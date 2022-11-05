中國動態清零鬆動風聲不斷、官方未強力否認，前首席疾管官員稱防疫政策即將改變

（中央社）中共二十大後，「動態清零」鬆動的傳言接連傳出，像是高層開會研商鬆綁、航班熔斷取消、前官員指放寬在即、BNT疫苗開放施打、入境隔離天數縮短等，讓不少中國民眾頓時產生期待。

這一系列「動態清零」政策鬆動的傳言，幾乎集中在一週內接連出現。然而，到目前為止，中國官方並沒有像以往一般出面強力否認，甚至追查傳言來源給予嚴辦，更助長了中國民眾期待鬆綁的心理。

這些傳言中，最受注意的莫過於1日陸港股盤中出現的一篇貼文，也成為這一連串傳言的開端。內容提到，10月31日「腸胃whn（指中共政治局常委王滬寧）應大老板（指總書記習近平）要求」，召開了有經濟和宣傳部門參加的專家會議，討論「全放開、有條件放開項下的多種方案。」

貼文提到，結論是將加快推進「有條件放開方案」形成，目標是2023年3月「實質放開」。而「有條件放開」的條件包括疫苗、特效藥、中藥、基層醫療物資和承載，甚至還有「思想認識轉變」等多項工作。

從這篇傳言出現後的4個交易日，陸股及港股同步且接連出現強勁大漲，是近1、2個月來少見的榮景。而中國國內外法人普遍解讀，這充分反映了各界對中國鬆綁「動態清零」的高度期待，更體現了中國民心。

此後，相關消息便不斷出現。像是中國一些城市的高鐵站便宣布，進站時不再查驗48小時內的核酸陰性證明，立刻引發高度關注，甚至衝上熱搜排行榜。雖然相關宣布不久就被撤下，且因出站仍須應當地要求出示核酸證明而被引為笑談，但仍引發政策出現放鬆跡象的揣測。

4日，彭博社引述知情人士透露，在「高層領導人」要求下，中國國務院日前指示民用航空局聯合相關部委，研擬取消已執行2年多的國際客運航班因疫熔斷機制，並直指中國當局正設法緩和「動態清零」的影響。雖然官方並未回應此事，但在民航局更早前宣布將增加國際航班下，都讓外界認為中國有意打開對外防疫的大門。

同一天，訪問北京的德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在與中國國務院總理李克強共同召開記者會時表示，中國將批准外籍人士施打BNT研製的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗。如果實現，將是中國首度開放外國疫苗及信使核糖核酸（mRNA）疫苗在境內施打，被視為中國為鬆綁「動態清零」進行的前期準備動作。

同樣在4日，《路透社》報導，前中國疾控中心首席流行病學家曾光在花旗銀行（Citi Bank）主辦的一場會議上表示，中國的「動態清零」政策「很快將有實質性改變」，理由是「開放條件正不斷累積」，比如新疫苗問世及中國抗病毒藥物研究已有進展。同時，中國未來5到6個月將採取許多新政策。這一消息，更讓許多人產生期待。

《路透社》稍後進一步報導，中國政府可能很快會將入境旅客的隔離檢疫期，從目前的7+3共10天，縮短為5+2共7天或5+3共8天。加上中國國務院聯防聯控機制今（5）日下午將召開防疫記者會，再度引起防疫政策可能出現放寬的猜測。

相形之下，中國國家衛健委2日在召開直屬機關中共黨員幹部大會時仍強調，現行防疫政策「毫不動搖」，仍堅持「外防輸入、內防反彈」總策略及「動態清零」總方針。但也提到，要努力以「最小範圍、最短時間、最低成本」控制住突發疫情。

在「動態清零」鬆綁的訊息不斷傳出下，中國國家衛健委上述表態是否具有澄清作用，目前不得而知。

《路透社》：中國前首席疾管官員稱清零政策即將改變

根據《路透社》聽到的錄音，已卸任的中國疾病管制官員曾光在花旗銀行主辦的會議上說，中國對COVID-19的動態清零政策很快將有實質性改變。

中國疾病預防控制中心前首席流行病學家曾光表示，中國的開放條件正「不斷累積」，比如新疫苗問世以及中國在抗病毒藥物的研究方面已有進展。曾光對中國的防疫工作一向直言不諱。

花旗集團首席中國經濟問題專家余向榮問曾光，中國在一向於3月初舉行的全國人大會議閉幕後，是否會採取開放政策？曾光答稱，在未來5到6個月，中國將採取許多新政策，但未詳細說明，他的依據何在。

由於社群媒體出垷未經證實的傳言，指中國計畫在明年3月放寬防疫管制措施，使得本週股市大漲。

不過中國國家衛生健康委員會2日表示，國家應堅定不移地堅持清零政策。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：李秉芳