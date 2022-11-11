沖繩學者發起「靠對話阻止台灣有事」，但琉球王國的覆滅已經證明，光靠對話無法阻止併吞野心

文：朱宥任

最近，沖繩有一件和台灣有關的要聞。有群沖繩學者、知名人士發起「不讓『台灣有事』發生，沖繩對話企劃」（『台湾有事』を起こさせない・沖縄対話プロジェクト）。希望在台海局勢變得越發緊張之際，能夠以溝通、外交的方式解決緊張局面，以免戰爭一旦開打，台灣、沖繩兩地的居民就會陷入戰火之中。

參與此計畫的人，對一般台灣人來講可能並不熟悉，不過都是沖繩有頭有臉的大人物。像是沖繩在地的兩大報刊《沖繩時報》和《琉球新報》，兩家媒體的前社長新川明與高嶺朝一都名列其中。另外琉球大學名譽教授上里賢一也是其中一員，他有許多琉球王國時期相關的研究。筆者過去曾經基於個人興趣鑽研過沖繩文史，並在今年出版了台灣第一本完整介紹琉球王國的專書，其中也參考了不少上里教授的研究。

不過，筆者雖然關心沖繩的反戰、反美軍基地議題，對於這些社會賢達的高尚情操也感到理解與敬佩，但是對於「用對話阻止台海戰爭」這點，卻抱持著相當懷疑的態度。

沖繩反美軍基地及反戰情緒

沖繩在二戰末期曾經遭到美軍上陸攻打，造成十幾萬平民死傷的「沖繩戰役」。戰爭結束後，沖繩被交給美軍託管，美軍基地也就此生根。本來美軍就算是強佔沖繩土地建設軍事設施，又不時發生飛機墜落、生化武器外洩、脫序軍人強暴殺害平民等事件，使得沖繩人一直對基地深惡痛絕。當他們發起回歸日本運動時，目的之一就在於希望能在回歸日本轄下之餘，可以讓美軍基地就此撤走。

可是，沖繩的統治權確實在1972年交還給日本了，但日本與美國的默契下，美軍基地卻依然存在。儘管現在和美軍政府統治時期相比，美軍產生的社會事件相對少了一些，但光是龐大的美軍設施及軍事演習，就帶給在地人民諸多不便。

如果在沖繩長期居住，多少都會經歷到戰鬥機、直昇機劃過天際的噪音污染（特別是在離基地較近的地段）。而在沖繩總面積2281平方公里，與新北市相當，美軍基地面積卻達184平方公里以上（2019年資料），相當於三分之二個台北市。光是要做基礎大型建設，例如公路、鐵路的同時，就很容易碰到美軍基地「擋路」問題而增加實行困難度。因此直到現在，仍有許多沖繩居民反對美軍基地，相關的抗議活動幾十年來從未斷絕。

過去沖繩戰的傷痛，以及反對美軍基地的立場，自然延續到反戰與和平思想。在美軍政府時期，沖繩曾因為美軍基地的土地問題，爆發過蔓延全島的大規模抗議事件。然而即使如此，大多數的民運領袖仍不斷呼籲，要參與者「和平抗爭」，絕對不能因為不滿就使用武力。

後來越戰爆發，許多美軍軍人、武器，都是由沖繩的美軍基地所提供，使得越南人痛罵沖繩是「惡魔之島」。沖繩也因為不希望自己被視為戰爭幫兇，再次要求美軍基地全面撤出。從這些脈絡，就能瞭解沖繩完全零戰事的「和平」，以及強調用「對話」解決事情，更不希望沖繩再次與戰爭掛勾的想法由何而來。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 抗議沖繩美軍基地的民眾

訴求和平卻低估了中國威脅

可惜的是，以現今的台海狀況來講，想靠單純的談判解決恐怕非常困難。戰爭發起與否的決定權，幾乎就在習近平與中國共產黨手上。在連九二共識都徹底抹去的今天，想讓中共滿意而完全撤消攻台計畫的條件，恐怕只剩下台灣直接投降，接受統一而已了，這當然不能被大部分的台灣民眾所接受（況且若是中共順利併吞台灣，恐怕還有得寸進尺，持續危及東亞的可能）。

部分沖繩反戰反基地的人士，卻遠遠低估中共政府可能帶來的危害。像美軍基地存在的大義名份，乃是維繫台海在內整個東北亞局勢的安全，卻曾有沖繩反戰學者認為，過去歐巴馬政府時期，美軍曾和解放軍進行聯合軍演，因而認定「美中不存在著交戰可能」，就此質疑基地的存在意義。

甚至近來沖繩還有媒體訪問到對戰爭風險無感的台灣民眾，並帶出「台灣人不覺得台海會發生戰爭」的風向，為的都是想說服大眾「戰爭不會開打」，不需要美軍基地。

但就在2022今年，烏俄戰爭開打證明了「戰爭就是可能發生」，加上軍機繞台越來越兇，以及習近平在20大再度升高對台的強硬態度等等，顯見不管是沖繩還是台灣，凡是不願面對戰爭的態度，都是過於天真，小看中共習近平野心的判斷。我同意沖繩的美軍基地問題，應該要獲得更好地解決辦法，但如果因為反美，就想以「對話」就能阻止中共的野心，顯然是天方夜譚。

Photo Credit: AP / 達志影像

由琉球王國歷史可知，光靠對話無法阻止併吞野心

說到「靠外交對話阻止併吞」這點，倒是讓我想到琉球王國末期：1879年，日本明治政府強派軍警併吞了琉球王國，許多不甘心的琉球士族向清朝求援。於是清朝一度出現了「琉球三策」，前兩策包括直接派軍隊介入、聯絡琉球人士裡應外合等強硬手段。但最後李鴻章選擇了第三策，也就是不斷向日本「對話」抗議，「言之不聽復言之」，希望日本自己知難而退。

然而，已經將琉球改為「沖繩縣」的日本政府，自然不願把統治權輕易讓出，談判就此陷入僵局。直到甲午戰爭，清朝慘敗給日本之後，就此失去和日本政府討價還價的能力，琉球復國當然沒有成功，連清朝轄下的台灣、澎湖也都割讓出去了。

現在，同樣也有一個東亞大國，正處心積慮併吞另一座有著自主統治權的小島。對話究竟有沒有用，琉球王國的歷史已經示範過了一次，我想應該不需要，也不可能再示範第二次了。