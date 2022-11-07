在日常中遭遇無常，梨泰院踩踏事件自癒路漫長
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大韓神經精神醫學會及韓國創傷壓力學會等醫界單位則建議，將這次事件正式改以「10.29慘劇」代稱，避免使用「梨泰院」地名等指涉廣泛的名稱，降低對創傷症狀的刺激。《韓聯社》報導，2001年在紐約發生的恐怖攻擊事件起初也被稱為「紐約恐攻」、「世界貿易中心恐攻」、「雙子星大樓恐攻」，之後統一改為不提及地名與事發場所的「911事件」。
（中央社）與朋友同樂、喝酒跳舞原是一般人都不陌生的日常，但這些再普通不過的行為可能因為一場意外成為一輩子的傷痛。在韓國梨泰院事件發生後，無論是受創傷、或是為犧牲者惋惜的人們，原本的日常都不再普通。
韓國梨泰院鬧區10月29日晚間因萬聖節狂歡人潮發生踩踏事件，造成超過300人死傷，有關當局與政界朝野為了「誰該負責任」吵得不可開交，人們迫不及待想找到一切慘劇的源頭，但無論最終是否能找到「犯人」，這場意外造成的改變已經是現在進行式。
- 我能算倖存者嗎？
在事發約一週後，一篇由梨泰院事件倖存者寫下的文章開始在韓國社群網站上流傳，也引起媒體關注、報導。這名未公開性別、年齡的倖存者被分類為PTSD（創傷後壓力症候群）高危險群，但他在寫給心理諮商師的文章中表示：「事實上，我好像不能算是倖存者。」
他也是29日晚間在梨泰院踩踏事件現場的民眾之一，「那時候壓迫力道突然變大，腳都碰不到地，呼吸也很困難，但有一間酒店打開門讓我進去躲避，才活了下來」。
他在10時40分左右躲進酒店，「當時還沒有媒體報導，也沒有人用擴音器給予具體指示」，他想著，這應該就是一般人群聚集時發生的推擠狀況吧，接著與穿著萬聖節裝扮的朋友碰面，如常玩樂跳舞，直到11時7分，才聽到警察大喊著「有人被壓死了，請配合管制」。
「比起罪惡感，我更覺得自己噁心」。酒醒之後，看著報導了解現場狀況與事發經過，讓他愈發對當天在現場的自己感到心寒，「在我們興高采烈的玩鬧錄下的影片背景中，還能看到被救護人員抬出去的人們」，但他們卻一無所知，「我到底幹了什麼好事」。
「我還想起那些被救出後躺倒在鄰近酒店地上的女孩們」，他寫道「她們的朋友一直大聲呼救，要人們幫忙救救她們，但當時我只想著『應該是喝醉的人吧，得趕快離開才行』，就這麼經過了」；他還說，「說不出口的事還有一件，我當時其實有被要求幫忙做CPR，但因為太害怕就逃了」，「我覺得我真的是太噁心了」。
- 日常中突如其來的慘劇
這名倖存者依諮商師建議，決定將自己的諮商記錄陸續公開在網路上，他也記錄下諮商師給他的回應：「你不是在玩樂中遇到了這件慘劇，只是過著日常生活，然後遇到了這件事。」
為什麼要去人多的地方？為什麼要慶祝萬聖節？許多一開始看到新聞時抱持這種想法的網友因為這篇文章改變了想法。一名網友在自己的部落格上節錄印象深刻的一段文章：「奶奶您喜歡trot（韓國傳統演歌）嗎？喜歡林英雄（韓國傳統演歌歌手）嗎？如果今天有免費的演歌表演，邀請了林英雄來，您也會想去吧？」
這名起初看到新聞時想著「萬聖節算什麼」的網友幡然醒悟，「梨泰院不是問題，享受萬聖節也不是問題，（現場的）這些人也並沒有什麼錯」，並表示希望應負責的高位者都能看看這篇文章。
- 10.29慘劇
在韓國年輕族群中蔚為風潮的萬聖節活動，因為這次事故蒙上陰影，各地萬聖節扮裝派對等相關慶祝活動、手機遊戲的萬聖節特別活動、綜藝節目的萬聖節相關內容都因此取消或刪減，也有意見認為，萬聖節未來在韓國說不定會變成一個「不能說的名詞」。
大韓神經精神醫學會及韓國創傷壓力學會等醫界單位則建議，將這次事件正式改以「10.29慘劇」代稱，避免使用「梨泰院」地名等指涉廣泛的名稱，降低對創傷症狀的刺激。
《韓聯社》報導，2001年在紐約發生的恐怖攻擊事件起初也被稱為「紐約恐攻」、「世界貿易中心恐攻」、「雙子星大樓恐攻」，之後統一改為不提及地名與事發場所的「911事件」。
