推特藍色勾勾付費制優先在英、美、加等國上路，專家警告大規模裁員恐削弱事實查核力道

（中央社）社群媒體平台推特（Twitter）昨（5）日正式推出全新訂閱服務，每月收費8美元（約新台幣256元），以提供身分認證藍色勾勾，同時在蘋果應用程式商店App Store推出更新版本。

《路透社》報導，在針對蘋果iOS設備的更新說明中，推特表示，「立即註冊」的用戶可在他們的用戶名稱旁邊加入廣受歡迎的藍色勾勾標記，「就像你所追蹤的名人、企業和政治人物一樣」。

目前這項新服務僅提供美國、加拿大、澳洲、紐西蘭和英國用戶使用。

根據iOS更新通知，訂閱方案的其他好處還包括「廣告量減半」、可上傳較長的影片、以及根據內容品質排列推文等。

用戶名稱旁邊的藍色勾勾表示推特用戶身分經過驗證，帳號為用戶本人所有。

甫入主推特的世界首富馬斯克（Elon Musk）本週稍早在推文中宣布，推特將調整用戶身分認證流程。推特目前對大多數用戶皆是免費。

馬斯克昨日也透過推文預告，「一旦我們確認新服務在首批試行國家運作良好，並完成相關翻譯工作，這項服務就會在全球各地正式推出。」

美國《全國公共廣播電台》（NPR）報導，藍色勾勾付費訂閱服務此一新模式，可能會為美國即將迎來的期中選舉帶來許多的不實訊息。自2009年起，藍色勾勾提供給那些透過驗證程序證明自己為真人使用，而非假帳號的使用者。

對於新的訂閱服務，推特尚未明確說明除了月費之外，是否有其他對於使用者身份真實性的要求。

目前仍不清楚付費的使用者何時會在名稱旁邊出現新的藍色勾勾，亦不清楚先前已被認證、但如今未付費的使用者，何時會失去他們的藍色勾勾。

在推特擔任產品經理的克勞福（Esther Crawford）在個人推特上表示，這項新服務正在測試中，但部分使用者可能會先看到一些更新，因為推特正在監測這些即時性的改變。

克勞福補充，安卓系統的用戶為新服務的下一批適用對象，但尚未有確切的時間表。

馬斯克收購後大規模裁員，專家示警數項風險增加中

（中央社）推特新老闆馬斯克曾承諾，這個平台將不會淪為「自由放任的地獄」（free-for-all hellscape），但專家警告，大規模裁員恐大幅削弱這個社群媒體遏止不實訊息的能力。

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）以440億美元收購推特（Twitter）後，前（4）日動手將這家社群網路7500多名人力砍半。《法新社》引述美國媒體報導指出，這波裁員衝擊多個部門，包括管理內容審核的信任暨安全團隊以及工程和機械學習等。

華盛頓大學（University of Washington）不實訊息研究員以及助理教授史塔伯德（Kate Starbird）表示，「未來幾天我會在這個平台上小心再小心…當心你轉推的內容、提防你追隨的人，甚至留心自己對事情發展的感受。」

史塔伯德在自己推特帳號發文，警告以下幾項風險都在增加，包括「冒名頂替」的企圖、「操縱者協調發布不實訊息」以及「企圖讓用戶散播謊言的騙局」等。

非營利團體「自由媒體」（Free Press）共同執行長龔薩雷茲（Jessica Gonzalez）表示，「大家都知道」，期中大選選前「社群媒體會出現失控行為，提供錯誤訊息並恐嚇、傷害有色人種選民」，而她擔心，推特會在這個節骨眼鬆懈內容核實力道。

龔薩雷茲說：「馬斯克接手之前推特已經是地獄，而他的各項行為…只會讓情況雪上加霜。」

馬斯克否認這樣的評估，推文說：「實際上，我們這一週看到的仇恨言論少了，低過先前的基準。」但他沒有提出數據來佐證他的說法。

他前日寫說：「明確地說，推特對內容審核的堅定承諾絕無改變。」

此外，就在馬斯克將推特7500名人力砍半之後隔天，推特共同創辦人暨前執行長杜錫（Jack Dorsey）公開向員工道歉，說他讓這個社群平台成長「太快」。

Folks at Twitter past and present are strong and resilient. They will always find a way no matter how difficult the moment. I realize many are angry with me. I own the responsibility for why everyone is in this situation: I grew the company size too quickly. I apologize for that. — jack (@jack) November 5, 2022

2006年共同創立推特，並於去年卸下執行長職務的杜錫寫道：「我明白很多人對我很不滿意。」

他在推特寫道：「大家為什麼會落到目前的處境，這方面我要負責：我讓公司成長太快。我要為此道歉。」

「推特無論是過去還是現任員工都很堅強、饒富韌性。」他今天寫說：「無論眼前情況多麼困難，他們總能找到應對方法。」

他推文說：「無論是已離職還是現任員工，我都感激並熱愛每一個人。我不期望這個節骨眼，或任何時候，這樣的心情是互相的，我明白。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範