2022/11/08,
美加

2022美國期中選舉：韓裔參選人「抹紅」台裔，「中國因素」為何成為重要手段？

2022美國期中選舉：韓裔參選人「抹紅」台裔，「中國因素」為何成為重要手段？

我們想讓你知道的是

他不願意看到兩位亞裔候選人利用越南人的歷史創傷和恐懼而針鋒相對，「我寧願有一位白人來代表我們」。儘管老一輩的越南裔選民在選舉中重視中國的影響，但對於他們在美國出生的後代來說，則會優先考慮其他問題。這也使得越南裔選民成為該選區關鍵的搖擺人口。

2022年美國期中選舉前夕，駕車駛過加州南部的橙縣（Orange County）地區，在繁忙的街道口和商鋪林立的地方，遠遠就能看見豎立著許多鮮紅色背景的競選廣告。上邊用黃色大字寫著「中國的選擇：陳介飛」（China's choice: Jay Chen），文字右側有一顆五角星，象徵共產主義。

44歲的台裔人士陳介飛是該選區的一位聯邦眾議員參選人，嘗試和現任共和黨聯邦眾議員、67歲的韓裔朴銀珠（Michelle Steel）競爭這一席位。

陳介飛曾在一所學校推動過以「孔子課堂」命名的中文教學，對手試圖利用這一點將他與中國和共產主義結合在一起。美國國務院在2020年宣布將孔子學院列為外國使團，即中國的政治宣傳工具。

在本次美國期中選舉中，大到聯邦層面，小至州一級的選舉，中國因素普遍被用作重要的選舉手段。不論哪個黨派，都越來越多地使用這種策略——要麼攻擊對手與共產主義有聯繫，要麼指責對中國過於軟弱。 美國媒體將這種策略稱為「抹紅」。

這種現象從川普時期就開始蔓延，螺旋式惡化的中美關係加上新冠疫情的爆發，令中國議題成為美國政治中的焦點。

在加州的國會45選區，一場罕見的亞裔對決更凸顯出中國因素如何被當做選舉策略。儘管兩位候選人都強調，競選取決於通貨膨脹、石油價格等廣泛問題，但他們的亞裔身份卻成為彼此攻擊的素材，令兩位候選人之間劍拔弩張，更激起許多選民的憤怒。

支持孔子學院引發的爭議

在朴銀珠發出的一份競選廣告中，陳介飛舉著馬克思的《共產黨宣言》站在一間兒童教室裡。牆上掛著毛澤東、列寧、胡志明等共產黨領導人的畫像，以及中國國旗等標誌。上邊還用越南語寫道：「陳介飛邀請中國進入我們孩子的課堂。」

在她的團隊發出的另一則影片中，兩名穿著深綠色制服的越南裔美國人對話，背後擺放著中國國旗，以及中國領導人習近平和毛澤東的畫像。一位說，「陳介飛花了上千萬美元將孔子課堂帶到加州。」另一位說，「陳將中國的政治宣傳故意帶到美國學校裏？」前者回答，「沒錯，他是我們中的一員，一名社會主義戰友。」

影片的最後，一行字幕寫道，「陳介飛，他是共產主義的完美人選。」

這一選區跨越洛杉磯縣和橙縣，是美國在去年人口普查後進行的10年一次的選區重劃中新創建的，是美國種族最多元的選區之一。選民約三分之一是亞裔，當中一半是越南裔，這裡是美國越南裔人口最多的地方之一。這部分解釋了為何將對手與共產主義結合是一項重要策略。

針對這些暗示，陳介飛在接受《BBC中文》訪問時說，「我父母來自台灣，我祖父現在還住在那裡，她竟敢說我是共產主義者，並且試圖煽動反亞裔情緒，這是我經歷過的最糟糕的事情了。」

這樣的攻擊還讓他想到10年前競選國會議員時，有些競選標語寫著「投給美國人」。「那就是假設我不是美國人。」 他說，他的團隊還接到很多涉及種族歧視的電話，說他作為一個外國人沒有資格競選公職。

陳介飛的祖父母在中國內戰時從大陸逃到台灣，父母在台灣出生，後來一家人又在蔣介石治下的戒嚴時期來到美國。他在美國出生、長大，進入哈佛大學讀書，畢業後在一家諮詢公司任職。他還在美國海軍服役了12年。他曾在2020年時競選眾議院席位，後來退出。

「這是非常具有美國特色的經歷，你可能是二代移民，或者本身就是移民，但你有機會在最高級別代表你的國家。」陳介飛說。

激辯對華態度

另一位候選人朴銀珠同樣具有移民背景。她是韓裔第一代移民，出生於首爾，在韓國、日本和美國三地成長。20多歲時來到美國，與家人一起開服裝店。2020年，她當選美國眾議員，成為首批在聯邦層面當選官員的三位韓裔女性之一。

「我的父母逃離了朝鮮的極權政府，這樣他們的子孫才能自由地成長。中共想要壓迫自己的人民，威脅像美國這樣的自由國家。只要我還在國會，就不會讓這種事情發生」，她在自己的國會網站上寫道。

朴銀珠是美國國會及行政當局中國委員會（Congressional-Executive Commission on China ）成員，該委員會的任務是評估中共構成的威脅，並就如何對抗提供建議。她還曾推出一項有關防禦台灣的法案，尋求確保美國在台灣遭到入侵時提供防禦設施。在今年冬奧會期間，她曾致函國際奧委會主席，以中共侵犯人權為由敦促遷址。

針對「抹紅」對手的說法，朴銀珠的發言人蘭斯（Lance Trover）在郵件中回覆BBC稱，「事實是，即便是在美國國務院和100名美國參議員強調孔子學院是共產主義的政治宣傳之後，陳介飛仍加倍支持孔子學院，稱任何膽敢拿他的立場說事的人都是『仇外』和『種族主義者』。」

「強調他對孔子學院的持續支持並不是種族歧視，這是他的歷史記錄。」蘭斯寫道。

陳介飛則說，12年前他所支持的中文項目在當時得到了國務院、大學理事會和小布希（George W Bush）總統的批准，沒過幾年就發現不合適，結束了項目。2020年，也就是他們結束項目的十年後，國務院將孔子學院稱作外國使團。「我的觀點一直與國務院一致。」他強調。

樸銀珠

Photo Credit: Getty Images / BBC News

朴銀珠（左二）2020年當選美國眾議員，成為首批在聯邦層面當選官員的三位韓裔女性之一

他表示如果能夠進入國會，目標是在外交事務委員會任職，將強硬對抗中國的影響力。「我認為重要的是堅定立場，確保我們讓中國為其侵犯人權的行為負責，無論是對待新疆維吾爾人還是香港人」，他說。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。