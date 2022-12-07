芥川龍之介小說裡的謎團（上）：《羅生門》講的是「中國」還是「日本」的故事？

文：蓮子水共同體

大約從16世紀開始，葡萄牙人、西班牙人就相繼來東亞海域探險，並且與東亞大陸沿海以及島嶼的居民有了接觸與往來，其中自然包含有許多良港的日本居民。而當時有些日本的地方勢力也從這些「南蠻」手中得到不少物資，壯大自身的實力。只是，到了17世紀時，日本諸島進入江戶幕府時代，開始採行鎖國政策，只開放長崎港與荷蘭、大清交易，謂之「一口通商」。

另一方面，日本德川幕府雖找到了穩定內部勢力的方式，卻從西元19世紀開始就必須面臨來自歐洲列強的開放要求：雖然，一開始面對俄國、英國與美國用各種軟硬不同的方式要求日本開放通商時，幕府採取的態度始終是絕不開放。

但是，19世紀的歐洲列強可不是吃素的，尤其在經過18世紀末期歐陸諸國之間的打打殺殺後，他們透過海洋向外擴張的決心越發堅定，絕不會輕易放棄像日本這樣的潛在市場和發展基地。至於日本內部，在大清輸掉了鴉片戰爭後，也開始出現應早日與外國通商的「開國派」與依舊堅持強硬鎖國的「攘夷派」爭論的局面。

面對這種爭議，幕府的首席老中阿部正弘選擇了以積極態度回應，並且於西元1854年與美國代表培里簽訂了《日美和親條約》（或稱《神奈川條約》），結束了日本幕府持續兩百多年的鎖國政策。

不過，在簽訂條約3年後，手段多元且身段柔軟的阿部突然去世，令幕府內部「攘夷」與「開國」兩派的矛盾逐漸加深，「攘夷派」的武士對西洋事務的厭惡逐漸加深，最後甚至出現了「排洋」風潮。

不過，諸藩間又逐漸形成「尊王派」與 「倒幕派」的互相對立，在紛亂的政局中，於西元1867年登基的明治天皇逐漸得到許多藩主的擁護，「大政奉還」的呼聲傳遍日本。

Photo Credit: 邨田丹陵 @Wiki Public Domain 大政奉還

另一方面，一些幕府方面的核心支持者也開始思索對策，要如何在將政權還給天皇的前提下，依舊能夠保有自身的最大權利。面對此一局面，（拉攏薩摩藩和長州藩成立軍事同盟的）坂本龍馬提出了「船中八策」，雖已被將軍德川慶喜初步認為可行，但談判並不順利，最後還是在天皇派取得戰爭勝利，德川慶喜投降的情況下告終。

另一方面，對日本諸島居民而言，或許更重要的發展是明治政府後來所推行的「廢藩置縣」政策。因為這個政策，從平安時代開始的藩國劃分與封建制度徹底被摧毀，國家從此走向「中央集權」之路。明治天皇政府雖然因此得以推行全面西化改革，但是也使得傳統的武士精神受到嚴重的侵蝕。

問題是，一面倒地向歐美學習，日本人就真能順利脫亞入歐 ，成為歐美社會的一員嗎？又或者，對日本人而言，日本究竟意味著什麼呢？

這其實是很根本的問題，但在明治時期忙著模仿、抄襲的大多日本人似乎並無暇思考這些問題。而有些人即使覺得不對勁，想要提出意見，也會在社會要求同心對外的氛圍下，異常小心，不敢直說。

只活了35年的芥川龍之介（1892－1927）就是這樣一位聰慧敏感卻難以擺脫時代魔咒的不幸文青。

雖然，對大多文青而言，芥川龍之介在日本文壇的登場算是相當幸運的。至少，芥川的作品雖然隱晦，但很早就受到夏目漱石的賞識與鼓勵，並且因此在東京帝大畢業後很快就得到報社聘用。

只是，從一開始，他更有興趣的似乎就不是外在的名利，而是面對時代的煩惱與帝國的病根。這讓某些日本人即使讀懂了他的意思也不方便向外人解釋，外人即使透過翻譯讀了其作品，也無法完全了解他的意思。

一般讀者經常忽略的是，芥川的作品看似簡單，其實充滿了謎樣的苦味，比如說，一發表就受到夏目漱石肯定的《羅生門》。這則短篇小說的題目因為後來在二次戰後被黑澤明借用改編為電影，而為世人所熟知，英文中甚至有了「Rashomon」一詞（普遍的解釋為「各說各話」）。

但是，21世紀的讀者應該要注意的是，黑澤明的《羅生門》也許有一部分確實是脫胎自芥川龍之介的的《羅生門》，但有興趣的讀者若是可以嘗試比較兩者的《羅生門》，就不難發現兩個故事的差異其實頗大。芥川龍之介本人如果有機會遇見黑澤明，是否會認可後者以《羅生門》為其電影題名可能都是個問題。

芥川的《羅生門》故事線本身並不複雜，因為一開頭的場景就設在京都朱雀大路的羅生門下，故以羅生門命名之。以發表當時（西元1915年，大正4年）的時代氛圍而言，位在亞洲的日本正積極參加以歐洲為主要戰場的第一次世界大戰，芥川卻選擇從《今昔物語》取材，以京都的平安時代為創作背景，這實在有點不尋常。

再看看小說中的主角家丁（或譯家將或下人）的背景設定，更是別有深意。故事的一開始就安排讓家丁因大雨而在羅生門下避雨，而這時的羅生門因為京都這兩三年間、連續遭逢地震、火災與饑荒等災難而陷入嚴重蕭條，羅生門因此就荒廢了。

Photo Credit: Wikiwikiyarou @ CC BY-SA 3.0 平安京羅城門復元模型

在這段期間、狐狸住進來了、盜匪也住進來了，最後人們甚至把無人處理的死屍也搬進來了，從此眾人皆覺得此門陰森而不敢接近。人跡罕見後，烏鴉來此佇足，鎮日於天空盤旋。

這段安排其實頗有玄機，因為日本傳統文化其實相當喜愛烏鴉，甚至會以烏鴉反哺的故事教導小孩要孝順，倒是中國文化傾向將烏鴉視為不祥之鳥。

所以，芥川的羅生門講的倒底是「中國」還是「日本」的故事？這其實很難說。