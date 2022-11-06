2022/11/06,
醫療

11月7日起確診者隔離放寬為「7+n」、取消特定場所疫苗3劑令，多項防疫新制一次看

11月7日起確診者隔離放寬為「7+n」、取消特定場所疫苗3劑令，多項防疫新制一次看
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

11月7日起，居家照護之確診者，於隔離滿7天後，快篩陰性即可提前解除自主健康管理，第二階段為「5+n」方案，將於11月14日起實施，此方案即隔離天數改為5天，其他規定仍相同。

有鑒於台灣COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情朝穩定可控的方向發展，加上人口疫苗涵蓋率高，中央流行疫情指揮中心先前陸續宣布多項防疫措施將於明（7）日起實施。《關鍵評論網》彙整如下，供讀者參考：

確診者放寬為「7+n」隔離

目前確診者解除隔離後，需進行7天自主健康管理，於自主健康管理期間應避免出入無法保持社交距離或容易近距離接觸不特定對象之場所，禁止聚餐、聚會等近距離或群聚型活動，並遵守現行醫療應變措施。

11月7日起，居家照護之確診者，於隔離滿7天後，快篩陰性即可提前解除自主健康管理；收治於醫院、加強型防疫旅館/集中檢疫所之非重症確診者，如以篩檢陰性（需由醫事人員執行）作為解隔條件，解隔後無需進行自主健康管理。

第二階段為「5+n」方案，將於11月14日起實施，此方案即隔離天數改為5天，其他規定仍相同。

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接觸者全面採行「0+7」自主防疫

民眾如被匡列為接觸者，依現行措施，可依據COVID-19疫苗接種情形及相關需求，自行選擇「3天居家隔離+4天自主防疫」或「7天自主防疫」。11月7日起，接觸者將全面採行「7天自主防疫」，不再開立居家隔離通知書，並改發4劑家用快篩試劑。自主防疫期間無症狀者，須備有2日內快篩陰性證明才可外出，外出時須遵守自主防疫規範，期間應儘量避免接觸重症高風險對象。

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取消特定活動與場所疫苗3劑令

具有「會接觸不特定人士或無法持續有效保持社交距離」性質之活動，如宗教活動（遶境、進香團參加成員）、團體旅遊（由旅行社承攬，參加成員彼此之間屬於不特定人士之旅遊）及健身房、八大行業等，取消參與民眾須完成COVID-19疫苗追加劑（第3劑）接種或快篩之限制。

移除公共場域體溫量測

指揮中心指出，考量Omicron變異株感染症狀多屬輕微，且發燒並非常見症狀，無症狀或輕症患者常無法透過體溫量測篩檢發現；加以國內快篩試劑供應充足，疑似症狀者，可自行使用家用快篩試劑檢測，故移除營業場所及公共場域體溫量測之強制性規範，各場所（域）可視其營業／服務性質及需要，自行決定健康監測之方式。同時請中央各目的事業主管機關檢視目前所訂之COVID-19相關防疫指引，倘有規範於入口處應設置體溫量測，請檢視評估修正。

調整陸港澳籍人士來台規定

陸委會3日發布新聞稿表示，11月7日起調整陸港澳籍人士可依規定申請入境：

陸籍研修生。另有關在台就讀學位陸生之入境申請程序，主管機關已於10月13日解除邊境管制恢復常態，便利在台陸生往返兩岸。

港澳籍人士來台就業（以白領應聘為限）、宗教活動（含傳教弘法及研修教義）。另可以團體方式來台觀光，由交通部觀光局核准之旅行業代為申請，每團人數為5人以上40人以下，在台可停留15天。

新聞來源

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核稿編輯：楊士範


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