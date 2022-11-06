中國官方點名部分地方政府「防疫過度」，「紅二代」陶斯亮批北京健康寶不符精準防疫

（中央社）中國國務院聯防聯控機制昨（5）日下午舉行記者會，與會官員仍然口徑一致強調，要堅持「外防輸入、內防反彈」總策略及「動態清零」總方針不動搖；但也點名鄭州等地方政府有防疫過度現象。

在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）防疫可能鬆綁的傳言不斷下，中國各官媒前（4）日晚間突然預告，國務院聯防聯控機制昨日將舉行記者會，主題是「科學精準做好疫情防控」，引起關注，一度認為可能宣布鬆綁防疫措施。但這場記者會上，與會官員的口徑和立場仍十分一致，都強調「動態清零」不會改變。

有媒體提問，近期中國一些地方調整了防控措施。例如有的鐵路段已不再查驗旅客核酸證明，還有的省只要綠碼就可全省通行，還有些地方明確了核酸檢測即將自費。這些是否意味著中國防疫政策近期要有所調整？

負責回答的中國國家疾控局傳防司二級巡視員胡翔並未正面說明，仍指「實踐證明，我們關於疫情防控策略和一系列戰略舉措是完全正確的，也是最經濟的、效果最好的」，並強調「堅持『動態清零』總方針不動搖」。未來將根據病毒潛伏期、傳播力、致病力變化，不斷優化完善防疫措施。

記者會一開始，中國國家衛健委發言人米鋒即說，當前中國仍面臨境外疫情輸入和本土疫情傳播擴散雙重風險，防控形勢仍嚴峻複雜。要堅持「人民至上、生命至上」，堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針不動搖，統籌疫情防控和經濟社會發展，堅決落實「四早」，做到「早發現、快處置、防外溢」。

米鋒表示，要嚴格執行第9版防控方案和「九不准」要求，提高科學精準防控水平，確實保障群眾正常生產生活秩序，「防止簡單化、一刀切，堅決整治層層加碼」。對於典型案例，國務院聯防聯控機制將加大通報和曝光力度。

至於防疫過度，中國國家疾控局監督一司二級巡視員妥佳表示，民眾的反映集中在3方面：一是對來自低風險地區人員採取強制勸返、隔離等限制措施，黑龍江省大慶市、山西省太原市這類投訴較多。

二是隨意將限制出行範圍由中高風險地區擴大到其他地區，山西省運城市、河南省鄭州市這類投訴較多；三是隨意擴大採取隔離管控措施的風險人群範圍，廣東省深圳市這類投訴較多。

妥佳指出，還有些地方處置疫情存在「簡單化、一刀切、層層加碼」等新形式。一是隔離場所收費，如貴州省畢節市、四川省南充市；二是隨意靜默、封城代替管控，如河南省鄭州市。此外還發現「個別地區」以「賦碼彈窗」的形式限制人員出行。對於以上問題高度重視，會同時進行整治。

多地防疫過度引發民怨，中國網友批中疾控不敢點名北京

（中央社）中國國家疾控局官員昨日指「個別地區」以「賦碼彈窗」的形式限制人員出行，表示將進行整治。消息一出，中國網友紛紛批評北京健康寶App濫用彈窗限行無法無天，但中疾控卻不敢點名北京防疫過度。

與此同時，中共知名「紅二代」、中國市長協會副會長陶斯亮，近日與丈夫搭高鐵去浙江湖州參加活動，儘管湖州沒有疫情風險區，仍被北京健康寶「彈窗」禁止返京。她昨日發文爆料整個過程，怒批大數據流調不專業、太粗糙，質疑北京健康寶根本不符合國家的「精準防疫」。

多地防疫過度引發民怨後，中國國務院聯防聯控機制5日下午就「科學精準做好疫情防控」舉行新聞發布會，宣示要堅決整治「層層加碼」。

中國國家疾控局監督一司二級巡視員妥佳在會中點名河南鄭州等多地層層加碼；她提到，輿情監測發現「個別地區」以賦碼彈窗的形式限制人員出行。

此前隨意靜默、長期封控引發民怨的鄭州，昨日被中疾控公開點名批評後，中國網友在網路社群轉而批評中疾控不敢點名北京健康寶濫用彈窗功能限制民眾出行。

網傳截圖顯示，北京市民熱線12345，每天都有多達20萬餘用戶提出申訴。

許多網友提出自身經驗，痛斥北京健康寶根本是出了京就彈窗，明明沒有去中高風險區也彈窗，返京比出國還難；多名北京網友表示因此不敢出京，以免回不了家。

圖為「北京健康寶」軟體頁面顯示用戶健康狀態。（圖取自北京市東城區人民政府網頁www.bjdch.gov.cn） 圖為「北京健康寶」軟體頁面顯示用戶健康狀態。（圖取自北京市東城區人民政府網頁www.bjdch.gov.cn）

與此同時，81歲的知名「紅二代」陶斯亮（其父親為中華人民共和國國務院前副總理陶鑄），5日下午在微信公眾號「天道合聖」發文爆料她被彈窗的離譜過程，引發全網關注熱傳。

陶斯亮表示，她陪丈夫從北京搭高鐵直達湖州去參加活動，天天做核酸，一點不敢怠慢。但就在準備回京前發現彈窗了。原來「彈窗」就是在你的「北京健康寶」上貼一告示，「溫馨」地通知你：「根據相關流調，你可能與京外的疫情風險地區……有時空關聯，需進行風險排查」，「滿足七天內，無涉疫縣市旅居史可重新申請綠碼」。

她為此前日和昨日，無數次地填寫申訴表格，幾十次地打便民服務熱線，一直打到深夜還不甘心。「我一向是個有定力的人，但這次慌了，因為第一次嚐到了有家不能歸的茫然和無助。」

陶斯亮質疑，湖州已經21天無新增病例，全域無風險區域，而北京（截止11月3號），有20個高風險地區，28個中風險地區，新增本土病例32人，這種情況下，「北京憑什麼只准出不准進？就像是有洪災的地方攔起大壩阻止並不存在的來水，從防疫科學上就說不過去。」

她查了進（返）北京的最新政策，發現來自高風險，中風險，低風險地區的政策竟然一個樣，「反正阻擋你七天沒商量」。如今，對他們這種在無疫情地區的人也一樣對待，更是匪夷所思。