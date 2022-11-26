一親一語？在家只說傳承語言？專家解讀多語家庭育兒的最佳方法

許多人當今不僅生活在多元化社會中，而且還像人類學家史蒂文・維多維克（Steven Vertovec）形容的那樣，生活在「極度多元化」（或稱「超級多樣性」）的社會中。

越來越多的人常年不斷異地工作和生活，隨之流動的還有語言和文化。以英國為例， 20%的在校學童能說多種語言，即除英語外至少還能講另外一種語言。當然，為人父母要做的事情已經有太多，要讓孩子吃飽、保證他們的安全以及受教育。

但如果你在家中使用一種以上的語言，你還需要決定應該如何雙語育兒才能取得最佳效果。

如果語言學家長期以來一直關注雙語育兒的話，就會注意到在極度多元化社會中，對語言與文化複雜性的新認知已經出現一種新方法，它就是專家們所說的多語制觀點，即語言是靈活的和動態的。

在家庭環境中涉及到幾種語言時，之前關於如何學習語言的一些理論往往提倡遵守嚴格的紀律，即一位家長只講一種語言（也稱一親一語，The one-language-one-parent）的政策，也就是說父母當中的一方只對孩子說他們的母語，以避免混淆。

與此同時， 其他一些移民父母決定在家裡只說他們的傳承語言（heritage language），然後讓孩子在學校學習當地語言。相比之下，採納多語制方法可以讓人比較放鬆。它讓你可以隨心所欲，可以在不同場合使用不同語言。

慶祝語言多樣性

Photo Credit: Getty Images / BBC News 一些移民父母決定在家裏只說他們的繼承語言或是傳承語言（heritage language），然後讓孩子在學校學習當地語言。

我們已經知道多語制在教學中的重要性，無論是在學術成績，還是在多語學生的健康福祉方面。

為了了解這如何轉化為在家庭環境中的應用，2018年我做了一項研究，涉及到從中歐和東歐移民到加拿大來的20位家長。我發現，其實他們所採納的本能育兒方式是真正的多語教育。

與我交談的家長認為，在家庭環境中應該使用靈活、動態的語言。許多家長送孩子去法語沉浸式課程，在那裏他們接受英語和法語雙語教學，一切指令都用法、英兩種語言進行。但家長們同時也接受他們孩子的法語水平不可能跟英語技能相同這一事實。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 多語制源於一種對如何使用語言的新理解，特別是在英語教學領域。它強調一種更加靈活的方法來教授學生

每天，這些家長和孩子都在不同語言之間自由切換。他們在句子開始時可能使用一種語言，但在結束時已經轉換成另外一種語言了。

而當孩子們的祖父母從歐洲來訪時，孩子們必須切換到他們的語言。但當小朋友過來玩時，他們又會講英語。

多語育兒涉及到自由的語言規則。許多家長認為不應該在家中懲罰「講錯語言」的孩子。即使那些在孩子剛出生時特別嚴格的家長也很快意識到他們的孩子會在不同語言之間來回切換，他們覺得這並沒什麼問題。

最後，多語育兒的一個重要原則是語言與文化之間的相互關聯。

移民父母飄洋過海來到一個新的國家，他們也帶來了自己的文化。語言對身份認同以及歸屬感至關重要。移民父母在家裏也會經常遇到和處理這一問題。

例如，即使他們認為自己是加拿大人，在加拿大說保加利亞語能讓孩子與他們父母的國家聯繫起來。因為對父母來說能保持他們的傳統語言尤其重要。他們還將這一重要性傳遞給孩子，正如一位烏克蘭家長所說的那樣：

「這是我們的歷史，這是我們的傳統。」

對學習語言持開放態度

Photo Credit: Getty Images / BBC News 研究顯示雙語者具有認知優勢

你可能聽說過這樣的說法，在家裡說兩種語言會讓孩子感到困惑，延遲他們的語言發育，並不利於學業成績。但實際上，這些是研究人員已經花費幾十年試圖揭穿的迷思。

相比而言，研究還顯示雙語者具有認知優勢。然而，許多雙語育兒方法都不同程度地警告不要過早讓孩子接觸新語言，或是混用語言。

另外一個常見建議是確保讓孩子只跟所謂母語人士學習語言，以保證能學到完美的口音和無懈可擊的語法。

當父母試圖「強制」孩子的語言使用時，往往會遇到阻力。同時，這種自我強加的規則也會給家庭生活帶來不和諧。

相比之下，多語制源於一種對如何使用語言的新理解，特別是在英語教學領域。它強調一種更加靈活的方法來教授學生。

這一學派看重學生能夠使用的所有語言，即使程度有所不同。它目的在於讓學生建立起語言意識、他們的文化知識以及他們在改進所學語言同時願意學習各種語言的開放態度。

和之前對多語學習者研究結果一致的是，在我的研究中，所有學生的學業成績都不錯，無論他們是在英語學校，還是法語雙語學校，或者是在教授國際文憑的學校。

很顯然，保持自己的傳統語言和文化沒有害處。這種靈活的家庭語言政策也免於讓父母和孩子為此反覆爭執。

注：本文作者是謝菲爾德哈勒姆大學教育研究講師（Lecturer in Education Studies, Sheffield Hallam University）麥克斯・安東尼－紐曼（Max Antony-Newman）。本文英文原文發表在知識共享網站《對話》（The Conversation）上。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九