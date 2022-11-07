2022/11/07,
環境

COP27峰會揭幕，「氣候賠償」首次列入議程，主辦國埃及拚面子也拚裡子

COP27峰會揭幕，「氣候賠償」首次列入議程，主辦國埃及拚面子也拚裡子
Photo Credit: COP27 Twitter

我們想讓你知道的是

預料COP27的緊張場面多半會跟損失與損害賠償有關，亦即由富裕國家提供資金給弱勢的低收入國家，後者不太需要為導致全球暖化的排放負責。而主辦國埃及經濟現況艱難、人權紀錄頻頻挨批，本週主辦COP27時，勢必希望能為埃及的國際正當性以及綠色金融，注入一劑強心針。

COP27峰會揭幕，氣候賠償首次列入議程

（中央社）聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）昨（6）日在埃及揭幕，與會代表們同意討論富裕國家是否應該提供賠償給易受氣候變遷影響的窮國一事。

《路透社》報導，COP27主席、埃及外交部長蘇克里（Sameh Shoukry）在開幕會議上說：「這首度在COP與巴黎協定（Paris Agreement）的正式議程上，為處理現存缺口、回應損失與損害所需的資金安排等緊迫議題，創造了一個制度上的穩定討論空間。」

這個項目今天被納入埃及紅海度假勝地夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）峰會的議程，與此同時，全球各地的領袖陸續為了持續至18日的協商抵達現場。

預料COP27的緊張場面多半會跟損失與損害賠償有關，亦即由富裕國家提供資金給弱勢的低收入國家，後者不太需要為導致全球暖化的排放負責。

去（2021）年英國格拉斯哥（Glasgow）COP26峰會上，高收入國家阻撓設置損失與損害金援機構的提議，轉而支持一項針對金援的新3年對話。

蘇克里說，現在COP27議程納入損失與損害的討論，並不涉及義務，或是具有約束力的賠償，討論目的是在「不晚於2024年」的時限前產生一個確切的決定。

他說：「納入這次議程，反映出對氣候災害受害者的一種聲援。」

聯合國COP27氣候峰會，主辦國埃及拚面子也拚裡子

（中央社）埃及經濟現況艱難、人權紀錄頻頻挨批，本週主辦COP27時，勢必希望能為埃及的國際正當性以及綠色金融，注入一劑強心針。

《路透社》報導，COP27昨天在埃及的紅海度假勝地夏姆錫克登場。上次埃及獲得全球媒體如此關注，已經是2011年「阿拉伯之春」（Arab Spring）起義時的事。

此後這個阿拉伯世界人口最多的國家飽受打擊，包括起義後的政治動盪、軍人帶頭接管政府、長期鎮壓異議分子、一系列的經濟衝擊，都減弱埃及作為中東和非洲外交要角的傳統地位。

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）已逐步嘗試帶領埃及重返世界舞台，儘管經濟逆境持續，埃及鎊兌美元匯率自3月以來重跌約35％，塞西仍承諾會讓埃及步入一個著重發展的新紀元。

美國華盛頓「中東研究所」（Middle East Institute）非駐所學者哈拉瓦（Hafsa Halawa）說，國際正當性是當初促使塞西政府申請主辦COP27的核心原因，當局希望展現，埃及擁有成為關鍵角色的實力、外交影響力與力量，以及安全部隊，並不是一個無關緊要的國家。

為改善埃及國際形象，塞西也啟動有限的政治對話，預計在氣候峰會不久後展開。埃及政府也採取幾種動作來改善自身人權紀錄，但批評者說這類措施多半是門面功夫。

  • 埃及外交部趁機大展身手

COP27主持工作由埃及外交部擔綱，該部會有一批老練的協商人員，且據外國外交官評價，埃及外交部的能力遠遠優於處理氣候議題的其他部會。

埃及外交部希望運用專業來協助氣候協商達成進展，儘管目前看來，大國或金融巨擘許諾的希望渺茫。

埃及資深外交官、COP27特別代表阿布爾麥德（Wael Aboulmagd）4日告訴記者，「我們希望它會成為轉折點」。他並指出，科學研究顯示，全球對抗氣候變遷各層面的進度都落後，儘管「大家都知道情況有多嚴重、挑戰有多巨大」。

埃及自比為非洲和南方世界（Global South）的衛士，除了持續推動「公正」的能源轉型、讓貧窮國家有發展經濟的空間，並著手處理弱勢國家基於氣候變遷引發極端天氣事件所提出的損失賠償要求。

COP27候任主席、埃及外交部長蘇克里在寫給與會各方和觀察員的信函中表示：「我們的目的是恢復『大交易』（grand bargain）……讓開發中國家同意更努力對抗自身不太需要負責的危機，以交換適當的財務支援和其他履行方式。」

這類要務也跟埃及本身的優先任務相互吻合。埃及今年交給聯合國（UN）的最新文件指出，想達到2030年氣候目標，埃及還有2460億美元（約新台幣7兆8700億元）的資金缺口。

埃及希望在舉行COP27的同一時間，也能為綠色氫能、太陽能與風力相關計畫，簽署一系列協議。

  • 專家：會議為埃及環保活動開契機

對於政府會主辦這樣一場會議，埃及有些人表達驚訝，因為環保主義較不吸睛，而且埃及公民行動也面臨限制。

總統府曾稱，會允許在峰會現場指定區域進行抗議，不過有些維權人士仍擔心自己難以發聲。維安部隊已發動數十次逮捕，理由跟呼籲在埃及其他地方示威有關。

儘管如此，開羅美國大學（American University in Cairo）「替代解決方案研究」（Alternative Solutions Research）計畫負責人馬蒂（Rabab el-Mahdi）仍認為，主辦COP27可能開啟政治與環境活動的辯論。

她說，主辦COP27迫使政府和社會更廣泛討論氣候變遷，整體來說，國內辯論一直少了這項議題。

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圖片來源：COP27 Twitter
COP27主席、埃及外交部長蘇克里（Sameh Shoukry）

上屆會議主席：警鐘頻響，世人不能再拖延行動

（中央社）COP27昨天在埃及登場，過去一年屢見極端氣候災難，去年英國COP26會議的主席夏瑪（Alok Sharma）疾呼警鐘頻響，世人不能再拖延行動。

《法新社》報導，過去幾個月氣候引發的災難在全世界奪走數千人命，造成數百萬人流離失所以及數以10億美元計的損失。例如巴基斯坦和奈及利亞大片地區遭大洪水侵襲，非洲和美國西部的旱災惡化，加勒比海地區頻見颶風肆虐，還有美歐澳三大洲出現空前熱浪。


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