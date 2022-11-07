央行列兩大原因重申台灣無「荷蘭病」症狀，楊金龍12月期末考難度高

央行列兩大原因，重申台灣無荷蘭病症狀

（中央社）中央銀行6日再次強調，台灣未呈現荷蘭病（Dutch Disease）症狀原因，首先是台灣出口長期受全球需求變化，而非新台幣匯率走勢影響；其次，台灣電子資通訊、傳產附加價值率都呈上升走勢，未因匯率升值損及競爭力。

荷蘭病是指1960年代荷蘭在北海發現天然氣油田後，拜大量出口天然氣帶來貿易順差而累積大量外匯，卻也因為荷蘭盾（Dutch guilder）實質匯率大幅升值，讓國內其他產業出口競爭力下降，出現加速去工業化的現象。

央行6日發布新聞稿指出，台灣經濟發展與荷蘭病主要症狀不相符，主因有二，首先是台灣屬小型開放經濟體，電子資通訊或傳產製造業出口長期均受全球需求變化影響，並非受新台幣匯率走勢所影響。

其次，新台幣匯率長期有升有貶，然電子資通訊產業已具國際競爭優勢，傳產製造業也致力高值化，持續轉型升級，兩者附加價值率均呈上升走勢，並未出現因匯率升值而損及競爭力的情事。

央行解釋，台灣電子資通訊與傳產貨品出口年增率，長期與國際市場進口年增率高度正相關，顯示兩者同受全球需求影響，尤其是半導體等電子資通訊產品，受惠於美中貿易爭端、台商回台及疫情商機，自2019年以來出口年增率高於國際市場進口年增率。

央行表示，在2020年因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響，致宅經濟需求大增，台灣因以電子業出口為主而表現亮麗，且因美國實施量化寬鬆，讓新台幣對美元升值5.6%。

央行表示，當年因傳產出口出現負成長，讓市場擔憂台灣產業有荷蘭病之虞，但事實上，傳產出口當年負成長，是受主要經濟體的防疫封控措施，致國外需求大幅滑落所致。

到了2021年，新台幣對美元持續升值，電子業出口卻仍呈攀升，且主要經濟體陸續解封帶動全球需求大幅攀升，台灣傳產出口轉為大幅正成長，這顯示台灣各產業出口表現，主要是受全球需求變動，而非新台幣匯率走勢影響。

此外，自2010年迄今，國際清算銀行（BIS）編製的新台幣名目有效匯率指數（NEER）呈升值趨勢，同期間台灣電子、傳產附加價值都呈上升趨勢，顯示台灣產業並未受新台幣匯率變動影響。

Photo Credit: 中央社 央行總裁楊金龍（前）、金管會主委黃天牧、財政部長蘇建榮3日赴立法院財政委員會，就「因應國際情勢影響，政府穩定股市政策措施與效益」進行專題報告並備質詢。中央社記者郭日曉攝 111年11月3日

聯準會放鷹、台幣狂貶，楊金龍12月期末考難度高

（中央社）美國聯準會大展鷹姿，再次宣示打擊通膨的決心，然而美國暴力升息的外溢效應持續蔓延，台灣貨幣政策如何在景氣轉向、打擊通膨以及熱錢出走之間取得平衡，這讓中央銀行總裁楊金龍任期屆滿前的「期末考」難度大大提升。

美國聯準會於台北時間3日凌晨宣布最新利率決策，一如市場預期的四度升息3碼，然而，面對全球景氣下行、美國經濟放緩等挑戰，聯準會主席鮑爾不改鷹派作風，強調現在討論暫停升息，還為時過早。

這也意味，美國「雙率（利率、匯率）雙升」帶來的外溢效應，仍將是各國央行最頭痛的問題。

台灣央行預計12月中旬舉行第4季理監事會，楊金龍3日赴立法院報告時，朝野立委均關切台灣是否跟進美國升息，儘管楊金龍並未正面回答，但內憂外患的大環境下，如何做出最妥適的貨幣政策，攸關他是否能在任期屆滿（任期至2023年2月）前的期末考拿下高分。

「這次央行決策難度會比以前更高」，中經院副院長王健全直言，台灣現在面臨通膨壓力、利差擴大、國內經濟成長放緩等考驗，環境複雜度遠高於以往，央行必須在利率政策與國際接軌，以及穩定國內經濟之間做出選擇。

國內經濟急速降溫，央行左支右絀

王健全指出，央行貨幣政策考慮3件事，通膨、利差因素以及台灣經濟復甦情形，值得注意的是，台灣今年上半年經濟表現良好，下半年卻「每下愈況」，多數廠商反映新增訂單不明朗、庫存又太高，因而看淡未來景氣表現。

反映總體經濟情勢的景氣燈號更已透露景氣走疲的警訊，9月燈號終結連6綠，改亮代表景氣「趨弱」的黃藍燈，綜合判斷分數更大跌6分、降至17分，只要再跌1分，就會落入代表景氣低迷的藍燈。

「今年經濟保3不是那麼容易」，中央大學台經中心執行長吳大任態度悲觀，他認為，美國聯準會暴力升息，累積的後座力愈來愈強，歐洲央行通膨嚴重，接下來升息力道也會相當猛烈；全球需求緊縮之下，台灣第4季可能就會出現明顯的出口衰退，把今年經濟成長率往下拉。

吳大任表示，隨著美國累計升息幅度愈來愈大，產生效果也會愈來愈大，當地家庭經濟、企業投資需求都會受到打擊，勢必將排擠消費、進口產品，而美國的進口很大部分反映至台灣出口，可以想見，台灣出口表現將因為美國升息付出很大代價。

政府已預見出口動能放緩，期待國境解封、消費復甦之後，接下來可靠內需支撐經濟成長，但吳大任認為「這期待恐怕很難實現」。

吳大任指出，今年情況與去年不同，去年經濟成長亮眼、製造業營收屢創佳績，政府又推出五倍券刺激消費，因而迎來報復性消費；今年第3季起廠商接單情形就不好，第4季甚至可能出現無薪假，家庭所得受影響之下，很難期待消費顯著成長。

「這波經濟下修，讓央行左支右絀」，王健全直言，以前央行很簡單，升息抗通膨、降息救經濟，現在卻同時面臨對抗通膨以及全球經濟下行的挑戰，貨幣政策難度更高。

新台幣跌跌不休，加劇輸入性通膨壓力