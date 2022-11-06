2022/11/06,
國際

疫情爆發以來首位G7領導人訪中，德國總理蕭茲11小時北京行的收獲與代價分別為何？

疫情爆發以來首位G7領導人訪中，德國總理蕭茲11小時北京行的收獲與代價分別為何？
Photo Credit: Getty Images / BBC News

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美國獨立智庫「德國馬歇爾基金會」高級研究員司馬安洲則告訴《BBC中文》，未來中德關係仍將是一個更加緊張和競爭激烈的動態關係。他說，德國大眾、大部分德國工業界、大多數政黨和大部分社民黨人都希望可以從過往默克爾親北京的模式中重新平衡過來——這至少意味著在經濟依賴方面不會朝著錯誤的方向加速。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz ，蕭茲）前（4）日率團訪問北京，與習近平會面，成為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發以來首位訪問北京的七國集團（G7）領導人，引發全球關注。

德國是歐盟最大經濟體，此次訪問隨行的德國商業大佬眾多。蕭茲在北京只逗留了11個小時，外界除了關注人權及台灣議題蕭茲如何表態之外，也高度關注德國此行與北京亟欲達到的政商交易。

《德國之聲》透露，蕭茲此次訪問時間雖短，但抵達和離開的安排卻大費周章。德國代表團的全體人員全程處於「防疫泡泡」中。停機坪上有兩個移動核酸檢測站，德方人員須立即接受新冠檢測。只有蕭茲和他的貼身隨同可由隨行的德國醫生檢測。此外，代表團下飛機後，蕭茲的空客A340專機飛往韓國首都首爾。這樣機組人員就不必在北京接受隔離。4日晚上，在訪問行程結束時，專機再從首爾飛抵北京，接蕭茲一行回國。

Workers in protective suits roll out a carpet near an airplane carrying German Chancellor Olaf Scholz as he arrives for a visit in China, at the Beijing Capital International Airport, in Beijing, China November 4, 2022

Photo Credit: Reuters / BBC News

防疫人員在蕭茲專機懸梯下鋪設紅地毯。

美國獨立智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）高級研究員司馬安洲（Andrew Small）向《BBC中文》分析稱，沒有人不同意蕭茲此行該與習近平溝通的想法，也希望蕭茲可以直接跟習近平提到一些重要問題。

但他指出，現在的情況是關於這次訪中的「方式」似乎透露出弦外之音。若蕭茲是帶著一個精簡的代表團，專注於向習近平傳達重要訊息，那麼德國沒有人會反對這次訪問。但德國輿論看到的是由少數德國大公司推動的訪問，其中一些公司總裁陪同他訪問了北京。

「這些公司似乎正在不顧一切地加深德國經濟對中國的依賴，然後在形勢惡化時轉身要求得到救助。其他政黨，包括蕭茲聯合政府中的綠黨等，以及他自己黨內的其他成員，已經越來越公開地批評這種情況。」 他補充。

德國總理肖爾茨周五（11月4日）訪問中國，與中國領導人習近平會面

Photo Credit: Getty Images / BBC News

德國總理蕭茲周五（11月4日）訪問中國，與中國領導人習近平會面。

柏林的德國墨卡托中國研究中心（MERICS）主任胡謐空（Mikko Huotari）亦評論稱，蕭茲此次訪問的時機十分敏感。他分析，習近平剛剛在中共二十大上歷史性地第三次確定自己擔任總書記職務，在此情況下德國總理的到訪，將被北京視為對習近平政權的支持——這就是為什麼此行在德國聯合政府和一些歐洲盟友中引發爭議之原因：「蕭茲顯然願意付出這個代價，來提升自己和在中國大量投資的德國公司的利益。」

根據《德國之聲》報導，這次隨著蕭茲訪問北京的企業代表包括福斯汽車（VW）、巴斯夫（BASF）、西門子和德意志銀行的董事會主席。德媒《南德意志報》社論稱，蕭茲的中國政策不符合醞釀中的德國新對華戰略，也不符合歐盟政策。瑞士《新蘇黎世報》則稱歐洲不能唯美國馬首是瞻，但德國亦不能撇開歐洲盟友一意孤行。

輝瑞BNT疫苗終登陸中國內地

蕭茲4日在與習近平和國務院總理李克強分開會談後，下午出席中德兩國總理的聯合記者會中稱，中國已批准在華外國公民能接種德國BioNTech公司研發的COVID-19疫苗（台灣稱輝瑞BNT疫苗，香港稱復必泰）。這是首款進入中國內地龐大市場的國外COVID-19疫苗。當天BioNTech股價一度大漲5.6%。

《華爾街日報》稱，這意味著歐洲藥品管理局（European Medicines Agency）的監管機構將參與接種疫苗的過程。中國應對COVID-19疫情一直依賴於該國研發的國產疫苗，但其效力被認為低於其他次蛋白（mRNA）疫苗，難以對抗COVID-19變種病毒。

空中巴士訂單

蕭茲訪中期間，中國航空器材集團公司宣佈，與歐洲公司空中巴士（Airbus）公司，在北京簽下了140架空巴飛機的批量採購協議，採購協議包括8架A350，132架A320系列客機、總價值約170億美元。

中國航空器材集團微信公眾號4日下午宣佈此消息，稱採購是在德國訪中期間簽署，並稱動機是為了隨著中國「航空運輸市場逐步恢復，未來將保持平穩較快增長，為適應航空市場發展，滿足企業運力需求」，因而批量採購一批空巴飛機。

這亦是今年以來，中國來向空巴公司訂購的第二筆飛機採購大單。

Chinese Premier Li Keqiang (R) meets members of the German delegation including foreign policy adviser Jens Plötner (front 2nd L), travelling with German Chancellor Olaf Scholz, at the Great Hall of the People in Beijing on November 4, 2022

Photo Credit: Getty Images / BBC News

一個龐大的德國商界代表團隨同蕭茲訪中，這種訪問在過去三年裏極為罕見。

台灣，新疆及烏克蘭

​​美國《紐約時報》引述觀察人士認為，蕭茲不願意對中國採取更強硬的態度，很可能反映他對德國經濟的擔憂。身為德國總理的他在德國走向衰退，歐洲陷入與俄羅斯對峙局面時，必須小心翼翼地避免與中國產生對抗感。

不過，此次蕭茲也提到了外界關注的台灣及新疆問題。根據台媒《中央社》報導，蕭茲會晤習近平後表示，台灣的現狀只有在和平且雙方都同意的前提下才能改變。而且，關切新疆人權並非「干涉他國內政」。蕭茲在與李克強的聯合記者會又抨擊俄國入侵烏克蘭「明目張膽違反國際法」，他又呼籲中國身為聯合國安理會常任理事國，負起對世界和平之責任。

有關未來的德中關係， 胡謐空認為，蕭茲的訪問遵循了德國幾十年來專注於經濟合作的對華政策傳統，但德國目前有改變方向的跡象。 譬如，德國政府已經優先考慮在外交上發展與印度和日本等其他國家的關係，德國企業亦在重新評估在中國開展業務的風險，並加強在其他國家的合作。「 未來德國對華態度需要有一種堅定而清醒的現實主義，以探尋哪裡還存在共同點和合作機會。」

司馬安洲（Andrew Small）則告訴《BBC中文》，未來中德關係仍將是一個更加緊張和競爭激烈的動態關係。他說，德國大眾、大部分德國工業界、大多數政黨和大部分社民黨人都希望可以從過往梅克爾親北京的模式中重新平衡過來——這至少意味著在經濟依賴方面不會朝著錯誤的方向加速。


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