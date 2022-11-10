【影評】《流麻溝十五號》：有別於過去台灣歷史劇「志大才疏」，先有好看的電影才能促成大眾反思
我們想讓你知道的是
這是綠島人權園區設置後，台灣人第一次能夠以娓娓道來的好看劇情片，把火燒島這段不為人知的故事，重新敘說一遍。在我們所不知道的昔日暗夜裡，那些被掩蓋住的嘰嘰喳喳，如果能夠被更廣泛的討論、被更多元的呈現，不都是應該要受到鼓勵的事嗎？
文：李拓梓
從政治人物轉行當製片的姚文智，推出第一部劇情電影《流麻溝十五號》。上週是映演的第一個週末，票房開出紅盤，一解劇組憂心，也引起不少討論。很可惜正逢大選恩仇的台灣社會還是那樣，動不動就把議題扯上藍綠。綠的皆曰好，藍的都說爛，公共討論因此不可能，連發表電影評論都好像玷污了什麼。
先有好看的電影，接下來才反思
平心而論，《流麻溝十五號》是部好看的電影。故事動人、劇情合理、演員出色，不流於說教，也不灑狗血，更沒有過去台灣歷史劇「志大才疏」，一心想著大敘事，結果變成一台沒頭沒尾的八頭馬車那樣的問題。
當然若要說些小缺憾，這片子當然也有。像是結尾的野餐太意識流也太劇場，丁窈窕的出現顯得突兀，以及蔣中正含飴弄孫簽公文那段顯得太刻意。但我覺得，不管怎樣，《流麻溝十五號》都已經是一部具有教育性但不教條，具有娛樂性但不俗套的佳作電影，也是導演周美玲從《艷光四射歌舞團》之後最讓人驚艷的作品。
《流麻溝十五號》談的是「綠島再叛亂案」的故事。那是政治犯為了抵抗「一人一事良心救國運動」的教條，彼此串連，傳遞新聞或訊息，互相勉勵不屈服的鬥志，最後卻被羅織成組織犯罪的故事。該案經軍法審判後又遭到蔣介石親批判刑太輕，最終造成13人判死，多人遭關押的冤案。
盡可能接近1950年代實況
導演雖然幫主角改了名字，故事也因應劇情需要做了些調整，但整體來說無論是山東學生、獄中產子、特見行刑、關押碉堡等事，都是經過田調踏查，重新組織過的故事，以最嚴肅的考察，呈現了當時的歷史脈絡。
為了呈現當時的語言環境，劇組特別找了老師，訓練演員五湖四海的中國各地方言。台灣人講台語和日語，原住民講日語和原語，每個人都會一點點國語，但應該要講國語的人口音卻令人不解，這應該很接近1950年代綠島新生訓導處的實況。
當代的台灣民主論述中，有些人忽略了白色恐怖中的外省受難者。其實從各種資料中都顯示，白色恐怖受難者中，尤其跟共產黨有牽連者，其實很大多數都是外省人。當時的台籍人士由於戰爭和日本殖民者的高壓政策，其實赤色主張已經受過一波壓迫，系統也與中共不同，就算真的沾上一點赤色背景，也多半只是社會主義讀書會之類的團體，和嚴密的共產黨政治組織差距甚遠。
周美玲在電影中以多元族群的型態來描述《流麻溝十五號》，當然是一個重要的舞台背景；不過在威權主義下，多元族群並沒有辦法在語言之外展現多元身份，各種差異只能點到為止，也可能比較符合當時綠島新生訓導處的真實處境。
在前述的舞台背景下，導演和編劇以一個尖銳的提問貫穿本劇：在那樣的時代裡，到底應該要對威權選擇服從？還是應該要挺身反抗？
反抗或順從不該一刀斷
就像電影中呈現的樣貌，被關押在綠島的政治犯，有些選擇服從，長官說什麼他們就做什麼，以各種方法，讓自己可以在困難的環境中，獲得比較好的處遇。也有人堅毅不屈，無論在行動或者精神上，都堅決抵抗，告訴統治者集團自己不會被打垮，被同志潑冷水時也沒有因此喪志。
很多人會覺得英勇不屈應該被歌頌，但事實並不一定如此。真實的歷史中，服從於威權的人也可能會死，反抗不屈的人可能因為什麼原因而苟活，而關押這些政治犯的管理者，也很有可能因為莫須有的原因淪為階下囚。這種不確定，恰巧就是威權主義的特質，獨裁者會利用這種不確定，讓所有的反對聲音自我審查，害怕反抗，因為你永遠不會知道底線到底是畫在哪兒。
也會有些人委曲求全，最後活著離開了綠島。但也因為他離開了綠島，即使未來數十年活得邊緣，但終有機會睜著眼睛，看到台灣走向民主化，雖然獨裁者的神殿依然巍峨，但至少已經不再有很多人瞻仰跪祭。可以說，選擇慷慨赴義或者苟活求生，都是時代悲劇下的選擇而已，沒有誰比較高貴的問題。也許赴義者的微笑賦予了苟活者撐下去的勇氣，才終有和獨裁者比氣長的一朝。
