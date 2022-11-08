2022美國期中選舉：韓裔參選人「抹紅」台裔，「中國因素」為何成為重要手段？
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他不願意看到兩位亞裔候選人利用越南人的歷史創傷和恐懼而針鋒相對，「我寧願有一位白人來代表我們」。儘管老一輩的越南裔選民在選舉中重視中國的影響，但對於他們在美國出生的後代來說，則會優先考慮其他問題。這也使得越南裔選民成為該選區關鍵的搖擺人口。
2022年美國期中選舉前夕，駕車駛過加州南部的橙縣（Orange County）地區，在繁忙的街道口和商鋪林立的地方，遠遠就能看見豎立著許多鮮紅色背景的競選廣告。上邊用黃色大字寫著「中國的選擇：陳介飛」（China's choice: Jay Chen），文字右側有一顆五角星，象徵共產主義。
44歲的台裔人士陳介飛是該選區的一位聯邦眾議員參選人，嘗試和現任共和黨聯邦眾議員、67歲的韓裔朴銀珠（Michelle Steel）競爭這一席位。
陳介飛曾在一所學校推動過以「孔子課堂」命名的中文教學，對手試圖利用這一點將他與中國和共產主義結合在一起。美國國務院在2020年宣布將孔子學院列為外國使團，即中國的政治宣傳工具。
在本次美國期中選舉中，大到聯邦層面，小至州一級的選舉，中國因素普遍被用作重要的選舉手段。不論哪個黨派，都越來越多地使用這種策略——要麼攻擊對手與共產主義有聯繫，要麼指責對中國過於軟弱。 美國媒體將這種策略稱為「抹紅」。
這種現象從川普時期就開始蔓延，螺旋式惡化的中美關係加上新冠疫情的爆發，令中國議題成為美國政治中的焦點。
在加州的國會45選區，一場罕見的亞裔對決更凸顯出中國因素如何被當做選舉策略。儘管兩位候選人都強調，競選取決於通貨膨脹、石油價格等廣泛問題，但他們的亞裔身份卻成為彼此攻擊的素材，令兩位候選人之間劍拔弩張，更激起許多選民的憤怒。
支持孔子學院引發的爭議
在朴銀珠發出的一份競選廣告中，陳介飛舉著馬克思的《共產黨宣言》站在一間兒童教室裡。牆上掛著毛澤東、列寧、胡志明等共產黨領導人的畫像，以及中國國旗等標誌。上邊還用越南語寫道：「陳介飛邀請中國進入我們孩子的課堂。」
在她的團隊發出的另一則影片中，兩名穿著深綠色制服的越南裔美國人對話，背後擺放著中國國旗，以及中國領導人習近平和毛澤東的畫像。一位說，「陳介飛花了上千萬美元將孔子課堂帶到加州。」另一位說，「陳將中國的政治宣傳故意帶到美國學校裏？」前者回答，「沒錯，他是我們中的一員，一名社會主義戰友。」
影片的最後，一行字幕寫道，「陳介飛，他是共產主義的完美人選。」
這一選區跨越洛杉磯縣和橙縣，是美國在去年人口普查後進行的10年一次的選區重劃中新創建的，是美國種族最多元的選區之一。選民約三分之一是亞裔，當中一半是越南裔，這裡是美國越南裔人口最多的地方之一。這部分解釋了為何將對手與共產主義結合是一項重要策略。
針對這些暗示，陳介飛在接受《BBC中文》訪問時說，「我父母來自台灣，我祖父現在還住在那裡，她竟敢說我是共產主義者，並且試圖煽動反亞裔情緒，這是我經歷過的最糟糕的事情了。」
這樣的攻擊還讓他想到10年前競選國會議員時，有些競選標語寫著「投給美國人」。「那就是假設我不是美國人。」 他說，他的團隊還接到很多涉及種族歧視的電話，說他作為一個外國人沒有資格競選公職。
陳介飛的祖父母在中國內戰時從大陸逃到台灣，父母在台灣出生，後來一家人又在蔣介石治下的戒嚴時期來到美國。他在美國出生、長大，進入哈佛大學讀書，畢業後在一家諮詢公司任職。他還在美國海軍服役了12年。他曾在2020年時競選眾議院席位，後來退出。
「這是非常具有美國特色的經歷，你可能是二代移民，或者本身就是移民，但你有機會在最高級別代表你的國家。」陳介飛說。
