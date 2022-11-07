韓國2名礦工受困礦井9天，靠即溶咖啡粉充飢、同僚不放棄挖掘221小時終獲救
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這次持續幾乎10天的救援工作在寒冷天氣下進行，在第一線挖除岩石的礦山救援隊28名礦工分為4組輪班進行挖掘工作，他們多為60到70歲的資深礦工，身上滿布大大小小的傷口，但沒人有怨言，在短暫休息後又再次進入礦井。參與救援工作的還有外地礦工，他們說「聽到同業還受困的消息，覺得無法坐視不管，就自願來奉化支援了。」
（中央社）韓國2名礦工因礦井坍塌，受困9天後獲救。因採礦工作特殊性，救援2人的工作幾乎仰賴現場同僚及從外地趕來支援的礦工。他們回憶當下「無法坐視不管」，自願前往救援，輪班連挖221個小時，所幸最終等到受困同僚平安歸來。
位於韓國慶尚北道東北部奉化郡的一座礦井在10月26日發生坍塌意外，分別為62歲及56歲的2名礦工受困在地下約190公尺的垂直礦井中，直到11月5日才獲救。
《韓聯社》訪問到與62歲受困礦工同期進公司的礦工A先生，在事故發生後就立刻投入救援工作的他說，「心裡很焦急，（見到救出來的人）還一起哭了，真的很感激他們能健康回來。」
他也感嘆，「除了在電影裡，是不會有這種事發生的。」
這次持續幾乎10天的救援工作在寒冷天氣下進行，在第一線挖除岩石的礦山救援隊28名礦工分為4組輪班進行挖掘工作，他們多為60到70歲的資深礦工，身上滿布大大小小的傷口，但沒人有怨言，在短暫休息後又再次進入礦井。
參與救援工作的還有從江原道三陟市趕來的礦工同業，包括10多名測量技術員及10多名採炭工，他們說「聽到同業還受困的消息，覺得無法坐視不管，就自願來奉化支援了。」
韓國當局表示，這次共有218人參與救援工作，5日救出2名受困礦工時，有7名消防隊員和10多名資深礦工在現場，聽到同事成功獲救消息，連日面色凝重的礦工們都綻開笑顏。
獲救的62歲作業班長朴正河（譯音）6日受訪表示，「彷彿重生，第一次感受到這個世界一樣。」他透露現在已經可以自己走去浴室洗澡，身體健康。
但跟他一起獲救的56歲朴姓礦工仍因這起事故惡夢連連，他對媒體表示，晚上陪伴在側的妻子與朋友都說他睡覺時一直發出聲音，「感覺在做惡夢」。
他回憶，事發當天安全監督人員才剛來過，「電梯上去不到5分鐘就聽到巨響」，隨之而來的岩石崩塌將兩人困在井中；原本打算利用梯子逃生，但因落石不斷只好放棄，回到下方坑道，「本來以為大型隧道會有出口，但兩個人花了3天、用鋤頭挖了10公尺仍是堵住，就放棄了。」
受困期間兩人也嘗試向上方呼救，「但上面似乎聽不到」，且手上火藥只有20多個，也無法進行爆破，只能利用現場留下的塑膠布搭建帳篷、燃起篝火驅寒，同時祈禱火堆燃燒產生的煙霧能向外傳遞信號。
他在上工前帶上約30包的即溶咖啡粉也成為兩人撐過9天的關鍵。
兩人獲救入院後收到韓國總統尹錫悅發來的祝福信函，朴姓礦工表示，「請一定要幫我傳達給總統，請對礦山安全業務機關進行地毯式盤點，進行讓礦工能安全工作的補強措施。」
即溶咖啡粉當飯吃，韓國2礦工受困9天奇蹟獲救
韓國東北部的鋅礦礦井10月26日發生坍塌意外，歷經9天艱難的救援行動，總算救出2名受困礦工，2人靠著即溶咖啡粉奇蹟生還，韓國總統尹錫悅也在臉書分享喜悅並感謝救難團隊。
綜合《法新社》與《路透社》報導，發生事故的礦井位於韓國奉化郡（Bonghwa），2名礦工受困在地下約190公尺的垂直礦井中。韓國當地新聞片段顯示，2人5日在救援人員協助下從礦井出來。
據韓國當局說法，2人年齡分別為62歲及56歲，身體情況穩定；據信2人在隧道內生火並用塑膠搭帳篷來保暖。
消防部門官員林允淑（Lim Yoon-sook，音譯）說，2名生還者「身上帶著即溶咖啡粉，並說他們把咖啡粉當飯吃……靠著滴進礦井內的每一滴水撐下去。」
獲救礦工的家人們欣喜若狂，表示他們至今不敢相信這個好消息。
一名倖存者的兒子朴槿亨（Park Geun-hyeong，音譯）說，他們父子再度團聚時「我只喊了一聲：爸爸！」並告訴爸爸「你現在已經是名人了。」
另一名獲救礦工的林姓姪女表示，她叔叔因為在黑暗中待了近10天，出來時戴著眼罩，並不斷詢問她是誰，在他終於認出眼前是自己姪女時展現笑顏。她表示：「這一切都太不真實。」
韓國總統尹錫悅在臉書上發文表示，2名男子歸來「真的很神奇」，他文中寫道「謝謝你們，再次感謝你們從生死關頭安全回來」，同時也感謝救難團隊。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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血世足？2022卡達世足賽不想告訴你的秘密
