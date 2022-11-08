2022美國期中選舉：韓裔參選人「抹紅」台裔，「中國因素」為何成為重要手段？

2022年美國期中選舉前夕，駕車駛過加州南部的橙縣（Orange County）地區，在繁忙的街道口和商鋪林立的地方，遠遠就能看見豎立著許多鮮紅色背景的競選廣告。上邊用黃色大字寫著「中國的選擇：陳介飛」（China's choice: Jay Chen），文字右側有一顆五角星，象徵共產主義。

44歲的台裔人士陳介飛是該選區的一位聯邦眾議員參選人，嘗試和現任共和黨聯邦眾議員、67歲的韓裔朴銀珠（Michelle Steel）競爭這一席位。

陳介飛曾在一所學校推動過以「孔子課堂」命名的中文教學，對手試圖利用這一點將他與中國和共產主義結合在一起。美國國務院在2020年宣布將孔子學院列為外國使團，即中國的政治宣傳工具。

在本次美國期中選舉中，大到聯邦層面，小至州一級的選舉，中國因素普遍被用作重要的選舉手段。不論哪個黨派，都越來越多地使用這種策略——要麼攻擊對手與共產主義有聯繫，要麼指責對中國過於軟弱。 美國媒體將這種策略稱為「抹紅」。

這種現象從川普時期就開始蔓延，螺旋式惡化的中美關係加上新冠疫情的爆發，令中國議題成為美國政治中的焦點。

在加州的國會45選區，一場罕見的亞裔對決更凸顯出中國因素如何被當做選舉策略。儘管兩位候選人都強調，競選取決於通貨膨脹、石油價格等廣泛問題，但他們的亞裔身份卻成為彼此攻擊的素材，令兩位候選人之間劍拔弩張，更激起許多選民的憤怒。

支持孔子學院引發的爭議

在朴銀珠發出的一份競選廣告中，陳介飛舉著馬克思的《共產黨宣言》站在一間兒童教室裡。牆上掛著毛澤東、列寧、胡志明等共產黨領導人的畫像，以及中國國旗等標誌。上邊還用越南語寫道：「陳介飛邀請中國進入我們孩子的課堂。」

在她的團隊發出的另一則影片中，兩名穿著深綠色制服的越南裔美國人對話，背後擺放著中國國旗，以及中國領導人習近平和毛澤東的畫像。一位說，「陳介飛花了上千萬美元將孔子課堂帶到加州。」另一位說，「陳將中國的政治宣傳故意帶到美國學校裏？」前者回答，「沒錯，他是我們中的一員，一名社會主義戰友。」

影片的最後，一行字幕寫道，「陳介飛，他是共產主義的完美人選。」

這一選區跨越洛杉磯縣和橙縣，是美國在去年人口普查後進行的10年一次的選區重劃中新創建的，是美國種族最多元的選區之一。選民約三分之一是亞裔，當中一半是越南裔，這裡是美國越南裔人口最多的地方之一。這部分解釋了為何將對手與共產主義結合是一項重要策略。

針對這些暗示，陳介飛在接受《BBC中文》訪問時說，「我父母來自台灣，我祖父現在還住在那裡，她竟敢說我是共產主義者，並且試圖煽動反亞裔情緒，這是我經歷過的最糟糕的事情了。」

這樣的攻擊還讓他想到10年前競選國會議員時，有些競選標語寫著「投給美國人」。「那就是假設我不是美國人。」 他說，他的團隊還接到很多涉及種族歧視的電話，說他作為一個外國人沒有資格競選公職。

陳介飛的祖父母在中國內戰時從大陸逃到台灣，父母在台灣出生，後來一家人又在蔣介石治下的戒嚴時期來到美國。他在美國出生、長大，進入哈佛大學讀書，畢業後在一家諮詢公司任職。他還在美國海軍服役了12年。他曾在2020年時競選眾議院席位，後來退出。

「這是非常具有美國特色的經歷，你可能是二代移民，或者本身就是移民，但你有機會在最高級別代表你的國家。」陳介飛說。

激辯對華態度

另一位候選人朴銀珠同樣具有移民背景。她是韓裔第一代移民，出生於首爾，在韓國、日本和美國三地成長。20多歲時來到美國，與家人一起開服裝店。2020年，她當選美國眾議員，成為首批在聯邦層面當選官員的三位韓裔女性之一。

「我的父母逃離了朝鮮的極權政府，這樣他們的子孫才能自由地成長。中共想要壓迫自己的人民，威脅像美國這樣的自由國家。只要我還在國會，就不會讓這種事情發生」，她在自己的國會網站上寫道。

朴銀珠是美國國會及行政當局中國委員會（Congressional-Executive Commission on China ）成員，該委員會的任務是評估中共構成的威脅，並就如何對抗提供建議。她還曾推出一項有關防禦台灣的法案，尋求確保美國在台灣遭到入侵時提供防禦設施。在今年冬奧會期間，她曾致函國際奧委會主席，以中共侵犯人權為由敦促遷址。

針對「抹紅」對手的說法，朴銀珠的發言人蘭斯（Lance Trover）在郵件中回覆BBC稱，「事實是，即便是在美國國務院和100名美國參議員強調孔子學院是共產主義的政治宣傳之後，陳介飛仍加倍支持孔子學院，稱任何膽敢拿他的立場說事的人都是『仇外』和『種族主義者』。」

「強調他對孔子學院的持續支持並不是種族歧視，這是他的歷史記錄。」蘭斯寫道。

陳介飛則說，12年前他所支持的中文項目在當時得到了國務院、大學理事會和小布希（George W Bush）總統的批准，沒過幾年就發現不合適，結束了項目。2020年，也就是他們結束項目的十年後，國務院將孔子學院稱作外國使團。「我的觀點一直與國務院一致。」他強調。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 朴銀珠（左二）2020年當選美國眾議員，成為首批在聯邦層面當選官員的三位韓裔女性之一

他表示如果能夠進入國會，目標是在外交事務委員會任職，將強硬對抗中國的影響力。「我認為重要的是堅定立場，確保我們讓中國為其侵犯人權的行為負責，無論是對待新疆維吾爾人還是香港人」，他說。