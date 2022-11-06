每日圖說選舉｜直轄市議員每年可領500萬以上，那非直轄縣市議員呢？

台灣在2014年之前，直轄市跟非直轄市議員的選舉是分開成不同年舉辦，直到2014年開始在同一年舉辦。而根據《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》，直轄市議員每年可領到的支給與補助，可超過500萬以上。那麼非直轄縣市議員，一年可以領到多少呢？

跟直轄市議員相比，一般縣市議員一年可領的金額只有直轄市的一半，約252萬。而議長也只有約一半，直轄市議長一年約899萬，一般縣市議長則是約443萬。

會有這樣的差異，是法規規範的差異。依據《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》，議員本俸跟加給都比照縣市政府一級主管。而直轄市一級主管的標準（簡任第13職等），比一般縣市高（簡任第11職等）。

在補助費用也有差，《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》中已經規範各項補助的最高金額，而為民服務費、出國考察費與特別費的標準，都是直轄市比較高。

議員這些支給與補助的項目中，本俸、加給、開會支給與春節慰問金（類似年終獎金）算是議員自己的薪水。助理補助費則是議員給予縣市政府名單後，由縣市政府直接撥款給助理。

其餘的項目則是補助性質，都需要附上單據報帳，實報實銷，而且有規範使用範圍。

更多圖說選舉

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範