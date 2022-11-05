2022美國期中選舉：捐款無上限的「超級政治行動委員會」，富豪輕鬆砸上億美元贊助競選活動

文：Taylor Mei

美國期中選舉將至，億萬富豪們也紛紛出手「大撒幣」，希望能讓自己支持的政黨能在選舉上獲得多一點的優勢。根據關注美國境內稅制系統的組織「美國人稅收公平」（ATF）分析美國聯邦選舉委員會（FEC）結果顯示，今（2022）年花在期中選舉金額已經超過8.8億美元（約282億新臺幣），與2018年的選舉比較起來，多了44％以上，且未來投入的費用上看10億美元（約321億新臺幣），更可能突破2020年總統大選所花費的12億美元（約386億新台幣）。

美國富豪砸錢藉「超級政治行動委員會」衝選舉

2010年，美國最高法院通過了一項裁決，同意美國企業及富人能夠在不受限制的情況下，將大量的資金投入政黨競選之中。在這項裁決通過之前，即便企業等人捧著足夠的金額，也不能夠為單一候選人進行競選及投入資金。

不過在2010年後，各大想在政治領域參一腳，或有希望支持特定政黨候選人的企業，就可以透過挹注大量經費至「超級政治行動委員會」（Super PACs）。這類超級政治行動委員會可以讓有意贊助的富豪與企業，無上限地提供金錢贊助。

像2012年的美國總統大選，偏向民主黨的超級政治行動委員會，就提供了當時的參選人歐巴馬（Barack Obama）610萬美元（約1.9億新臺幣）的經費；較支持共和黨的超級政治行動委員會，則為當時的參選人羅姆尼（Mitt Romney）帶來了超過2000萬美金（約6.4億新臺幣）的競選費用，對候選人的行銷有一定程度的影響。

這些富豪們為自己喜歡的政黨，透過超級政治行動委員會注入更多資金和資源。他們所提供和資助的費用之高也讓外界開始擔心，選舉及政治是否會遭到這些有錢人透過廣告行銷等方式操弄，失去原有選舉本身應有的意義。

期中選舉索羅斯一人贊助1.28億美金，但多數企業富豪較愛共和黨

據《CNBC》報導，雖然億萬富豪們無論民主黨還是共和黨，都會透過超級政治行動委員會等方式進行捐款。然而，就整體來看投注的相關金額仍以共和黨，以及其所派出的候選人較多，佔了近三分之二。