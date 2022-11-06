2022/11/06,
交通

國1汐止段主線明早6時全線開放：蘇貞昌盼能再早幾小時、王國材稱將對邊坡做永久處理

國1汐止段主線明早6時全線開放：蘇貞昌盼能再早幾小時、王國材稱將對邊坡做永久處理
圖為國1汐止走山路段於11月4日上午6時15分開放南向內側車道通行。｜Photo Credit: 國道公路警察局  

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高公局建議，用路人提早改道行駛，改道有3路線，基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或直接行駛台62快速道路接瑪東系統駛入；地區車輛可多利用地方道路如台5甲等往汐止、新台五交流道再進入國道；國道1號南向往汐止、南港方向車輛，請提前於五堵交流道駛出利用台5甲等地方道路。

（中央社）國道1號南向汐止交流道因邊坡坍方封閉，高公局原規畫明（7）日上午6時主線兩線車道全部通車；行政院長蘇貞昌今（6）日說，明日星期一是上班日，如果能更早一點開放更好，差3小時一定差很多。

蘇貞昌今日上午在交通部長王國材、民進黨立委蔡適應、賴品妤等人陪同下，視察國道汐止段坍塌路段。

高公局長趙興華簡報搶修進度時表示，5日早上6時已搶通主線內線車道，預估主線明日上午6時全線開放，汐止交流道南下集散道及出口匝道13日也將恢復通車。

《聯合新聞網》報導，高公局表示，汐止連日降雨未停歇，雨水不斷入滲，須隨時注意邊坡土石滑落情形，施工人員注意安全、全力搶修，明天上午6時主線全線通車。南下出口集散道及匝道部分，也可以如期在13日上午6時前完成開放目標，讓基隆及汐止地區民眾，回復正常的交通。

高公局建議，用路人提早改道行駛，改道有3路線，基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或直接行駛台62快速道路接瑪東系統駛入；地區車輛可多利用地方道路如台5甲等往汐止、新台五交流道再進入國道；國道1號南向往汐止、南港方向車輛，請提前於五堵交流道駛出利用台5甲等地方道路。

《公視新聞網》報導，王國材表示，通車期程分為3階段。第1階段針對460公尺崩塌長度，先打上H型鋼擋土，短期處理達成全線通車；第2階段預計13日完成集散道與南出閘道通車；至於後續的復健工程要花上半年。

王國材強調，在不影響通車的情況下，針對邊坡做永久處理，也將完善監測系統。

蘇貞昌表示，很希望能再加快通車，他知道會給大家很大負擔，原本說要趕明天早上6時，看可不可以再早幾小時，因為6時已經有一些早班要上路，「如果能更早一點可以更好，差3小時一定差很多」，這一點特別拜託。

蘇貞昌指出，他不敢多占時間，此行主要是來表示肯定、感謝，工程專業要尊重交通部、工程會、高公局，兩個市政府一起協助，也感謝警政署的員警指揮交通，疏導平面、匝道。

蘇貞昌表示，他非常清楚工程的辛苦，也拜託、要求大家一定要提早幾小時，明日是星期一，一早上班很重要，「6點最好能再提早3小時，拜託、拜託、拜託」。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範


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