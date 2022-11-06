2022/11/06,
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「偷暗號」醜聞後作弊標籤如影隨形，太空人擊敗費城人奪下隊史第二座世界大賽冠軍

「偷暗號」醜聞後作弊標籤如影隨形，太空人擊敗費城人奪下隊史第二座世界大賽冠軍
圖為美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人5日慶祝擊敗費城人，奪下隊史第二座世界賽大冠軍之畫面。｜Photo Credit: AP / 達志影像

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太空人2017年因「偷暗號」醜聞成為過街老鼠，每一次的客場比賽都飽受噓聲，「作弊」的標籤也始終如影隨形，即便他們2019年、2021年又先後闖進世界大賽，試圖用成績證明即便不靠作弊，他們仍是有奪冠能力的勁旅，但球迷甚至對手卻似乎都不買單。

（中央社）太空人在美國時間5日6局下砲轟費城人後援投手，先靠阿爾瓦雷茲的3分全壘打逆轉，再靠瓦茲蓋斯的安打添得保險分，最終4比1擊敗費城人，奪下隊史第2座世界大賽冠軍。

美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人（Houston Astros）5日帶著3勝2敗聽牌優勢回到主場迎戰費城費城人，太空人派出巴爾德斯（Framber Valdez）先發，迎戰費城人的惠勒（Zack Wheeler）。

巴爾德斯與惠勒在世界大賽第2戰同場先發，巴爾德斯當時投6.1局送出9次三振，只被打出4支安打丟1分，惠勒則是投5局被打1支全壘打在內的6支安打丟掉4分自責分在內的5分，最終太空人5比2獲勝，在系列賽1勝1敗扳平戰局。

美國時間5日巴爾德斯仍有水準演出，惠勒也繳出好投，雙方在兩人的壓制下，在前5局0比0戰成平手。

6上費城人打者舒瓦伯（Kyle Schwarber）將對手一記95英里的伸卡球轟成右外野方向的陽春全壘打，讓球隊先馳得點。

但6下太空人立即反撲，首名打者馬多納多（Martin Maldonado）獲觸身球保送，1出局後潘尼亞（Jeremy Pena）敲安，下一棒的阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）面對費城人後援的阿瓦拉多（Jose Alvarado），一棒敲出中外野方向，飛行距離達450英尺遠的3分砲，讓太空人3比1超前；接著布萊格曼（Alex Bregman）獲保送，兩出局後瓦茲蓋斯（Christian Vazquez）的安打再打進太空人第4分。

之後兩隊都沒有再得分，終場太空人以3分差距獲勝，在7戰4勝制的世界大賽勝出，成功奪冠。

自2017年奪下隊史首座世界大賽冠軍起，太空人近6季4次闖進世界大賽，兩度奪下冠軍。

巴爾德斯5日投6局，有9次三振、2個保送，只被打出一支陽春全壘打在內的兩支安打，丟掉1分，最後獲得勝投，這是他在今年世界大賽為球隊拿下的第2勝；惠勒此役投5.1局，有5次三振、1個保送，只被打出3支安打，可惜後援投手提油救火，讓他丟掉2分自責分，最後繼世界大賽第2戰後，再度吞下敗投。

新星潘尼亞出賽期間打擊率高達4成，獲封MVP

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Photo Credit: AP / 達志影像
照片中手持獎盃者為太空人新星潘尼亞（Jeremy Pena），5日奪下世界大賽MVP。

《中央社》報導，先前已經在美國聯盟冠軍賽拿下最有價值球員（MVP）獎的潘尼亞，這次世界大賽出賽6場，25個打數，擊出1支全壘打在內的10支安打，打進3分打點，打擊率高達4成，再度獲得世界大賽MVP的肯定。

今年剛站上大聯盟的潘尼亞，日前以初生之犢不畏虎的超猛氣勢勇奪金手套獎，為自己菜鳥年添紀錄之餘，也成為太空人守備上的重要支柱；他在打擊上也有優異表現，例行賽出賽136場，521個打數擊出132支安打，有22支全壘打、63分打點進帳，打擊率是2成53。

奪冠能否洗刷先前「偷暗號」醜聞仍有待考驗

（中央社）2017年世界大賽奪冠爆出「偷暗號」醜聞的太空人，「作弊」標籤始終如影隨形，5年來受盡各種噓聲和奚落，但今年他們打出幾近完美的季後賽，隊史第2度在世界大賽登頂。

美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人美國時間5日靠阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）超前比數的3分砲，以4比1擊敗費城費城人，在7戰4勝制的系列賽以4勝2敗的成績奪下世界大賽冠軍。

太空人上一次於2017年奪冠，有多少是靠真實力至今仍被打上問號。根據太空人前投手費爾斯（Mike Fiers）揭露的內幕，當年球隊在外野架設攝影機專拍對手暗號，再用敲打垃圾桶的方式傳給場上的打擊者，讓打者提前知道接下來將面臨什麼種類的來球。

大聯盟調查後，證實太空人利用科技手法作弊的說法屬實，因此重懲太空人與球隊高層，罰太空人當時的總經理魯諾（Jeff Luhnow）、總教練辛區（AJ Hinch）無薪停職1年，太空人喪失2020年、2021年第1輪、第2輪選秀權，並罰款500萬美元（約新台幣1.6億元），金額是大聯盟規章的最重罰則。

太空人老闆克蘭（Jim Crane）在大聯盟公布懲處後隨即召開記者會，直接開除魯諾與辛區，並表明「接受調查結果與罰則」。

自此太空人成為過街老鼠，每一次的客場比賽都飽受噓聲，「作弊」的標籤也始終如影隨形，即便他們2019年、2021年又先後闖進世界大賽，試圖用成績證明即便不靠作弊，他們仍是有奪冠能力的勁旅，但球迷甚至對手卻似乎都不買單。

太空人今年是6年來第4度闖進世界大賽系列賽，且2017年的冠軍班底如今只剩阿圖維（Jose Altuve）、布萊格曼（Alex Bregman）、麥卡勒（Lance McCullers Jr.）、魏蘭德（Justin Verlander）、古利爾（Yuli Gurriel）5人仍在陣中。美國時間5日一舉拿下隊史第2座世界大賽冠軍雖成功達到證明自己實力的目標，但是否獲得外界認同，仍有待考驗。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範


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