這是綠島人權園區設置後，台灣人第一次能夠以娓娓道來的好看劇情片，把火燒島這段不為人知的故事，重新敘說一遍。
但是在我們所不知道的昔日暗夜裡，那些被掩蓋住的嘰嘰喳喳，如果能夠被更廣泛的討論、被更多元的呈現，不都是應該要受到鼓勵的事嗎？
期待所有對自己的歷史有心的人，面對《流麻溝十五號》時，切莫妄下論斷。走進電影院，把它看完，對話的空間才能因此而展開。電影本身從來不是藍的，也從來不是綠的，台灣多元豐富的歷史，更不會貧乏到只有那兩三種顏色。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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讓觀者化身故事角色、用身體感受作品魅力的魔幻科技
我們想讓你知道的是
在多媒體敘事與科技應用愈來愈純熟的當代，創作者說故事的方法變得更多元；在今年11月舉辦的 TCCF 創意內容大會「未來內容展」中，即可看見如何運用科技媒介，打造異於現實情境的空間，讓觀眾置身故事中，在作品裡探索冒險。
以往觀展、看電影，或看時裝大秀，觀眾多是坐在台下，用固定的視角與鏡頭去感受創作者想要傳達的故事。由於受限於創作者的安排，此時，觀眾僅是「觀眾」。
但在多媒體敘事與科技應用愈來愈純熟的當代，創作者說故事的方法變得更多元，而這也讓觀眾的角色不再只是單純的「觀看」，而是能從不同的視角體會、感受故事。而觀眾，也正式從一個旁觀者，變成體驗者，甚至成為故事裡的其中一個角色。
「讓觀眾變成故事裡的人」，對創作者而言為什麼變得重要？答案，或許可借用2018年科技驚悚影集《黑鏡》（Black Mirror）特別篇《黑鏡：潘達斯奈基》的創作手法來回答。《黑鏡：潘達斯奈基》引起全球影迷廣泛討論的原因是，觀眾能在觀看影集的過程裡，「自行」選擇故事走向；換句話說，你可以決定主角的結局。根據 Netflix 官方表示，他們希望觀眾能投射自己的情緒反應到故事裡，變成另一種「親身體驗」，他們要讓觀眾一邊「看戲」，也一邊「參與劇情走向」。
為什麼要有這樣的設計？該編劇查理．布魯克（Charlie Brooker）曾在幾次採訪中提及，「我們應該讓觀眾更有存在感。」讓觀眾投入、沉浸，或真正感受到故事的驚悚情節，最好的做法也許是讓觀眾能直接參與體驗本身。在今年11月舉辦的 TCCF 創意內容大會「未來內容展」中，便展出了多項結合多元媒材與技術的新型態娛樂作品，體現讓觀眾也成為作品一員的各種可能。
科技新應用打破觀影慣性，強化觀眾主體性
運用多媒材或是互動敘事，打破過去的觀影習慣、進而強化觀眾主體性的手法，開始出現在各種影視、遊戲娛樂等領域中；而在藝術與文化創意領域裡，也因為近年科技業者前仆後繼投入，百花齊放。
以本次未來內容展作品為例，享譽國際長達50年的日本畫家天野喜孝，在2022年與臺灣團隊邦鼎科技攜手合作打造《天野喜孝VR美術館》，將原本2D的平面插畫透過3D模型建置轉化，民眾即可使用VR設備、沉浸入仿若真實又充滿奇幻色彩的虛擬美術館，鑑賞轉化成3D樣貌的近百幅經典畫作。
例如在「吸血鬼獵人D館」中，原先只有A3紙張大小的平面作品，在VR的世界中被放大到6～8公尺高的巨型壁畫《出會》，觀者可以看到1:1等身大小、身著一席黑衣、優雅俊美的吸血鬼D；若使用者躺著欣賞，甚至可以看見畫作中的混沌蒼穹，而這都是2D原作中無法體驗到的視角轉換。
又好比在「最終幻想館」中，為《Final Fantasy IX》所設計的角色Eiko也1:1等身放大，以跳躍之姿獨立浮空展示，相較原本的平面繪畫展覽，3D技術讓角色人物身上盔甲的紋路、刀劍上的寶石和刻痕等細節更加栩栩如生，觀眾也能掌握更全方位的視角，並更深入欣賞作品。
談到轉換視角的最佳媒介，觀眾透過戴上VR頭顯裝置進入故事，進而成為虛擬世界裡的一份子，也是近年常見的表現手法。
