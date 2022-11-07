央行列兩大原因重申台灣無「荷蘭病」症狀，楊金龍12月期末考難度高
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「這波經濟下修，讓央行左支右絀」，王健全直言，以前央行很簡單，升息抗通膨、降息救經濟，現在卻同時面臨對抗通膨以及全球經濟下行的挑戰，貨幣政策難度更高。王健全也認同央行有升息壓力，他認為，台美利差擴大之下，新台幣難以止貶，央行應該會有些動作，12月料將延續先前半碼的步調，溫和升息。
央行列兩大原因，重申台灣無荷蘭病症狀
（中央社）中央銀行6日再次強調，台灣未呈現荷蘭病（Dutch Disease）症狀原因，首先是台灣出口長期受全球需求變化，而非新台幣匯率走勢影響；其次，台灣電子資通訊、傳產附加價值率都呈上升走勢，未因匯率升值損及競爭力。
荷蘭病是指1960年代荷蘭在北海發現天然氣油田後，拜大量出口天然氣帶來貿易順差而累積大量外匯，卻也因為荷蘭盾（Dutch guilder）實質匯率大幅升值，讓國內其他產業出口競爭力下降，出現加速去工業化的現象。
央行6日發布新聞稿指出，台灣經濟發展與荷蘭病主要症狀不相符，主因有二，首先是台灣屬小型開放經濟體，電子資通訊或傳產製造業出口長期均受全球需求變化影響，並非受新台幣匯率走勢所影響。
其次，新台幣匯率長期有升有貶，然電子資通訊產業已具國際競爭優勢，傳產製造業也致力高值化，持續轉型升級，兩者附加價值率均呈上升走勢，並未出現因匯率升值而損及競爭力的情事。
央行解釋，台灣電子資通訊與傳產貨品出口年增率，長期與國際市場進口年增率高度正相關，顯示兩者同受全球需求影響，尤其是半導體等電子資通訊產品，受惠於美中貿易爭端、台商回台及疫情商機，自2019年以來出口年增率高於國際市場進口年增率。
央行表示，在2020年因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響，致宅經濟需求大增，台灣因以電子業出口為主而表現亮麗，且因美國實施量化寬鬆，讓新台幣對美元升值5.6%。
央行表示，當年因傳產出口出現負成長，讓市場擔憂台灣產業有荷蘭病之虞，但事實上，傳產出口當年負成長，是受主要經濟體的防疫封控措施，致國外需求大幅滑落所致。
到了2021年，新台幣對美元持續升值，電子業出口卻仍呈攀升，且主要經濟體陸續解封帶動全球需求大幅攀升，台灣傳產出口轉為大幅正成長，這顯示台灣各產業出口表現，主要是受全球需求變動，而非新台幣匯率走勢影響。
此外，自2010年迄今，國際清算銀行（BIS）編製的新台幣名目有效匯率指數（NEER）呈升值趨勢，同期間台灣電子、傳產附加價值都呈上升趨勢，顯示台灣產業並未受新台幣匯率變動影響。
聯準會放鷹、台幣狂貶，楊金龍12月期末考難度高
（中央社）美國聯準會大展鷹姿，再次宣示打擊通膨的決心，然而美國暴力升息的外溢效應持續蔓延，台灣貨幣政策如何在景氣轉向、打擊通膨以及熱錢出走之間取得平衡，這讓中央銀行總裁楊金龍任期屆滿前的「期末考」難度大大提升。
美國聯準會於台北時間3日凌晨宣布最新利率決策，一如市場預期的四度升息3碼，然而，面對全球景氣下行、美國經濟放緩等挑戰，聯準會主席鮑爾不改鷹派作風，強調現在討論暫停升息，還為時過早。
這也意味，美國「雙率（利率、匯率）雙升」帶來的外溢效應，仍將是各國央行最頭痛的問題。
台灣央行預計12月中旬舉行第4季理監事會，楊金龍3日赴立法院報告時，朝野立委均關切台灣是否跟進美國升息，儘管楊金龍並未正面回答，但內憂外患的大環境下，如何做出最妥適的貨幣政策，攸關他是否能在任期屆滿（任期至2023年2月）前的期末考拿下高分。
「這次央行決策難度會比以前更高」，中經院副院長王健全直言，台灣現在面臨通膨壓力、利差擴大、國內經濟成長放緩等考驗，環境複雜度遠高於以往，央行必須在利率政策與國際接軌，以及穩定國內經濟之間做出選擇。
國內經濟急速降溫，央行左支右絀
王健全指出，央行貨幣政策考慮3件事，通膨、利差因素以及台灣經濟復甦情形，值得注意的是，台灣今年上半年經濟表現良好，下半年卻「每下愈況」，多數廠商反映新增訂單不明朗、庫存又太高，因而看淡未來景氣表現。
反映總體經濟情勢的景氣燈號更已透露景氣走疲的警訊，9月燈號終結連6綠，改亮代表景氣「趨弱」的黃藍燈，綜合判斷分數更大跌6分、降至17分，只要再跌1分，就會落入代表景氣低迷的藍燈。
