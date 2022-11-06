2022/11/06,
社會

「銅鑼灣書店」老闆林榮基正式向台灣申請定居，稱「如果中共武力犯台，我也不會走」

「銅鑼灣書店」老闆林榮基正式向台灣申請定居，稱「如果中共武力犯台，我也不會走」
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

自從在台灣生活後，林榮基參與不同集會遊行。他說，「有些東西不是垂手可得」，必須珍惜，自己決定留在台灣生活，也有責任捍衛台灣的民主自由，「香港人去到哪裡，都應該保護當地，維護當地自由民主」。

（中央社）流亡台灣並重新開設銅鑼灣書店的林榮基，上週申請在台定居。他坦言自己被中國大陸通緝，無法回港，香港已被中國大陸全面管制，他未來更要捍衛台灣民主自由，即使打仗也不會走。

2015年，香港銅鑼灣書店店長林榮基與書店其他股東及店員相繼失蹤，事件引起國際關注，直至2016年廣東省公安廳證實林榮基等人被捕，其後指林榮基等人可交保候審，林榮基才返回香港。

中國大陸當局後續指林榮基賣書到中國觸犯「非法經營罪」並通緝。2019年香港政府計劃修訂「逃犯條例」，林榮基擔心修例後會被送往中國大陸受審，同年4月流亡台灣。

林榮基今（6）日接受《中央社》電訪時表示，他上週以「文化藝術」領域專業人才方式，正式向台灣申請定居，預計明年才有結果。過去3年他以觀光及工作簽證留台，簽證需續期，若可以在台灣定居，便可真正安頓下來。

林榮基說，自己無法回香港，而且香港已失去民主自由，在「港區國安法」下不可能發表異見，在兩岸三地中，現在台灣成為民主自由最後一個堡壘。

林榮基說，近來越來越多外媒到台灣採訪，他本人甚至接獲西班牙及義大利媒體邀約訪問，相信與香港失去言論自由有關。

自從在台灣生活後，林榮基參與不同集會遊行。他說，「有些東西不是垂手可得」，必須珍惜，自己決定留在台灣生活，也有責任捍衛台灣的民主自由，「香港人去到哪裡，都應該保護當地，維護當地自由民主」。

林榮基認為，中國大陸的意識形態一向是要統一，這個觀念是無法改變，中共總書記習近平在中共20大後取得第3個任期，習近平的皇朝正式開始，且要超越以前的中共領導人。而習近平已69歲，未必會等十年八載，有可能未來數年內啟動統一台灣的行動，「所以保護台灣是迫切性問題」。

對於如果中國大陸真的武力攻台，林榮基說，他也不會走，「大家一起拚過」，俄烏戰爭是一個借鑑，「反抗是有用的」。

林榮基表示，台灣雖然擁有出版及言論自由，但仍有許多人對身分認同有疑慮，「美國脫離英國而獨立，請問有美國人認同自己是英國人嗎？同樣問題你問台灣人，有沒有人認同自己是中國人？很多。這就是台灣的問題。」希望台灣人多讀書，多了解自身問題，團結起來對抗外來壓力。

《自由時報》報導，知情官員表示，林榮基是一個有理念的人，這幾年在台灣辛苦開實體書店，靠著一本一本賣書向台灣年輕人傳遞理念，也在幫台灣守護自由民主，更時常現身說法、援助港人，對台灣貢獻很大。

官員透露，林榮基是謙謙君子，當初來台時不願接受政治庇護，而是在台灣經營書店，以工作方式居留，但居留畢竟和定居，定居通過可拿到我國身分證，也具備選舉權，台灣民主深具吸引力，政府已安排林榮基申請定居，該案同意後會發給定居許可，以後林榮基可歸化我國國籍，在台灣安身立命。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。