專家指出，媒體報導相關新聞時提及事發地點，可能讓受創者的創傷症狀加重；以地名稱呼的方式也可能使民眾對當地產生偏見或負面印象，對創傷治癒同樣可能產生負面影響。
- 說不定我也能拯救別人
這次踩踏意外發生時因人潮過多，救援人員難以進入且人數較少，許多急救措施都仰賴現場民眾自願協助。發生在首爾市中心的慘劇「也是我可能會碰到的事」、「說不定也有人需要我的幫助」，這些念頭讓更多人開始關心CPR正確施作方式與自動體外除顫器（AED）設置地點與使用方式。
首爾中浪區一處衛生所4日舉辦開放一般民眾參加的教育實習課程，共有18名50到60歲的當地居民參與，認真學習CPR施作方式，也積極提問如「中浪區內哪裡設有AED」等問題。
從事CPR教學約10年的講師梁洪真（譯音）向韓聯社表示，4日的課程是梨泰院事件發生後的第一次課程，「集中度似乎比先前更高」；衛生所相關人士也說，近來詢問是否能申請CPR團體課程的件數顯著增加。
- 我們的綿薄之力
為了社會、他人安全與幸福著想的「善的力量」也在擴散。一名網友日前發文表示，他到了濟州島一家海鮮麵店吃飯，發現其他桌客人離開時都沒有付錢，「本來想說可能是附近居民採月結方式，結果吃完飯打算結帳時，老闆說哀悼期間都不收錢」。
韓媒MBN訪問這家遠在濟州島的餐廳老闆也哀悼行動的原因，老闆透露，多年前台灣發生大地震時，女兒在當地聯絡不上，「我們很了解那種心情」，因此也想藉由提供免費餐食的方式表達哀悼，「我們能做的事只有這些」。
發文網友寫道，「我認為這樣的人正是引領我們國家前進的最大原動力與希望」，他在聽聞此事後，與朋友捐出身上僅有的1萬7000元現金，並決定在社群網站上發文，「我能做的也只有透過社群網站分享這件事，希望所有人都幸福健康」。
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永續投資2022上半年成長近1200億美元，安聯投信如何陪伴投資人邁向永續之路？
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永續投資是全球主要資產管理業者的共識，翻開安聯環球投資最新出版的永續發展暨盡職治理報告，以「形塑未來 邁向永續之路」主題，確保客戶、安聯營運發展和社會都能擁有更美好的未來。
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看見美麗世界 安聯投信永續系列基金陪伴投資人前行
永續的思維不僅讓企業升級，也讓投資人的資金可以發揮更大的影響力，安聯投信持續構建「安聯投信永續系列基金」，以境外基金來說，安聯全球永續發展基金 (基金之配息來源可能為本金)2022年一舉拿下SMART智富台灣基金獎全球股票型基金獎、海外ESG基金獎兩項大獎，這是如何辦到的？*
答案是：安聯全球永續發展基金 (基金之配息來源可能為本金)在全球成長股中，積極尋找永續契機，該基金運用「多重把關機制」，選擇投資標的時，先排除營收以菸酒、色情、武器及賭博為主的企業，再運用SRI（ Sustainable & Responsible Investment）產業最佳策略，為企業打分數，不只審視財務狀況，夠永續、能善盡企業社會責任CSR，才有機會進入股票池，唯有兼顧結構性成長、高品質、價值面的個股，才能獲得經理團隊的青睞。
>投資永續 打造正向影響力—安聯全球永續發展基金 (基金之配息來源可能為本金)
而在安聯投信發行的境內基金中，成立於2006年10月11日的「安聯全球綠能趨勢基金」，是第一檔以新台幣計價、放眼全球的綠能趨勢基金，基金的產業配置上，聚焦環境污染控制、替代能源運用、淨化用水作業三大投資主軸，並尋找最可能受惠於相關主題的股票。
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*資料來源：SMART智富台灣基金獎，2022，為本基金A配息類股 (歐元)級別獲獎
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