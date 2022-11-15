魏晉風雲之東晉權鬥（二）：王羲之「東床快婿」故事背後，隱含庾亮、王導、郗鑒三巨頭的鬥爭

文：阿前

王羲之是什麼時候的人？東晉人，生於西元303年，卒於361年，虛歲59。生於八王之亂的終結，卒於前秦統一北方的時期，絕對是五胡時期的上好江東代言人。

王羲之的父親叫王曠，是西晉末代淮南太守。當然，後人更知曉的是他堂伯王導，不過在西晉滅亡之前，王曠的官職是比較大的。而淮南這個關鍵的位置，也讓王曠一家涉入了司馬睿下江東之策，這時候，王羲之才5歲。5歲的曹丕已經嚇嚇叫，5歲的王羲之卻是憨傻少言，沒人當他一回事（光看皇帝還以為古中國的豬是在天上飛咧）。

就這樣，過了8年。洛陽被匈奴攻破，西晉最後一任皇帝在長安即位，封江東的司馬睿為丞相。已下江東的瑯琊王家，13歲的王羲之，去拜訪了當時的丞相長史周顗。周顗發現這個少年深藏不露，遂在宴席中站了起來。

當時流行吃現場燒烤，其中「牛心」更是最貴重的美味。剛烤好的牛心，本應按坐席次序分之，但周顗這個做主人的卻主動走上前去，割了一塊，先奉給末座的13歲少年。在座的人都知道，周顗的意思是，這個少年，必將不同凡響。

長大後的王羲之脫胎換骨，不但寫得一手好字，更是清談界的高手，與人辯論不但言辭清楚易懂，引經據典推理邏輯更是一把罩。哇，王羲之真是天才啊。不是，人家也是苦練多年，讀書寫字，藝術賞析，但是《晉書》就不會跟你說這種事。

沒有一個作品能承載歷史的真相：就連正史也不能。所有對過去的記錄，只是一個又一個的角度。不管再怎麼整理，編寫者都會有自己的立場，收集資料，抽絲剝繭，更是耗時費力。或許哪天可以有人寫出能夠判斷史料的人工智慧吧，這樣我們只要把所有的歷史都輸入進去就可以得到正確的答案。比方奧創之類的。

現在就是從單一的《晉書》來了解這個時代。我不是學者，我是初學者，所以標題也不從「書聖王羲之」，而是將軍。是從政壇角度看過來的王羲之。

那王羲之闖出了名號，兩大阿伯就對他上心了。當此之時，說的自然是王導與王敦。剛好，竹林七賢阮籍……的堂弟阮裕在王敦那當主簿。王敦就曾跟王羲之說，你是我們家的驕傲，一定不能輸給阮主簿啊。阮裕也是知道主子機歪，索性就連王羲之在內，挑了三個王家青年俊傑，號為「三少」。

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王家權勢越來越高，晚輩也都如此優秀，太尉郗鑒就決定跟王導結親，派了個門生前去拜訪。王導叫來者自己去東廂房挑人。門生回去之後跟郗鑒說，王家的少年都不錯，但聽說我是去挑女婿，大家都有點矜持。只有一個人還躺在東床上吃吃，像什麼都不知道一樣。郗鑒一聽：「就決定是這個了。」

這就是東床快婿的由來，大家應該聽過很多更精彩更詳細的版本，不過《晉書》就寫這麼點。史書真正有趣的是，時間。事實上，郗鑒這個人在東晉，是一步一步慢慢從底層往上爬的。他的官職一輩子都沒有超過王導，直到咸康四年（西元338年），郗鑒升為太尉，王導從為太傅，兩人約略平齊。

然而一個月後，東晉改為丞相制，這個一人之下萬人之上的位子，當然是要給王導的。一年兩個月後，郗鑒過世。簡單說，郗鑒有資格去王家擺譜，也就頂多那麼一個月的時間，當時，王羲之已經36歲了。

很奇怪嗎？一來王羲之是王家奇才，二來，王羲之最精華的20歲時，王敦造反了，事後朝廷雖未追究瑯琊王氏，但當時必是人人自危。

王羲之雖然寫得一手好字，學識又豐富，可東晉需要的是打仗的人才。一開始，王羲之不過是皇宮的文書官，班固也是這樣起家的，但班固當時家裡很窮，王羲之可是「王與馬共天下」的王家菁英耶。

從東床快婿的故事，我們應該要注意到，王羲之對於名利看得很淡，說白點，不積極當官，也不積極成家。郗鑒就此挑中他，也未必就是真的，反倒是王導要王羲之「站起來」的可能性，只怕更大。

選擇這條路就會發現，王導下重本了，接下來，連東晉外戚霸主小亮哥：庾亮都徵召了王羲之。特別在哪？特別在那一年，小亮哥本來要發起鬥爭，廢了王導，而郗鑒就出來當和事佬啦。這個晉成帝末年三巨頭的交點，就是36歲的王羲之。

征西將軍庾亮召王羲之為參軍，不日，庾亮升為司空，遷王羲之為司空長史。真的是不日，庾亮跟郗鑒是同一個月升官的。可正所謂天有不測風雲，人有旦夕禍福，隔年，王導先死，郗鑒跟著走，就連亮哥也生了重病。但有情有義小亮哥就上了一書，表示王羲之「清貴有鑒裁」，庾亮死後，朝廷就升王羲之為「寧遠將軍，江州刺史」。

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這個江州可不是成都南邊那個江州，是晉惠帝新設的州府，管轄地區多有變動，大致上就是三國時代，孫權跟劉表的交戰區。大家打著打著就好上了，是吧？中國歷史不外如是。重點是，對東晉來說，江州就是實質上的「抗戰最前線」之一，也是庾亮的「寶地」。

注意了，庾亮只是死前寫了一張考績表，是朝廷主動讓考績良好的王羲之升上去接替主管。問題是，在三巨頭幾乎同時去世的東晉朝廷，誰是老大？答案是庾亮的弟弟：庾冰。

從這邊要看到的是，庾家跟王家還保持著一定的關係鏈，求生存不意外，東漢的外戚基本上也是幾大家在輪替。王庾兩家的關係，在王羲之跟庾冰之間，看起來還算不錯，但另一頭就不妙了。

那是王允之跟庾懌的問題。簡單說，當時王允之本是西中郎將，負責建康北面的防守。庾懌也是阿亮的弟弟，原本跟大哥一起在江州搞北伐。那庾亮過世之前，其實吃了一次敗仗，在那邊「諸葛亮式」自請降級，庾懌也連帶一起。