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除了血鑽石、血棉花，現在還有血世足？10年前，卡達成了2022年世界盃足球賽的主辦國，並展開龐大的世足賽建設工程。幕後的英雄，是佔了卡達90%的勞動力的外籍移工。然而，卡達有著宛如現代奴隸的「卡法拉制」政策，讓來到卡達的移工，每天在超過40度的高溫下工作12小時、護照被扣留、行動遭到限制，甚至失去生命。
11月20日，2022世界盃足球賽即將在卡達開幕，這是世界級足球賽事第一次在中東地區舉辦。自10年前卡達獲得世足賽主辦權以來，數百萬來自亞洲與非洲的移工投入世足賽相關工程——包括建築業、服務業、家政業——為這場全球矚目的運動盛事奉獻心力。
然而，許多正值人生精華時期的青年，卻因此走向意料之外的命運。
高度倚賴外籍移工的卡達，卻有惡名昭彰的移工制度
卡達一直是一個高度倚賴外籍移工的國家，全國人口約288萬，其中200多萬都是外籍移工，大幅超越本地人口。這些移工大多來自印度、巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉、斯里蘭卡、菲律賓等國。
然而，卡達的移工政策「卡法拉制度」（Kafala system，又稱「保證人制度」）一直惡名昭彰，就如同現代奴隸。例如：移工必須在雇主同意下才能入境、離境、辭職、換工作，而雇主為了防止移工逃跑，常常沒收移工的護照、簽證、手機。因此，移工經常受到強迫勞動、超長工時、低於法律或契約的工資，也無法成立或加入工會；如果抵抗雇主，就可能失去合法身份，甚至有被判刑及遣返的風險。
10年來，國際特赦組織持續針對卡達移工問題展開調查，並施壓卡達政府與FIFA（國際足球總會）必須確保移工權利、改善移工政策。其中，研究報告《在他們的人生巔峰》顯示，許多尼泊爾和孟加拉的移工，原本都是20至40歲的健康青壯年，卻因投入世足賽工程，長期在高溫下超時工作，導致嚴重的健康問題，甚至喪命。
卡達政府經常在缺乏充分調查的情況下，便為這些移工開立死亡證明，並將死因歸咎於「自然死亡」，也沒有為此改善工作環境。許多喪命的移工，他們的家屬至今仍未得到任何賠償。
國際關注卡達移工人權，各國代表隊和運動員加入聲援
10年來，在國際特赦組織與其他夥伴團體持續施壓、遊說、監督下，卡達政府開始改善移工政策、提高最低工資。2020年，卡達開始廢除「卡法拉制」的一部分規範，然而，由於雇主與移工的權力極度不對等，許多改革並未落實。
為了施壓卡達持續改革並落實移工政策，國際特赦組織發起全球連署行動，並與人權觀察（Human Rights Watch）等夥伴團體，要求卡達與FIFA改善卡達移工的處境，並建立全面的補償計畫。此外，國際各大媒體如《衛報》（The Guardian）、《半島電視台》（Al Jazeera）、《中東之眼》（Middle East Eye）、《多哈新聞台》（Doha News）陸續報導卡達世足賽移工議題，也有許多國家的足球代表隊與運動員紛紛挺身而出，表態關注卡達移工人權，包括：挪威、荷蘭、丹麥、德國等；國際特赦組織台灣分會亦邀請台灣男女足隊長，拍攝短片聲援世足賽移工。
卡達移工政策的改革過於緩慢，全球必須持續施壓
身為國際級賽事的主辦單位，FIFA具有既定的人權規範，理應負起人權責任，避免世足賽相關人員面臨虐待、剝削，甚至身亡。
據估計，透過本屆世足賽，FIFA將獲利60億美元。今年，國際特赦組織委託第三方進行國際民意調查，訪談15國（阿根廷、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、肯亞、墨西哥、摩洛哥、荷蘭、挪威、西班牙、瑞士、英國、美國）共1萬7,477名成人，其中67%認為自身國家的足球協會應公開為世足賽人權議題發聲，更有73%受訪者支持FIFA使用世足賽的龐大收益來賠償移工。
今年3月，國際特赦組織在FIFA位於瑞士的總部，遞交全球超過280,000筆的連署，並與FIFA及最高委員會舉行面談會議。5月，國際特赦組織與其他人權組織、球迷團體、工會等團體組成聯盟，發起「#PAYUPFIFA」倡議行動，要求FIFA至少需撥款4.4億美元——相當於世足賽所頒發的獎金——賠償因參與世足賽工程而受害的移工，並避免未來再度發生類似的人權侵害。在「#PAYUPFIFA」倡議行動開始之後，FIFA向國際特赦組織表示，他們正在考慮這項補償移工的提案，但至今仍未發表公開回覆。
國際特赦組織社會與經濟正義主任 Steve Cockburn 表示：「我們的國際民調顯示，許多民眾希望FIFA挺身而出，彌補卡達移工所遭遇的傷害。他們也希望自己國家的協會採取更堅定的立場。」
一場全球矚目、光鮮亮麗的運動賽事，不應留下人權污點。今年的卡達世足賽，將是卡達移工命運的轉捩點，邀請你立即加入全球連署，要求卡達與FIFA改善卡達移工政策，並補償受害的移工，你可以改變卡達移工的人生！
本文章內容由「國際特赦組織」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。