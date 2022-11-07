【關鍵眼中盯】台北市長辯論會黃珊珊講出最漂亮的金句，卻也反映出勝負的關鍵與隱憂
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在蔣萬安、陳時中、黃珊珊言辭交鋒的眾多金句裡，我選出三位參選人「最重要」的話，代表他們不說出口的戰術、被忽略的施政哲學，或是勝敗的關鍵和隱憂。看看這樣的解讀，跟你所想的是否一樣？
11月5日星期六，台北市迎來首場也是唯一一場市長辯論會，雖然12位參選人只邀請了三位稍嫌美中不足，但蔣萬安、陳時中、黃珊珊表現各有出色之處，許多言辭交鋒的金句也在活動後持續受討論。
其中，我選出三句三位參選人「最重要」的話——可能代表他們不說出口的戰術、被忽略的施政哲學，或是勝敗的關鍵和隱憂。看看這樣的解讀，跟你所想的是否一樣？
蔣萬安：「疫苗採購合約為什麼要封存30年？為什麼民間團體採購疫苗受阻？」
蔣萬安在週六的辯論會表現堪稱中規中矩，至少對有疑慮的人展現出「就算蔣萬安當選應該也不會是壞事」，然而在有如矽谷提案般滿坑滿谷的承諾和政策支票裡，真想抓出最「一句入魂」的話卻好像有些困難。這多少也反映了他這次的選戰風格。
不過辯論結束不久，老天鵝就把上頭小標那段話給剪出來，這或許也剛好是對蔣萬安陣營而言，最重要的一句話。
政見都可以喊、支票都可以開，但誰都知道這並非台北（台灣）選民主要的參考依據，在這場三方分票的台北市長選舉，蔣萬安最擔心的，當然是那些「覺得蔣萬安（或國民黨）不夠好」而轉投黃珊珊的藍軍選民。
那些人的罩門只有一個：不想讓民進黨贏。
所以在蔣萬安用漂亮話語拉攏中間選民之餘，他會在辯論中有如競選衛福部長般，不斷強調陳時中任內的爭議，目的就是希望加強台北市民對陳時中的不滿，好（含淚）集中選票在目前看起來最可能當選的他。
這應該是蔣萬安在投票前幾週設定的關鍵戰法，也呼應到黃珊珊最重要的一句話，但我們在此先暫時打住，後面接著分析。
陳時中：「中央政府確實對電力問題一直有規劃，台北市應該要站在配合的角度。」
陳時中第一階段可圈可點的照稿唸完後，進入交叉詰問部分開始變得實問虛答，畢竟他比較熟悉的還是公衛領域，其他主題仍得靠幕僚給資料，複誦時顯得較言不由衷並不意外。
然而相對於鄉民大書特書的「教台北市民生小孩」，我覺得陳時中回答得最要緊也最被大家忽略的一題，就是台北市因缺電影響重大建設的解方。
這一題，陳時中講到節能減碳講到綠電都還是枝微末節，重要的反而是「台北市應該要站在配合的角度」這句話。
事實上，陳時中歷來提出的許多政見，都可以看到「配合中央」的影子，辯論會上也不只一次談到，這或許也反映出陳時中在個人相對侷限的政策掌握度下，選舉期間和（假若）當選之後，或得大量依賴幕僚，或者直接配合中央政策。
問題是——先不管一味配合中央是好是壞——擁有較多資源的台北市，在歷史上從來就不是個以配合中央聞名的城市，大部分市民對於中央政策也多有自己的見解。
我不知道有多少人聽到這句話的弦外之音，但如果陳時中對台北未來的願景是配合中央，我不覺得這是大部分台北人想要的。
黃珊珊：「偉大的市民，你們不是藍的，你們也不是綠的，你們是自由的。」
這句話堪稱週六下午最漂亮的一句話，也是辯論會後討論最熱烈的幾大主題之一。
這句話煽動力十足，應該很難有人不被感動，但對（佔相對多數的）台北市藍營支持者來說，黃珊珊的提問聽起來更像是——這就要回到蔣萬安部分的結尾——你要自由，還是要讓民進黨當選？
即便陳時中問到「新竹換台北」的議題時，黃珊珊「台北早已經超越藍綠」的回答多麼俐落漂亮，但這並不表示棄保思維已不存在，因為許多藍營支持者還是會說：我覺得黃珊珊是最好的人選，但我只想確保民進黨不要贏。
