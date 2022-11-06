2022/11/06,
醫療

本土新增2萬4309例、死亡47例，莊人祥：疫情較上週下降17%、莫德納BA.5次世代疫苗將於本週到貨

本土新增2萬4309例、死亡47例，莊人祥：疫情較上週下降17%、莫德納BA.5次世代疫苗將於本週到貨
Photo Credit: 指揮中心提供

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莊人祥今日下午接受媒體聯訪時表示，上一波BA.2疫情最低點落在7月底，單週14萬例，預期BA.5疫情會降得更低，但仍受民眾防疫行為改變、疫情政策放寬及XBB等新興變異株在國內傳播情形影響。

（中央社）BA.5本土COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情已脫離高原期，指揮中心統計，整週新增個案已連4週下降趨勢不變，上週新增總數較前一週降幅17%。發言人莊人祥今（6）日分析，在預期範圍內，降幅是否加速仍待觀察。

國內COVID-19疫情持續，莊人祥下午說明，新增2萬4309例本土個案，比昨（5）日減少1214例，下降約4.8%，較上週同期減少7191例，降幅約為22.8%；另外，境外移入增46例。

依據指揮中心新聞稿，今日新增本土個案病例，為1萬1207例男性、1萬3091例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為：新北市（4035例）、台中市（3萬350例）、高雄市（3,309例）、桃園市（2,395例）、台南市（2365例）、台北市（2203例）、彰化縣（1151例）、屏東縣（785例）、新竹縣（606例）、雲林縣（600例）、新竹市（584例）、苗栗縣（473例）、嘉義縣（468例）、南投縣（449例）、基隆市（348例）、宜蘭縣（345例）、嘉義市（310例）、花蓮縣（241例）、台東縣（150例）、金門縣（78例）、澎湖縣（60例），與連江縣（4例）。

莊人祥日前曾預測10月30日至11月5日降幅約在10%左右，但據統計，這週確診人數為19.7萬多人，較10月23日至29日單週新增的23.9萬多例，降幅為17%。莊人祥今日下午接受媒體聯訪時表示，仍在預期範圍內，甚至原預估10月23日至29日就該出現超過10%降幅，「算是拖了一下才降」。

今日公布確診個案新增中重症161例（中症120例、重症41例），其中47人死亡，死亡個案年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。莊人祥表示，新增2例較年輕死亡個案，為1男1女，皆有神經系統疾病。

第1例為21歲女性，已經接種3劑疫苗，10月9日出現呼吸喘、發燒整症狀，快篩陽性確診，10月30日因持續呼吸喘、咳嗽、有痰等症狀，至醫院就醫，安排收治住院，給予瑞德西韋等藥物治療，仍不幸於11月3日過世，死因為COVID-19合併呼吸衰竭。

第2例是23歲男性，未接種任何一劑疫苗，10月12日快篩陽性，同日發生意外受傷，10月14日出現眼神上吊呆滯、身體不動、呼吸喘及四肢發紺，安排收治住院，給予瑞德西韋，轉入專責加護病房，仍不幸於11月2日過世，死因為敗血性休克合併急性呼吸衰竭、急性腎衰竭。

另外，新增一名青少年重症個案，為14歲少年，沒有慢性病，接種過2劑疫苗，11月2日因為車禍意識改變，送至急診，電腦斷層顯示有硬腦膜下出血及顱骨骨折，為保護呼吸道插管、使用呼吸器，轉院至醫學中心進行腦部手術，術前快篩陽性確診，術後轉入加護病房繼續治療。

根據指揮中心統計，國內青少年重症個案累計24例，其中包含心肌炎1例、肺炎11例、孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）有7例、共病5例；上述個案已有6人死亡。

指揮中心統計，今年1月至11月5日本土輕症、無症狀個案累計777萬7559例、占99.56%，中症累計1萬9825例、占0.25%，重症累計1萬4539例、占0.19%，其中死亡累計1萬2343人。

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莫德納BA.5次世代疫苗，首批預估可趕在大選前打開

（中央社）首批莫德納BA.5疫苗共採購60萬劑，最快11月上旬到貨。指揮中心發言人莊人祥今日說，莫德納BA.5疫苗確定會在本週到貨，以縮短檢驗封緘天數至7天計算，預估可能趕在大選前開打。

國內COVID-19的Omicron BA.5疫情最近一週新增個案總數已降至20萬例以下，莊人祥今日下午接受媒體聯訪時表示，上一波BA.2疫情最低點落在7月底，單週14萬例，預期BA.5疫情會降得更低，但仍受民眾防疫行為改變、疫情政策放寬及XBB等新興變異株在國內傳播情形影響。

莊人祥說，現階段本土疫情還是以BA.5變異株為主要流行株，接種疫苗是預防重症、死亡關鍵。據統計，昨天莫德納及輝瑞嬰幼兒疫苗部分，共接種約2709人次，截至目前為止，嬰幼兒第1劑涵蓋率43.7%、第2劑17%。至於莫德納次世代疫苗昨日接種約2.1萬多人次。

昨日COVID-19疫苗接種約2.9萬人次，截至目前為止累計接種人口涵蓋率第1劑93.9%、第2劑88.4%、追加劑接種率74%，第2次追加劑接種率16%，其中65歲以上接種率42.4%。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範


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