激辯對華態度
另一位候選人朴銀珠同樣具有移民背景。她是韓裔第一代移民，出生於首爾，在韓國、日本和美國三地成長。20多歲時來到美國，與家人一起開服裝店。2020年，她當選美國眾議員，成為首批在聯邦層面當選官員的三位韓裔女性之一。
「我的父母逃離了朝鮮的極權政府，這樣他們的子孫才能自由地成長。中共想要壓迫自己的人民，威脅像美國這樣的自由國家。只要我還在國會，就不會讓這種事情發生」，她在自己的國會網站上寫道。
朴銀珠是美國國會及行政當局中國委員會（Congressional-Executive Commission on China ）成員，該委員會的任務是評估中共構成的威脅，並就如何對抗提供建議。她還曾推出一項有關防禦台灣的法案，尋求確保美國在台灣遭到入侵時提供防禦設施。在今年冬奧會期間，她曾致函國際奧委會主席，以中共侵犯人權為由敦促遷址。
針對「抹紅」對手的說法，朴銀珠的發言人蘭斯（Lance Trover）在郵件中回覆BBC稱，「事實是，即便是在美國國務院和100名美國參議員強調孔子學院是共產主義的政治宣傳之後，陳介飛仍加倍支持孔子學院，稱任何膽敢拿他的立場說事的人都是『仇外』和『種族主義者』。」
「強調他對孔子學院的持續支持並不是種族歧視，這是他的歷史記錄。」蘭斯寫道。
陳介飛則說，12年前他所支持的中文項目在當時得到了國務院、大學理事會和小布希（George W Bush）總統的批准，沒過幾年就發現不合適，結束了項目。2020年，也就是他們結束項目的十年後，國務院將孔子學院稱作外國使團。「我的觀點一直與國務院一致。」他強調。
他表示如果能夠進入國會，目標是在外交事務委員會任職，將強硬對抗中國的影響力。「我認為重要的是堅定立場，確保我們讓中國為其侵犯人權的行為負責，無論是對待新疆維吾爾人還是香港人」，他說。
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「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開幕 國內外19件跨域節目 引領臺灣文化科技產業先機
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「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開展儀式於今（3）日稍早結束，今年未來內容展以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結XR、互動投影、NFT等 19 項國內外沉浸式節目，匯聚文化科技應用最新趨勢，透過故事力策展打造軟性體驗，展現「未來內容」跨域應用價值。
為激發更多文化內容與科技產業跨域共創，一同探索市場發展先機，「2022 TCCF 創意內容大會」中的「未來內容展」，於今（3）日開展。文化內容策進院（文策院）今年以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結XR、互動投影、NFT等 19 項國內外沉浸式節目，匯聚文化科技應用最新趨勢，透過故事力策展打造軟性體驗，展現「未來內容」跨域應用價值；並舉辦近 40 場次「主題沙龍」，探討未來內容產業的發展與潛力。
開展儀式中分享了「未來內容展」文化與科技結合展現的跨領域趨勢，以及國際夥伴參與等亮點。文化部次長蕭宗煌、文策院董事長彭俊亨、文策院院長李明哲、數位發展部次長李懷仁、經濟部工業局副局長陳佩利、國家科學及技術委員會科技辦公室執行秘書葉哲良，以及產業代表包括中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財、0x0 Metaverse共同創辦人林以潔、邦鼎科技總經理吳雲中、FAB DAO 創辦人黃彥霖（黃豆泥）、煙花宇宙共同創辦人周玥、《無法離開的人》導演陳芯宜、高雄市電影館 VR Film Lab 計畫總籌洪珷等，出席共襄盛舉，期許展會順利、祝福臺灣文化科技產業持續引領國際潮流。開幕式後，大家在策展人導覽下，體驗「未來內容展」文化內容與科技產業跨域共創的節目。
