基礎架構、雲端協作和值得信賴的雲端。Google Cloud提供最開放、可擴展且強大的資料雲端，確保客戶可以利用各種來源的資料，並適用於任何存儲格式和分析方式，同時涵蓋所有客戶選用的雲端供應商和平台；為了協助IT人員為轉型打下最佳基礎，Google Cloud宣布了一系列基礎架構和遷移更新，讓客戶無論處於導入過程中的任何階段，都能用比以往更輕鬆的方式在雲端環境中運作。隨著更多公司開始採取混合辦公模式，不少組織正臨兩大挑戰：克服在辦公室工作與遠端工作的同事之間的差距，使得完成工作變得更加困難；同時，組織要在任何位置和裝置上，確保人員和資料的安全。為了協助客戶因應混合辦公的獨特挑戰，Google Cloud亦正建構最開放、可擴充且可靠的雲端產品，以協助全球企業因應最緊迫的安全性挑戰——從混合辦公到終端安全再到資料落地。
若想幫助客戶真正做到長期改變，關鍵在於創造一個更具永續性的未來。Google Cloud致力於透過可大幅對減少對環境影響的產品和服務，來幫助客戶做到這一點。Google Cloud在業界最乾淨的雲端環境中營運，而在Google Cloud上運作的客戶，可以立即改善他們的永續發展概況，並因應「數位優先」時代來臨所需面對的挑戰與機會。
上雲之行始於足下，「Google Cloud Next Recap: Taiwan」重磅登場
許多企業在轉型時，皆面臨眾多未知數及艱難挑戰。上雲之行看似不易，但一切始於足下。Google Cloud台灣期盼能陪伴大家穩健且迅速地踏上數位轉型的旅程。Google Cloud Next 2022台灣在地月系列活動的第一波活動「Google Cloud Next Recap: Taiwan」將於11月16日登場。因應後疫情時代新生活模式，本次將同步舉辦實體及線上活動，於當天推出4場專家主題演講、5場雲端技術亮點彙整、22場線上深度專題與客戶分享活動，並推出原廠技術專家交流及Google Cloud合作夥伴解決方案等多元活動。除了現場交流機會，大會亦提供活動早鳥報到禮、攤位集點禮、大會問卷抽獎禮、線上場問卷禮等眾多獎項，期盼各界人士熱情響應。
緊接著是11月24日至12月15日的Google Cloud Developer Enablement Series開發人員線上培訓課程，連續4週於每週四舉辦，將由Google Cloud官方授權培訓講師帶領大家瞭解網路與資訊安全、大數據與機器學習、Google Kubernetes Engine（GKE）及應用程式開發等四大主題。無論您遇到何種挑戰，這些位於轉型、創新和探索旅程最前線的領導者，皆可協助您解決問題。
本文章內容由「Google Cloud」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。