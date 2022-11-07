俄媒控烏空襲毀損赫爾松水壩，《華爾街日報》：蘇利文與俄高層秘密通話降低核武風險

（中央社）烏克蘭部隊在南部俄占區赫爾松州（Kherson）挺進，6日傳出當地大壩遇襲受損，親俄陣營指控是烏軍發動空襲。另一方面，美媒披露，美國政府正私下勸烏克蘭高層釋出願與俄羅斯談判的訊號。

俄媒：烏克蘭空襲毀損赫爾松州大壩

數家俄羅斯新聞通訊社報導，烏克蘭境內俄國占領區的救難單位6日表示，俄國控制下的赫爾松州卡科夫卡（Kakhovka）水壩因烏國空襲「受損」。但烏方也曾示警俄軍有意炸毀大壩來淹沒土地。

當地救難單位表示：「今天10時，有6枚海馬士（高機動性多管火箭系統，HIMARS）火箭來襲，防空單位擊落5枚，一枚擊中卡科夫卡水壩一個閘門，水壩受損。」俄羅斯新聞社（RIA Novosti）隨後報導，莫斯科支持的在地官員表示，受損情況並不「危急」。

大壩在赫爾松州上游堵住第聶伯河（Dnieper River）河水，而烏軍在赫爾松州持續挺進。俄烏雙方自10月起多次互控計劃炸壞水壩，此舉將淹沒下游多數區域，可能導致赫爾松市附近受到大規模破壞。

伊朗稱供俄少量無人機，澤倫斯基批說謊

伊朗5日首次承認提供俄羅斯無人機，表示俄烏戰爭開戰前數月，即已有「少量」無人機運往莫斯科；但烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）指控德黑蘭說謊，稱烏軍每天至少擊落10架無人機。

這些無人機被俄國用來攻擊烏克蘭的發電廠和基礎建設。

烏克蘭通報近幾週使用伊朗「見證者-136」（Shahed-136）無人機攻擊民間基礎設施的案例增加，尤其是攻擊電廠與水壩。俄羅斯否認軍隊曾使用伊朗無人機襲擊烏克蘭。

傳美國私下勸基輔釋出談判訊號

《華盛頓郵報》5日報導，美國拜登（Joe Biden）政府正私下勸烏克蘭高層釋出願與俄羅斯談判的訊號，並放下「除非俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）下台，否則拒絕和談」的公開立場。

《華郵》引述不具名知情人士說法報導，美國官員的請求並非催促烏克蘭上談判桌，而是計劃性地確保各國在面對選民擔心戰事延續多年的同時，仍能維持支持烏克蘭。

《華郵》指出，這類討論說明了拜登政府面對烏克蘭立場的複雜性。美國官員雖公開矢言將以鉅額援助支持基輔，「不計時間長短」；但同時，美方又希望能解決這場重傷世界經濟並引發核戰隱憂的8個月衝突。

親俄法官烏東遇襲受傷

烏克蘭東部頓內次克（Donetsk）地區分離主義領袖普希林（Denis Pushilin）5日在Telegram發文表示，尼庫林（Alexander Nikulin）法官在頓內次克市東北部的佛列赫斯克鎮（Vuhlehirsk）遇襲受傷。該名法官曾在6月間判處3名協助烏軍作戰的外籍人士極刑。

普希林還說，據醫生評估，尼庫林傷勢嚴重，但目前狀況穩定。

近幾個月來，多名俄羅斯任命官員在攻擊事件中死亡或受傷。

蕭茲：德中發布反核武聲明，證明訪中不虛此行

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）上週首度訪問北京，引來不少質疑聲浪。他5日表示，他和中國國家主席習近平共同發布反對在烏克蘭使用核武的聯合聲明，這就足以證明他不虛此行。

蕭茲發表上述評論的前一天，他與多名德國企業執行長一起到訪全球第二大經濟體中國。這是自COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發以來，G7國家領袖首次訪中，因此受到高度矚目。

兩週前剛取得第3個任期的習近平同意，中德領導人在烏克蘭問題上「共同反對使用或威脅使用核武」，但習近平並未批評俄羅斯入侵行動，也沒有呼籲莫斯科自烏克蘭撤軍。

《華爾街日報》：拜登幕僚與俄國高層秘密通話，希望降低核武衝突風險

《華爾街日報》（WSJ）6日報導，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）曾與俄羅斯高層通話，但未對外公開，美方希望降低俄烏戰爭對外蔓延或升級成核武衝突的風險。

《華爾街日報》引述美國和盟國官員的說法報導，美國總統拜登的國安最高幕僚蘇利文近幾個月與俄國克里姆林宮幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov），和俄羅斯國家安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）秘密通話，沒有對外公開。

白宮對此不予置評，回應相關報導提問時，僅以美國國家安全會議（National Security Council）發言人華森（Adrienne Watson）聲明回說「人們會聲稱很多事」。

《華爾街日報》報導，官方未提供相關通話日期或次數。

近月美俄官員高層聯繫鮮少對外公開，華府先前堅稱，任何有關終結俄烏戰爭的會談，都應是俄國與烏克蘭舉行。

《路透社》報導，西方指控俄國升高核武的威脅言論，俄方最近在沒有提供證據下，一再指控烏克蘭打算動用放射性武器「髒彈」（dirty bomb）。

烏克蘭否認有此計畫，美國和其他西方國家也表示，俄國可能計劃自導自演，以此作為升高衝突的藉口。俄國則反控西方「助長挑釁行動」。

蘇利文4日曾到烏克蘭首都基輔，承諾華府會一直「堅定不移」支持烏克蘭。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航