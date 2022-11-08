2022美國期中選舉：「奴隸制存廢」為何仍然成為五個州的投票議題？
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11月8日，阿拉巴馬州、路易斯安那州、俄勒岡州、田納西州和佛蒙特州的選民將決定是否從各州憲法中刪除這一措辭，爭取全面廢止奴隸制。目前，美國約有80萬名囚犯雖然被強制勞動，卻只能獲得微不足道、甚至完全沒有的報酬。
1787年美國制憲會議通過憲法並在其後多年間增添了20多項修正案，涵蓋對民眾信仰、言論、集會等權力的保護和對政府公權力的限制。
其中1865年通過的第13修正案全面廢除奴隸制及強制勞役，但卻留下了一個例外。
根據美國憲法第13修正案：「法律面前人人平等，沒有人能夠將他人當作自己的奴隸，也沒有人可以強迫勞役他人，除了罪犯以外。」
這個例外延續至今100多年，在本次的美國期中選舉中成為幾個州的公投議題。BBC 記者麥克斯・馬查（Max Matza）從美國西雅圖發來以下報導：
1865年美國在憲法中廢止了奴隸制度，即某人屬於另一個人合法財產的制度，但是157年之後的今天，憲法仍然對罪犯淪為奴隸留下了漏洞。
這就使得美國大部分地區，奴隸製作為對犯罪的懲罰仍然是合法的。
11月8日，阿拉巴馬州、路易斯安那州、俄勒岡州、田納西州和佛蒙特州這五個州的選民將決定是否從各州憲法中刪除這一措辭，爭取全面廢止奴隸制。
如果得以刪除，結果可能使囚犯對強制勞動提出抗辯。目前，美國約有80萬名囚犯雖然被強制勞動卻只獲得微不足道的的報酬，甚至完全沒有報酬。在美國共有有七個州囚犯從事的大多數工作都得不到任何報酬。
支持修改憲法的人說，這是造成剝削的法律漏洞，必須加以刪除。
但批評者認為，修憲代價太大，並可能導致刑事司法系統出現意想不到的後果。
「我辛苦勞動了25年，只賺了124美元」
人權研究人員說，這一現代制度根源於幾個世紀以來對非洲裔美國人的奴役。
在奴隸制被取締後的數年裡，美國通過了旨在壓制黑人社區、迫使黑人入獄並在獄中按照要求工作的法律。
現在，一些在監獄服刑的美國黑人仍然被迫在南方種植園裏採摘棉花和其他作物，而這些種植園正是在他們的祖先被鎖鏈鎖住的地方。
柯蒂斯・雷・戴維斯因為被誤判謀殺罪在路易斯安那州的監獄中服了25年多的苦役，直到2019年才被赦免，他說，美國一直都有奴隸制度存在。
路易斯安那州立監獄，又被稱為安哥拉種植園。當年這個州的許多非洲奴隸正是來自安哥拉。戴維斯在這個臭名昭著的監獄裡做過各種工作。
戴維斯說：「我在裡面勞動了25年，被釋放回家時口袋裡只有124美元。」 他在那裡工作的報酬每小時都不超過20美分，而且那些工作都是「我不願意做，在槍口下被逼無奈做的」。
以幫助誤判犯人為宗旨的團體無罪項目（Innocence Project）稱，這所監獄約75%的囚犯是黑人。
他們認為，本質上來說，像這種被稱為安哥拉種植園的監獄是美國一個從未廢除過奴隸制的地方。
廢除奴隸制全國網絡的薩瓦納・埃爾德里奇（Savannah Eldrige）說：「雖然奴隸制被廢除了，但它只是把奴隸所有權從私人蓄奴制度轉移到國家認可的奴隸制。」
她所在的組織一直在努力爭取更多州禁止奴隸制，不允許有任何例外情況出現並試圖說服國會議員們通過類似的法律修改美國憲法。
科羅拉多州、內布拉斯加州和猶他州自2018年以來已經通過法律採取措施禁止一切形式的奴隸制。埃爾德里奇指出，這一修憲運動吸引了美國共和、民主兩黨的支持。正是因為猶他州和內布拉斯加州由共和黨主導才使得修憲得以通過。
她預測，在2023年，將有18個州的立法機構將對全面廢止奴隸制的立法進行投票。
警方告誡有「意想不到的後果」
各州刪除憲法中涉及奴隸的修憲努力並沒有多少人公開表示反對，但這一修憲運動遇到了一些批評者的牴觸情緒，他們說向服刑中的囚犯支付適當的工資成本太高，獲釋的囚犯不應該得到同樣的補償；還有人說，憲法條文的變化可能對囚犯並不利。
今年夏天，在包括州長在內的民主黨人警告說，向囚犯支付該州每小時15美元的最低工資將花費超過15億美元之後，加州立法機構從憲法條文中刪除奴隸制的投票未能獲得通過。
俄勒岡州的警長協會也反對修憲措施，說會導致「意想不到的後果」和失去「改造計劃」，其中包括在圖書館、廚房和洗衣房的低工資工作。
警長協會說，這些工作讓囚犯有事可做， 「很好地起到了激勵犯人表現良好的作用」，而這正是在犯爭取假釋的法庭聆訊時的一個關鍵因素。
警長協會說修憲措施有兩個問題，它只適用於那些被定罪的人，而不包括審前拘留的人，而且它可能意味著結束任何沒有得到法院判決具體授權的收監計劃。
該協會在給選民的小冊子中表示：「俄勒岡州警長不接受或支持任何形式的奴役和／或非自願勞役」，並且補充表示修憲通過「將導致所有改造計劃的取消和當地監獄營運成本的增加」。
美國的囚犯為供應鏈和經濟做貢獻的方式有很多種，其中一些方式令人驚訝。
他們被委託製作的產品多種多樣，從眼鏡、汽車牌照到城市公園長椅。他們還加工牛肉、牛奶和奶酪，並在政府機構和大公司的客服中心工作。
要追蹤哪些企業使用了監獄勞工很難，因為這些工作通常外包給分包商完成。分包商然後將產品和服務賣給大公司，而大公司有時並不知道產品或服務的來源。
根據美國公民自由聯盟（ACLU）6月的一份報告，僅在猶他州，曾經從監獄勞工中受益的公司就包括美國運通、蘋果、百事可樂和聯邦快遞。
至少有30個州將監獄勞動力納入其應對自然災害和其他民事應急行動計劃。根據美國公民自由聯盟的報告，他們至少在14個州參加撲滅山火的救災行動。
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