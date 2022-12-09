芥川龍之介小說裡的謎團（下）：《芋粥》故事裡「芋」與「狐狸」分別隱喻什麼？

文：蓮子水共同體

如果我們假設芥川龍之介的「芋粥」料理暗喻 「沒有米」的話，另一個問題就會是：這裡的「芋」有什麼特別的含意嗎？熟悉芥川龍之介的讀者應該會猜「一定有鬼」（畢竟，芥川大約也在這時期用了「我鬼」作為「俳號」，創作俳句）。

那麼，到底芥川所用的「芋」，有什麼特殊含意呢？

答案可能還是出在中文與日文的用法差異。基本上，現代中文裡說「芋頭」指的是植物學中「天南星科」中 「芋屬」的植物，日文所說的「芋」卻包含植物學中「薯蕷科」和「天南星科」植物的「塊莖」（或可說是薯類、芋類的總稱）。所以、日文中的里芋在中文稱小芋頭、薩摩芋是中文的地瓜或蕃薯、中文所說的馬鈴薯在日文也稱「（大學）芋」。

日文這種「薯、芋」不分的情況，可能與其受唐代文化影響有關：基本上，我們今天所說的山藥都屬「薯蕷科」植物的塊莖，以前都稱作「薯蕷」，只是唐宋後來為避皇帝名諱，一改再改，才改稱山藥。至於，薩摩芋和大學芋也都是明清之際（西元16世紀以後）才傳到東亞，而且是從西洋人傳來的，所以用法和中國不同。

相較於稻米，「芋」的栽種要容易多了，所以，不論是日本還是中國，米飯的形象一直都比較高級。在西方營養學普及以前，「芋」會用做主食，多半是「吃不起飯」之故。另一方面，東亞地區遇到天災，朝廷開倉賑災，也多是施粥，只是大概米不會很多，名為米粥，實為米湯。

據說，芥川家的祖上世代是德川家將軍幕府中主管茶室與接待諸侯的「奧坊主」，因此家中生活充滿了濃濃的江戶文人風，對文學、美術、戲劇也多有涉獵。因此他對東亞文化圈的各種迷因傳播應該是相當有興趣的。在這種情況下，我們應該如何看待他對「芋粥」中那位無名無姓，職稱五位的主人翁設定呢？

讓我們延續上文的敘述，看看五位的飲食習慣⋯⋯

在身高出眾、體格壯碩、說話聲調高雅且力道充足的藤原利仁決定滿足他「暢飲芋粥」的願望後，眾人按照往例對五位加以戲弄一番後，話題漸漸改變到其他武士上。而五位卻連烤雉雞放在面前，也未動筷， 也未飲酒，他只是把雙手放在膝上，像名相親的女子，直盯著空無一物的黑色漆碗、癡癡地笑著⋯⋯

所以，五位怎麼不吃烤雞、也不喝酒呢？ 除了他不敢吃以外，會不會是因為他是吃素的佛教徒呢？

我們可以懷抱著這疑問，閱讀《芋粥》後面的劇情發展——

宴會過後，利仁果然帶著五位離開藤原府邸，騎馬遠行。不過，利仁並未告知五位要去哪裡，而五位也只是乖乖地跟著，但也許是因為平常欺負他的人不在身邊，五位膽子似乎也大了起來，問了利仁好幾次現在所在的方位，但似乎都摸不著頭緒，始終搞不清楚利仁究竟要把自己帶向何方。然而身在荒野，五位似乎除了乖乖聽從利仁的意志往前行別無他法。

一段時間後，利仁突然對著五位大喊：「來了一個好使者、派他到敦賀家傳話吧。」

五位定睛一看，這所謂的使者，並不是人，而是一隻毛色溫暖的狐狸，但這狐狸聽到利仁的呼喊，反應卻是慌張地逃竄，利仁見狀，也快速揮鞭。經過一番追逐，狐狸氣力耗盡，終於為利仁所擒。不過，前面所述的這番精彩追逐，在後面追趕的五位並未親眼所見，他所見到的只是利仁將狐狸高舉到眼前，粗暴地對其下令，要他幫忙傳話後，再用力地拋回草叢中。

重獲自由的狐狸也在利仁的催促下，快速奔跑。至於跑到哪裡去呢？五位並不知曉，只是純真地讚嘆：「好個荒野使者。」

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

到這裡，《芋粥》中的狐狸的形象似乎有點像是日本傳統文化中的狐「きつね」（kitsune），卻又不盡然。一般來說，日本人似乎是喜歡狐狸的，尤其是日本很多地方都有稻荷神，傳說中京都伏見稻荷神就是以狐狸為使者與民眾溝通的。可是，利仁卻是非常粗暴地對待並差遣狐狸⋯⋯

（下圖左邊是京都伏見稻荷的狐狸雕像，右邊是傳說中伏見狐狸最愛吃的豆皮壽司）

不僅如此，在芥川的筆下，利仁交代給狐狸的任務，是令狐狸附身在夫人的身上，傳達利仁對下屬的指令。被附身的夫人甚至害怕得不停發抖，要下屬「不可遲到，否則吾身會受到大人問罪。」接獲此消息的利仁還因此得意的問五位：「你覺得如何？利仁也能令動物做事。」

我們可以由此看出，一來，《芋粥》故事中的狐狸並非中國古典文學中的善於魅惑人心的狐狸精（至少道行並不高深）。 二來，利仁以狐狸和夫人的驚恐作為展示自己權威的方式。

我們除了看到五位對此表示佩服外，應該也會開始好奇，芥川筆下的狐狸究竟所指為何？只是，接下來，作者就開始敘述利仁如何在自己的地盤上，滿足五位無限暢飲芋粥的願望了。

那麼，五位達成願望了嗎？

某種程度上，利仁確實實現了他的諾言。不過，僅管五位連連說自己再也吃不下了，利仁還是要五位不要客氣，繼續吃下去（這段頗有某些「敬酒不吃就吃罰酒」的警告意味）。一向軟弱的五位這時也只能表示：「不用、已經夠了、不好意思、真的夠了」之類的話。

說實在的，如果這時要五位再喝下去，五位的身體會發生什麼事，實在很難說，但是，利仁這時卻突然指著對面屋頂的天花板，說：「看啊。」原來是狐狸。原來，狐狸也來吃芋粥了。五位看著吃著芋粥的狐狸，想到的卻是那還沒來到此處前，那個在眾武士前遭到愚弄的自己⋯⋯