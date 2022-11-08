【圖輯】2022 TCCF未來內容展（下）：科技應用開拓元宇宙娛樂格局

Web3.0、元宇宙話題持續升溫，2022 TCCF創意內容大會 - 未來內容展以「擴增宇宙 運算中」為題，集結國內外19件前瞻沉浸式節目，邀請觀眾一同加入虛實整合的「未來進行式」。即日起至11月13日，歡迎民眾前往松山文創園區2、3號倉庫親自體驗元宇宙的魅力。繼【圖輯】2022 TCCF 未來內容展（上）：看見 VR 技術拓展創作可能性後，讓我們為大家整理精彩可期的NFT、XR、數位投影等節目！

為奇異旅程留下如夢的紀念：《幻影拍照亭》

運用微型投影打造獨一無二的奇幻光影世界，走入神秘的黑盒子，觀眾可以透過簡單直覺的操作介面，自由挑選喜歡的投影內容，捕捉自己的面孔與光影合而為一的瞬間，最後能夠選擇列印紙本或電子檔案，保存、分享獨一無二的幻影紀念。

Photo Credit：TNL Brand Studio/《幻影拍照亭》

Photo Credit：TNL Brand Studio/《幻影拍照亭》

英雄恆久遠，NFT永流傳：《眾人之光-中華奧會百週年紀念NFT》

是否看過《哈利波特》電影裡活靈活現、躍然紙上的魁地奇球員卡？試想如果臺灣奧運國手也能栩栩如生地呈現在你手上，那會是多麼珍貴的收藏！透過4Dviews容積動態捕捉攝影技術，無死角拍攝，將國家級運動員掃描成動態NFT模型，讓榮光永久留存於區塊鏈。

Photo Credit：TNL Brand Studio/《眾人之光-中華奧會百週年紀念NFT》

Photo Credit：TNL Brand Studio/《眾人之光-中華奧會百週年紀念NFT》

Photo Credit：TNL Brand Studio/《眾人之光-中華奧會百週年紀念NFT》

運用APP進入奇幻時尚世界：《Love is the Answer》

邀請臺灣時尚設計師品牌JENN LEE，以「愛」為題製作的全新春夏服飾系列，透過角色設計師Jannan Wang操刀極具個性的虛擬人物，讓觀眾可以選擇喜歡的角色，自由換裝、暢玩穿搭遊戲，更能套用奇幻異世界背景，透過AR與虛擬角色同框互動，也能觀賞虛實交織的時尚4D相框。

Photo Credit：TNL Brand Studio/《Love is the Answer》

Photo Credit：TNL Brand Studio/《Love is the Answer》

Photo Credit：TNL Brand Studio/《Love is the Answer》

昔有古人工筆畫山水，今有NFT生成護國神山：《百岳計畫》

以臺灣山岳為題、程式碼為筆，由FAB DAO邀集五位國際知名的臺灣生成式藝術家共相盛舉創造一萬座臺灣山岳NFT，並將扣除成本的盈餘再投入Web3臺灣公共／公益生態系，達到Web3分散、永續、自治之精神。由藝術家黃新編碼，共同展示五件風格相異的作品，呈現多元共融的臺灣山景。

Photo Credit：TNL Brand Studio/《百岳計畫》

Photo Credit：TNL Brand Studio/《百岳計畫》

在暴烈的風雨中綻放溫柔之花：《離人》

《離人》原為跨領域創作者共創的30分鐘浮空投影節目，將東方混種的音樂特性，展現在輕柔卻充滿著對立的新媒體視覺中，使之成為一幅壯麗的自然景觀。本次展出為投影音像限定版。

Photo Credit：TNL Brand Studio/《離人》

穿織虛妄與真實，如露亦如電：《殘夢》

《離人》之續作，是煙花宇宙於2022年末推出的正式作品，《殘夢》音像作品將在本展中首次展出，以實驗電影的手法，將實際拍攝的錄像內容，藉由影像後期手法使之碎裂化，並透過原創音樂，詮釋創作者自身對於夢的信仰，重新編織記憶與幻象。

Photo Credit：TNL Brand Studio/《殘夢》

走入分隔兩地的鏡中鏡：《無濜》

《無濜》，象徵無盡感與沉浸感，與臺灣插畫家「小油画Little Oil Art」共同合作，以《輕輕說晚安》為主題打造沉浸式投影節目，在展期限定期間11/5（六）～11/8（二），松菸會場與遠在幾公里外的臺北101四樓的沉浸體驗實踐場——「双融域 AMBI SPACE ONE」合作，透過5G高速率、低延遲技術將兩地拍攝的影像傳遞到彼此空間、疊加在對方投影畫面中，使場域像是鏡中鏡無限延伸。

Photo Credit：TNL Brand Studio/《無濜》

Photo Credit：TNL Brand Studio/《無濜》

未來唱片行Oasis | 數位珍藏藝人創作：《OurSong》

提供收藏NFT音樂的平台OurSong，自2019年以來創作者數量不斷增加，不僅有歌手、樂團、藝術家、詩人，甚至小吃品牌都躋身其中，儼然是臺灣最大的原生內容數位收藏交易平台，擁有超過10萬的用戶，推動創作者在此輕鬆地創作、收藏，並且與來自世界各地志同道合的同好建立連結。

Photo Credit：TNL Brand Studio/《OurSong》

未來唱片行Oasis | 歌迷成為音樂廠牌合夥人：《0x0 Metaverse》

0x0是一個「元宇宙原生」音樂廠牌，旗下所有的藝人都是來自知名 PFP（個人頭像） 項目，以DAO（去中心化自治組織）的形式，讓歌迷 / NFT持有者即為廠牌合夥人共享著作權，參與廠牌治理與藝人規劃，廠牌旗下藝人創作上架於NFT音樂平台OurSong上。0x0嘗試打破音樂產業成規，如：外星人樂團VOIZΞ充滿賽博龐克風格與未來感的單曲〈Degen〉，即獲得許多國外獎項肯定。

Photo Credit：TNL Brand Studio/《0x0 Metaverse》

未來唱片行Oasis | 探索未來漫畫的可能：《CCC創作集》

文策院旗下的臺灣漫畫基地與數位漫畫平台《CCC創作集》，挖掘臺灣豐厚的歷史、民俗、社會與生態為題材，並媒合創作者運用漫畫圖文特質，創造兼具在地文化與商業潛力的漫畫作品，代表作有《異人茶跡》、《送葬協奏曲》和《守娘》等。《CCC創作集》走過十個年頭全面數位化上線，藉由不同載具展現《CCC創作集》，貼近更多人的生活、說更多精采的故事。

hoto Credit：TNL Brand Studio/《CCC創作集》

為展覽增添尋寶趣味：《夢遊擴增宇宙》

未來內容展中，除了觸目所及的展覽體驗，還存在著另一擴增宇宙。觀展時找到場域中的掃描裝置物，即可透過Web AR打開空間中另一個入口，看見只存在平行世界中的異風景。觀眾可利用行動裝置掃描QR CODE開啟擴增宇宙的奇幻旅程，更有機會解鎖神秘彩蛋。

Photo Credit：TNL Brand Studio/《夢遊擴增宇宙》的隱藏版彩蛋