【影評】《流麻溝十五號》：有別於過去台灣歷史劇「志大才疏」，先有好看的電影才能促成大眾反思

文：李拓梓

從政治人物轉行當製片的姚文智，推出第一部劇情電影《流麻溝十五號》。上週是映演的第一個週末，票房開出紅盤，一解劇組憂心，也引起不少討論。很可惜正逢大選恩仇的台灣社會還是那樣，動不動就把議題扯上藍綠。綠的皆曰好，藍的都說爛，公共討論因此不可能，連發表電影評論都好像玷污了什麼。

先有好看的電影，接下來才反思

平心而論，《流麻溝十五號》是部好看的電影。故事動人、劇情合理、演員出色，不流於說教，也不灑狗血，更沒有過去台灣歷史劇「志大才疏」，一心想著大敘事，結果變成一台沒頭沒尾的八頭馬車那樣的問題。

當然若要說些小缺憾，這片子當然也有。像是結尾的野餐太意識流也太劇場，丁窈窕的出現顯得突兀，以及蔣中正含飴弄孫簽公文那段顯得太刻意。但我覺得，不管怎樣，《流麻溝十五號》都已經是一部具有教育性但不教條，具有娛樂性但不俗套的佳作電影，也是導演周美玲從《艷光四射歌舞團》之後最讓人驚艷的作品。

《流麻溝十五號》談的是「綠島再叛亂案」的故事。那是政治犯為了抵抗「一人一事良心救國運動」的教條，彼此串連，傳遞新聞或訊息，互相勉勵不屈服的鬥志，最後卻被羅織成組織犯罪的故事。該案經軍法審判後又遭到蔣介石親批判刑太輕，最終造成13人判死，多人遭關押的冤案。

盡可能接近1950年代實況

導演雖然幫主角改了名字，故事也因應劇情需要做了些調整，但整體來說無論是山東學生、獄中產子、特見行刑、關押碉堡等事，都是經過田調踏查，重新組織過的故事，以最嚴肅的考察，呈現了當時的歷史脈絡。

為了呈現當時的語言環境，劇組特別找了老師，訓練演員五湖四海的中國各地方言。台灣人講台語和日語，原住民講日語和原語，每個人都會一點點國語，但應該要講國語的人口音卻令人不解，這應該很接近1950年代綠島新生訓導處的實況。

當代的台灣民主論述中，有些人忽略了白色恐怖中的外省受難者。其實從各種資料中都顯示，白色恐怖受難者中，尤其跟共產黨有牽連者，其實很大多數都是外省人。當時的台籍人士由於戰爭和日本殖民者的高壓政策，其實赤色主張已經受過一波壓迫，系統也與中共不同，就算真的沾上一點赤色背景，也多半只是社會主義讀書會之類的團體，和嚴密的共產黨政治組織差距甚遠。

周美玲在電影中以多元族群的型態來描述《流麻溝十五號》，當然是一個重要的舞台背景；不過在威權主義下，多元族群並沒有辦法在語言之外展現多元身份，各種差異只能點到為止，也可能比較符合當時綠島新生訓導處的真實處境。

在前述的舞台背景下，導演和編劇以一個尖銳的提問貫穿本劇：在那樣的時代裡，到底應該要對威權選擇服從？還是應該要挺身反抗？

反抗或順從不該一刀斷

就像電影中呈現的樣貌，被關押在綠島的政治犯，有些選擇服從，長官說什麼他們就做什麼，以各種方法，讓自己可以在困難的環境中，獲得比較好的處遇。也有人堅毅不屈，無論在行動或者精神上，都堅決抵抗，告訴統治者集團自己不會被打垮，被同志潑冷水時也沒有因此喪志。

很多人會覺得英勇不屈應該被歌頌，但事實並不一定如此。真實的歷史中，服從於威權的人也可能會死，反抗不屈的人可能因為什麼原因而苟活，而關押這些政治犯的管理者，也很有可能因為莫須有的原因淪為階下囚。這種不確定，恰巧就是威權主義的特質，獨裁者會利用這種不確定，讓所有的反對聲音自我審查，害怕反抗，因為你永遠不會知道底線到底是畫在哪兒。

也會有些人委曲求全，最後活著離開了綠島。但也因為他離開了綠島，即使未來數十年活得邊緣，但終有機會睜著眼睛，看到台灣走向民主化，雖然獨裁者的神殿依然巍峨，但至少已經不再有很多人瞻仰跪祭。可以說，選擇慷慨赴義或者苟活求生，都是時代悲劇下的選擇而已，沒有誰比較高貴的問題。也許赴義者的微笑賦予了苟活者撐下去的勇氣，才終有和獨裁者比氣長的一朝。

這是綠島人權園區設置後，台灣人第一次能夠以娓娓道來的好看劇情片，把火燒島這段不為人知的故事，重新敘說一遍。

但是在我們所不知道的昔日暗夜裡，那些被掩蓋住的嘰嘰喳喳，如果能夠被更廣泛的討論、被更多元的呈現，不都是應該要受到鼓勵的事嗎？

期待所有對自己的歷史有心的人，面對《流麻溝十五號》時，切莫妄下論斷。走進電影院，把它看完，對話的空間才能因此而展開。電影本身從來不是藍的，也從來不是綠的，台灣多元豐富的歷史，更不會貧乏到只有那兩三種顏色。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航