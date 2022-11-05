TNL+ 2022/11/05,
美加

2022美國期中選舉：捐款無上限的「超級政治行動委員會」，富豪輕鬆砸上億美元贊助競選活動

2022美國期中選舉：捐款無上限的「超級政治行動委員會」，富豪輕鬆砸上億美元贊助競選活動
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

美國富豪們為自己喜歡的政黨，透過超級政治行動委員會注入更多資金和資源。他們所提供和資助的費用之高也讓外界開始擔心，選舉及政治是否會遭到這些有錢人透過廣告行銷等方式操弄，失去原有選舉本身應有的意義。

文：Taylor Mei

美國期中選舉將至，億萬富豪們也紛紛出手「大撒幣」，希望能讓自己支持的政黨能在選舉上獲得多一點的優勢。根據關注美國境內稅制系統的組織「美國人稅收公平」（ATF）分析美國聯邦選舉委員會（FEC）結果顯示，今（2022）年花在期中選舉金額已經超過8.8億美元（約282億新臺幣），與2018年的選舉比較起來，多了44％以上，且未來投入的費用上看10億美元（約321億新臺幣），更可能突破2020年總統大選所花費的12億美元（約386億新台幣）。

美國富豪砸錢藉「超級政治行動委員會」衝選舉

2010年，美國最高法院通過了一項裁決，同意美國企業及富人能夠在不受限制的情況下，將大量的資金投入政黨競選之中。在這項裁決通過之前，即便企業等人捧著足夠的金額，也不能夠為單一候選人進行競選及投入資金。

不過在2010年後，各大想在政治領域參一腳，或有希望支持特定政黨候選人的企業，就可以透過挹注大量經費至「超級政治行動委員會」（Super PACs）。這類超級政治行動委員會可以讓有意贊助的富豪與企業，無上限地提供金錢贊助。

像2012年的美國總統大選，偏向民主黨的超級政治行動委員會，就提供了當時的參選人歐巴馬（Barack Obama）610萬美元（約1.9億新臺幣）的經費；較支持共和黨的超級政治行動委員會，則為當時的參選人羅姆尼（Mitt Romney）帶來了超過2000萬美金（約6.4億新臺幣）的競選費用，對候選人的行銷有一定程度的影響。

這些富豪們為自己喜歡的政黨，透過超級政治行動委員會注入更多資金和資源。他們所提供和資助的費用之高也讓外界開始擔心，選舉及政治是否會遭到這些有錢人透過廣告行銷等方式操弄，失去原有選舉本身應有的意義。

期中選舉索羅斯一人贊助1.28億美金，但多數企業富豪較愛共和黨

據《CNBC》報導，雖然億萬富豪們無論民主黨還是共和黨，都會透過超級政治行動委員會等方式進行捐款。然而，就整體來看投注的相關金額仍以共和黨，以及其所派出的候選人較多，佔了近三分之二。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。