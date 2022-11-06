2022/11/06,
非洲

坦尚尼亞廉航客機墜湖：43人已有26人獲救，客機在距離機場大約100公尺處失事

坦尚尼亞廉航客機墜湖：43人已有26人獲救，客機在距離機場大約100公尺處失事
圖為精密航空公司一架戴有43人的客機今（6）日準備降落布科巴機場時失事墜入維多利亞湖。｜Photo Credit: AP / 達志影像 

我們想讓你知道的是

該地區最高行政官員Albert Chalamila向《BBC》表示，他們想知道客機的起落架是否卡在湖泊中，以利後續可以請求更多的技術支援，將客機拉出水中。布科巴機場跑道的其中一端正緊鄰維多利亞湖。

（中央社）坦尚尼亞警方表示，精密航空公司一架戴有43人的客機今（6）日準備降落布科巴機場時失事墜入維多利亞湖，已有26人獲救送醫，搜救工作仍在進行中。

《法新社》報導，這架精密航空（Precision Air）客機從坦尚尼亞金融中心三蘭港（Dar es Salaam）飛往西北城市布科巴（Bukoba），由於天候不佳，在降落布科巴機場前，墜入維多利亞湖（Lake Victoria）。

地方官員說，失事客機載有43人，包括39位乘客和4位機組員，目前已有26人獲救送醫。

警方指出，客機在距離機場大約100公尺處失事墜湖，搶救工作正在進行中。

精密航空已發布簡短聲明，證實旗下班機失事墜湖。精密航空是一家低成本航空公司，為坦尚尼亞最大私人航空公司。

《CNN》報導，維多利亞湖所在的行政區卡蓋拉（Kagera）警方指揮官William Mwampaghale表示，目前情況在掌握當中。

William Mwampaghale表示，搜救行動持續進行，他們已經營救了些許民眾，最終將會確保每個人都獲救，並將客機從水中拉出來。已獲救的民眾將會被送往鄰近的醫院。

《BBC》報導，搜救人員正使用繩索嘗試將這座客機拉出維多利亞湖，這是非洲最大的湖泊。

該地區最高行政官員Albert Chalamila向《BBC》表示，他們想知道客機的起落架是否卡在湖泊中，以利後續可以請求更多的技術支援，將客機拉出水中。

布科巴機場跑道的其中一端正緊鄰維多利亞湖。

坦尚尼亞總統哈桑（Samia Suluhu Hassan）已對此事故表達哀悼，並呼籲受影響的民眾冷靜，搜索行動將會持續進行。

新聞來源

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範


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