如本次未來內容展的作品《永恆聖母院》，即是今年（2022）HTC VIVE Arts、法國VR內容製作公司Emissive Studio、法國電信商Orange攜手合作，為2019年遭火噬的巴黎聖母院打造數位重現的VR體驗。觀眾戴上VR頭顯後，即可進入《永恆聖母院》（註1）作品中，穿越數百年的歷史長河，並與多人同步參與虛擬實境中導覽，見證雋永古蹟風華。
此外，除了穿越8百多年的時空背景，見證聖母院的建造歷程與人文歷史，在VR世界中還能搭上奇幻的飛行平台，以現實生活所不能及的視角欣賞聖母院哥德式風格建築的精雕細琢之美。
「VR作品能透過視覺畫面的引導，讓觀眾產生某種程度的「錯覺」（illusion），產生諸如搭乘電梯往上升的體感、或者感受到太陽光照射等感受。有趣的是，這些沉浸式體驗在每個觀眾身上都有不一樣的回饋。」
誠如永恆聖母院製作公司Emissive執行長、製片Fabien Barati所說，雖然每個人進入的是同一個VR世界， 然而每一個觀者都因科技賦能，在故事中擁有更多主動性，自由探索感興趣的事物 ，在虛擬實境中創造出專屬個人的獨一無二體驗。
科技讓敘事手法更多元，創造萬種藝文風貌
除了轉換觀者視角，科技也讓藝文內容的敘事手法更多元。如同未來內容展中的音像藝術作品（註2）《離人》與《殘夢》，便是由煙花宇宙數位音像工作室所推出的新媒體創作嘗試（註3）。
有別於過往舞台的設計皆是單面呈現在觀眾面前，煙花宇宙透過結合實驗錄像、街頭塗鴉、動畫、光影科技等媒材，讓絢麗的內容能投射至整個舞台或展場空間，藉此創造出更豐富的敘事方式，也讓觀者可以完全沉浸在展間朦朧燦爛的迷幻宇宙中。
文化與科技促進跨產業合作，讓內容更貼近消費者
文化內容結合科技手法，除了創造不同於以往的觀者體驗之外，也能跨產業應用，帶來更多可能性。如2022年2月，臺灣時尚設計師品牌JENN LEE就與再現影像特效總監郭憲聰攜手推出一款VR互動式的時裝遊戲，讓大家一邊玩尋寶遊戲，一邊觀賞時尚服飾；打破以往實體時裝秀上觀眾與品牌服裝的距離感，讓時尚變得不再那麼遙遠，反而可親有趣。
而不過一季時間，JENN LEE設計師李維錚、郭憲聰，又與臺灣知名的攝影建模技術公司光陣三維再度聯手推出一款以品牌時裝秀為基礎的行動App《Love is the Answer》，使用者不僅在未來內容展上可以實際看到JENN LEE品牌的服裝展示，也可以透過App幫虛擬人物換上當季秀服，並套用特殊場景等，變成時裝秀裡的一份子。
此外，在未來內容展現場，除了可體驗用行動App為虛擬人物換裝之外，民眾不用配戴AR眼鏡或VR設備，就可在光陣三維技術提供的4D相框中，見到自身虛擬角色的立體成像，甚至與自己的虛擬角色同框、互動。時尚跨界科技的應用，不僅讓消費者以更新鮮有趣的方式認識了JENN LEE服飾，更拉近消費者與品牌內容的距離。
當科技設備與多媒體工具，能夠大幅度的影響或是翻轉創作敘事手法的時候，彷彿宣告了創作者有了另一條明確的路，他們可以善用這些科技技術，不斷挑戰過去創作架構的邏輯，相比過去，現在或許是最喧嘩的時代、卻也最多元的時代。
對觀眾而言，我們可以期待的是，愈來愈多的創作者走在這條路上。他們嘗試用新的科技手段與敘事方法結合，放大觀眾的感官體驗。讓觀眾不只是照著創作者的安排，僅僅運用視覺，「看完」一場已經固定路線的線型敘事，而是能夠放大視聽感官體驗，去體會另一個人的故事，甚或是另一段歷史的經驗。創作最美好的歷程，或許就是可以期待創作者與觀眾，彼此都能因科技賦權，而擁有更大的自由度，一起攜手在作品裡探索冒險。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
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註1：《永恆聖母院》於巴黎展演形式為多人同步體驗、大範圍走動的VR探險版；本次在臺灣TCCF未來內容展中的版本為單人式、小範圍走動的VR體驗。
註2：音像（audiovisual），指聲音與影像結合而成的藝術創作。
註3：《離人》為線上直播形式節目，此次因應播放需求，演出內容已經過重新剪輯。觀看採取傳統固定錄像展出型態，展間需維持遮黑，並控制在20人以內。