「今年經濟保3不是那麼容易」，中央大學台經中心執行長吳大任態度悲觀，他認為，美國聯準會暴力升息，累積的後座力愈來愈強，歐洲央行通膨嚴重，接下來升息力道也會相當猛烈；全球需求緊縮之下，台灣第4季可能就會出現明顯的出口衰退，把今年經濟成長率往下拉。
吳大任表示，隨著美國累計升息幅度愈來愈大，產生效果也會愈來愈大，當地家庭經濟、企業投資需求都會受到打擊，勢必將排擠消費、進口產品，而美國的進口很大部分反映至台灣出口，可以想見，台灣出口表現將因為美國升息付出很大代價。
政府已預見出口動能放緩，期待國境解封、消費復甦之後，接下來可靠內需支撐經濟成長，但吳大任認為「這期待恐怕很難實現」。
吳大任指出，今年情況與去年不同，去年經濟成長亮眼、製造業營收屢創佳績，政府又推出五倍券刺激消費，因而迎來報復性消費；今年第3季起廠商接單情形就不好，第4季甚至可能出現無薪假，家庭所得受影響之下，很難期待消費顯著成長。
「這波經濟下修，讓央行左支右絀」，王健全直言，以前央行很簡單，升息抗通膨、降息救經濟，現在卻同時面臨對抗通膨以及全球經濟下行的挑戰，貨幣政策難度更高。
新台幣跌跌不休，加劇輸入性通膨壓力
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離岸風電湧進高端人才 台中港產業、就業、消費實力獨步全台
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台中港近年來利多不斷，商場、港區、房市發展逐漸完善，尤其由行政院核定的「風力發電4年推動計畫」，規劃2025年達成累計約5.7GW之離岸風機裝置容量，也指定台中港工業專業區(II)作為離岸風電之機組件製造產業發展基地，將有極可觀的高端就業人才從海內外湧進，更會帶動區域房市熱度。
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全球最大風力發電廠首開紅盤！市府估再增千人就業機會
台中港2021年貨物吞吐是7千325萬公噸，是台灣第二大港，加上1997年開區的-台中港科技產業園區，已經有1千億的追加投資金額。台中港務分公司副總經理陳苗鏜表示，整個台中港的港域面積有11,285公頃，陸域面積約2,903公頃，擁有台灣目前國際商港裡面最大的腹地。
離岸風電不是喊口號而已，全球最大風力發電機製造商「西門子歌美颯」開出建廠第一炮，於今年九月才進行擴廠動土典禮。台中副市長令狐榮達也表示，除西門子歌美颯外，還有其他6家離岸風電指標廠商，預估投資約165.9億元，可創造約1,425人的就業機會，讓台中港成為國內風電產業最重要供應鏈。
經發局也說明，西門子歌美颯原台中港的機艙組裝廠占地3公頃，2021年台中機艙組裝正式竣工投入生產，是其歐洲以外第一座，也是台灣唯一的離岸風機機艙組裝廠，奠定台灣成為亞太離岸風電產業的樞紐；現在更規劃擴建組裝廠，預計於2024年啟用，預估就業人數將比原機艙廠多3倍，期待可大力帶動台中港工業專業區(II)產業發展，為離岸風電推動再邁前一大步。
海線制霸方程式！產業鏈+就業人口+消費人潮
綜觀整個台中海線產業，自上到下有自貿港區、台中港科技產業園區、關連工業區、彰濱工業區，產值超過1兆。2018年開幕的台中港三井OUTLET更帶來台中、南投、苗栗、彰化、雲林中部5縣市大約580萬的人潮紅利，以及梧棲周邊大約23萬工作人口，還有梧棲、沙鹿、龍井等地區30萬的居住人口紅利。三井OUTLET更是複製一期的成功模式，於2021年12月加碼第二期完工，預估2022年營業額上看60億，是台中港市政重劃區的人潮紅利加速器。
台中港三井OUTLET PARK店長蔡仲哲表示，三井outlet台中港店是台灣唯一鄰海的OUTLET MALL，商場以富含海洋元素的貨櫃以及碼頭為主題，呈現非常開放式的購物空間，設施附近緊鄰台中港、高美濕地跟梧棲漁港兼具觀光以及購物的特色。有別於一般室內型的百貨商場，三井outlet佔地超過50,000坪，設置超過2900部的停車空間，還有兒童專屬的遊戲空間，大約有220家品牌進駐，受到許多消費客群的高度關注。
台中市政府都發局副總工程司朱文彬表示，為了台中港商業區的發展計畫，從民國60年開始，歷經民國85年、93年的推展，到了民國98年完成重劃作業以後，台中港將邁入新的里程碑；再依循民國110年發布的國土計畫通盤檢討，希望能促進海線地區整體發展，也結合周邊的台中港跟台中國際機場，朝「雙港領動、港市共榮」策略前進。
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