文化部次長蕭宗煌致詞時強調，網路科技創新發展快速，5G 技術改變人們的生活方式，拓展五感體驗娛樂新可能，內容產業敘事方式轉變。創作者面對快速發展的時代，如何找到未來內容產業的方向，以及運用數位科技作為創作元素是迫切的議題，也是近年來文化部與文策院致力推動的項目，期盼臺灣文化內容產業持續進步。期待透過今年的「TCCF 創意內容大會-未來內容展」吸引更多創作者、投資人，與產業人士一同參與，捲動更多合作與商機。
文策院董事長彭俊亨表示，臺灣在科技實力及文化內容能量，都具有國際優勢，未來內容極有機會成為臺灣在國際市場搶佔先機的產業；文策院持續透過各項策進機制與支持方案，協助臺灣未來內容的發展，相信有政府跨部會共同合作，能讓臺灣在未來產業領域持續站穩世界領先群。
文策院院長李明哲透過簡報分享，科技的力量可幫助文化內容產業進化，導入多國與多角度資源更可為產業帶來更多合作可能。「未來內容展」即為展示跨域應用價值的平台，透過展出多元內容的科技應用，提供各界對未來發展的嘗試和想像。
「未來內容展」透過七大展區 ：「即刻運算中」、「穿越光廊」、「第二人生運算中」、「未來造夢場運算中」、「全知讀者視角」、「沉浸靈魂之樹」、「未來唱片行」，集結國內外 19 件重量級沉浸式節目，展現疫後在元宇宙發展下，XR、VR、互動投影、WEB AR、 NFT 等多種科技題材。節目結合 IP、運動、時尚、ACG、音樂、表演藝術、文化資產、出版等不同內容領域的的虛實整合發展，包含虛擬分身應用、宇宙場景建造、更豐富型態的 VR 內容、 5G 技術與異地共演、WEB 3.0 的未來娛樂面貌等，同時也為產業創造多變且豐富的經驗，協助跨域合作成為文化內容產業的新常態。展中也舉辦近 40 場次「主題沙龍」，藉由跨界產業人士的深度交流，探討未來內容產業的發展潛力。
本次參展節目匯集國內外具產業突破以及獲得國際大獎之作，包括文策院與林茲電子藝術中心合製計畫支持 FAB DAO 開創的《百岳計畫》、陳芯宜導演拿下 2022 威尼斯影展最佳體驗大獎（Best Experience）的作品《無法離開的人》、入圍2022年威尼斯影展「沉浸式內容競賽」的 《紅尾巴》等。
現場也展示了臺灣在未來內容領域的跨域共創案例。《永恆聖母院》（Eternal Notre-Dame）是由臺灣 HTC VIVE Arts 與法國虛擬實境工作室 Emissive Studio、法國電信商 Orange 聯手推出，開創了可大範圍走動且多人同步遊覽的 VR 技術，並打破時空限制，觀眾可見證聖母院的建造歷程，並以超越現實生活的視角，欣賞聖母院哥德式風格建築的精雕細琢之美（受限於展場空間，本次展出為單人式、小範圍走動的 VR 體驗版）。《無濜》將臺灣插畫家「小油画Little Oil Art」童趣奇幻的風格的作品投影至展演空間中，觀眾可在展演場域與作品互動；11/5（二）到11/8（六）期間則採取異地共演，運用了 5G 技術高速、低延遲等特性，透過即時攝影機拍攝台北101「双融域 AMBI SPACE ONE」與松山文創園區兩處展演場域，疊加在彼此的展演空間中，創造無盡的視覺畫面，使真實與夢幻交錯的場域如鏡中鏡無限延伸，展示了 IP 授權、科技賦能視覺創作的展演新可能。
「2022 TCCF創意內容大會–未來內容展」自 11月 3 日至 13 日，在松山文創園區 2 號及 3 號倉庫展出，歡迎對新型態文化內容有興趣的產業人士及民眾前來做生意、交朋友、看創意、找靈感。詳細節目清單及免費報名體驗請上官方網站：https://www.tccf.tw/innovation/exhibition-2。