雖然民調不一定準確，也有許多動手腳的空間，但在當下黃珊珊持平、陳時中越來越接近蔣萬安的數字態勢裡，可能會讓許多當初決定不羈放縱愛自由的台北市選民，因擔心陳時中當選而回頭支持蔣萬安。
這才是黃珊珊投票日前幾週所面臨最大的阻力，要有效突破，或許也不是動之以情就足夠。
話是這麼說，到投票日之前還有兩個多星期的時間，新政見會提出、新事件會持續發生，今天三分天下的比例盤，選前之夜時可能又會洗牌一輪。
開票的時候，台北市究竟是討厭民進黨的？是樂意配合中央的？是自由的？就看台北市民做出怎麼樣的選擇了。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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新竹市立馬偕兒童醫院正式營運 蔡英文總統親送祝福
我們想讓你知道的是
新竹市立馬偕兒童醫院10月31日正式營運，全面展開急門診及住院服務，總統蔡英文、新竹市代理市長陳章賢等人共同見證。代理市長陳章賢表示，新竹市立馬偕兒童醫院會是市民朋友最溫暖的靠山，守護每一位孩子健康長大。
蔡英文總統表示，兩年多前來參加開工典禮，看到新竹市府團隊擘劃的願景，變成具體的建設。當年因沒有兒童專責夜間急診，導致丸子不幸過世，市府團隊將心比心，不希望同樣憾事再次發生，政府有責任與義務，加強補足各區域的兒童緊急醫療量能，尤其是急、重、難、罕四大症的病童。
蔡英文總統說，馬偕兒童醫院一路走來不容易，最大困難就是土地取得和經費，新竹市區小、土地取得困難，找到方便又適合的地點更難，後來在中央與新竹市府共同努力下，與國防部達成協議，透過都市計畫變更程序取得用地，市府再以BOT方式，解決醫療人才及經費不足問題，「讓這座兒童醫院，能夠在新竹市、這座兒童友善城市誕生。」
陳章賢代理市長表示，市立馬偕兒童醫院是全國首座由地方政府以BOT方式籌建，也是桃竹竹苗第一座兒童醫院，更是前市長林智堅上任後給孩子們的第一個許諾。他感謝蔡英文總統支持兒童醫院興建，新竹市立馬偕兒童醫院可以說是中央、地方、民間公私協力最好的典範。
他說，兒童醫院從2014年林智堅前市長參選政見提出，到今天開幕，歷經2,967天，在前市長林智堅及前副市長沈慧虹帶領下，感謝市府團隊上下一心，克服中間遇到的挑戰，終於兌現了給孩子的承諾。最後，他感謝馬偕醫療團隊扛起照顧竹竹苗地區孩子健康責任，這正是馬偕博士「寧願燒盡，不願朽壞」精神最佳體現。
市府指出，黃阿嬤的孫女「丸子」，當年因兒童醫療資源不足，最後不幸離開人世，全家人留下遺憾，黃阿嬤對於市府興建新竹市立馬偕兒童醫院興建政策，表達大力支持，衷心盼望不要再有孩子遇到相似境遇。
衛生局表示，長久以來，新竹市兒童醫療資源有供需失衡問題，特別是兒童急重難罕症，家長常常得帶孩子跨縣市北上就醫，市府攜手馬偕團隊興建及經營醫學中心等級市立兒童醫院，結合產科提供全面完整醫療體系，以確保兒童的成長從最早的基因遺傳到成長發展都能得到完整、全面的照顧。
馬偕醫療財團法人投資30億元，打造地下4層、地上10層建築，門診共33科、總病床400床，將採逐步開放。專業醫療特色包含跨團隊整合性團隊服務，如早療評估門診、高危險妊程娠門診、早產兒追蹤門診、心臟內外科共照門診、青少年親善門診、兒童氣喘專科門診、唐氏症整合門診等。二樓門診空間則與瑞信兒童醫療基金會合作，以核心價值為快樂、健康、創造力進行發想，空間設置有春（泡泡島）、夏（冒險島）、秋（彩虹島）、冬（分享之島）四季夢幻島為主題，給孩子一個溫馨友善醫療環境。
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