【台北市長選舉辯論會】黃珊珊強調24年市政經驗：「偉大的市民，你們不是藍的，也不是綠的，你們是自由的」

台北市長電視辯論會今（5）日登場，無黨籍台北市長候選人黃珊珊在結論時，詢問市民「脫下政黨的外衣之後，誰是最適合的市長人選？」他相信大家心裡一定有答案，所以藍綠兩黨都害怕了，開始用奧步，希望大家淹沒在顏色跟棄保，希望大家做自己的主人，「你們不是藍的不是綠的，而是自由的」，請用自由的選票支持她。

黃珊珊主軸緊扣「擺脫藍綠」

黃珊珊今天在辯論會的最後結論階段表示，她今天在現場看到活生生的藍綠惡鬥，若國民黨對手蔣萬安、民進黨對手陳時中任一人當選，過去被大家厭惡的舊時代政黨及派系勢力將會重新入主台北市政府，好不容易建立起的非藍非綠淨土將重回惡夢。

黃珊珊表示，她做了21年的市議員，服務從來沒分過藍綠；3年前有機會承擔更大的責任，開始學習當好市長，從政24年來，追求公平正義一直是她的信仰，努力捍衛每個人的人權和自由，從未改變。

黃珊珊呼籲市民靜下心來想想，若卸去政黨外衣，3名參選人誰會是最適合的人選，相信大家心裡都有答案，所以藍綠兩黨都害怕了，用各種奧步希望大家淹沒在顏色和棄保口水中，在她的身上貼滿標籤。

黃珊珊認為，政治文化的改變已經8年了，台北市政府是彩色的、有各種不同顏色，市議會也有7個政黨，「台北市早就超越藍綠，秉持這樣的信念，繼續組建聯合政府、廣納人才，讓所有有才能的人，都能夠進來台北市政府服務，以人為本、市民優先、誰都可以合作。」

黃珊珊強調，台北市需要能夠洞悉這座城市過去、現在和未來的人，需要能在危機中帶領人民看見希望的公僕，這場選舉是價值的選擇，請市民做自己的主人，用選票擺脫藍綠，「偉大的市民，你們不是藍的，也不是綠的，你們是自由的。」

主打延續政績的「即戰力」，台北市不要實習市長

黃珊珊也表示，城市治理並不難，只要不貪污、不浪費，8年來不但零舉債，還可以還債新台幣570億，並做好城市該有的建設。黃珊珊也在辯論過程中強調指出，城市總體調查中台北2021、2022年都是全台灣第一，2021的全球智慧城市評比，全球第4、亞洲第2，教育力也是亞洲第1，台北同時也是全球十大最佳旅遊城市、最佳移居城市。

黃珊珊表示，若是自己當選，隔天就可以無縫接軌上工，更會是首都第一位女市長，8年前大家努力共同推倒藍綠高牆實現的開放政府、公開透明、全民參與將繼續存在，她會努力打造廉能勤政的全民政府，用人唯才、廣納百川，以市民利益為本。

台北將來需要立即面對的問題包含極端氣候、能源短缺、人口老化、居住正義等，解決這些問題刻不容緩，所以市長必須具備「即戰力」，能夠立刻上手、解決問題。

黃珊珊強調，台北市沒有時間再去磨合、等待實習市長的成長，下一任台北市長必須是未來的規畫者，所以她提出首都進化雙軸線、申辦2038亞運、邁向2050年淨零碳排等政見，改變市容市貌、振興疫後經濟、讓年輕人願意結婚且安心生養刻不容緩。

黃珊珊指出，現在大家可以選出一名以人為本、具有同理心與執行力，能夠帶領市民度過危機的市長，而不是走回藍綠惡鬥的舊時代。她也很感謝柯文哲3年前選她當副市長，有機會證明自己是最適合的市長人選，「這8年來的政治文化改變，也整頓各項比案，包括大巨蛋、大彎北段，主張公開透明、不貪汙、不浪費，共同的信念，台北市的政績不容大家抹煞。」

她說，自己沒有顯赫的家世背景，也沒有強大的政黨奧援。8年前，台北市民推倒藍綠高牆，讓她相信，認真的人終被看見，努力就有機會成功；現在，讓她當選就是向藍綠證明，只有黨意不顧民意，終將被民意淘汰，希望市民投給自己及下一代，讓台北市產生第一位女市長。

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