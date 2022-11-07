2022/11/07,
科學

圖坦卡門王之墓發現滿百年，研究：「詛咒之謎」疑為木乃伊與墓地真菌作怪

圖坦卡門王之墓發現滿百年，研究：「詛咒之謎」疑為木乃伊與墓地真菌作怪
Photo Credit: 中央社

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考古學家卡特（Howard Carter）與他的團隊讓埃及法老王圖坦卡門（Tutankhamen）之墓，埋於地下3000多年後重見天日。然而進去過圖坦卡門墓裡的人不是突然死亡就是晚景淒涼。究竟有無詛咒多年來引起無數討論，但一些研究提出更合理的解釋：元凶恐為木乃伊身上與墓地空氣裡的真菌。

（中央社）古埃及圖坦卡門王之墓與木乃伊考古發現本（11）月5日正好滿百年，當初進入墓室者後來多遭不幸，長年來一直蒙上被詛咒的神秘面紗，但近年研究顯示致死或致病原因，恐與真菌有關。

《華盛頓郵報》報導，考古學家卡特（Howard Carter）與他的團隊1922年11月4日在埃及勒克索（Luxor）的帝王谷（Valley of the Kings）一處墳墓發現入口，3週後卡特在進入地下玄關的一處石牆鑿洞，從而讓埃及法老王圖坦卡門（Tutankhamen）之墓埋於地下3000多年後重見天日。

但很快地，公眾目光又轉向進去過圖坦卡門墓裡的人疑全遭「詛咒」一事，他們不是突然死亡就是晚景淒涼。進去過墓裡的人全遇上莫名其妙的事件，引發人們猜測是否為詛咒作祟，報復玷污法老最後安息之地者。

究竟有無詛咒多年來引起無數討論，但一些研究提出更合理的解釋：元凶恐為木乃伊身上與墓地空氣裡的真菌。

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圖片來源：維基百科公有領域
考古學家卡特（Howard Carter，圖左）與他的團隊讓埃及法老王圖坦卡門（Tutankhamen）之墓埋於地下3000多年後重見天日。

圖坦卡門王約死於公元前1323年，死時年僅18、19歲，考古學家並未在墓內發現任何涉及詛咒的象形文字。據DNA檢測顯示，圖坦卡門王的父親據信是暴君艾基納登（Akhenaten），他的母親則是父親的妹妹。圖坦卡門王有畸形足與脊椎側彎，很可能肇因於法老王室傳統的近親亂倫。

今日的科學為當年進入墓地後神秘死亡，提出更合理的解釋。研究顯示圖坦卡門王木乃伊身上應帶有麴菌屬的真菌，這種真菌是出了名容易讓免疫系統脆弱者嚴重感染。

權威醫學期刊《刺胳針》（Lancet）2003年刊出英國醫師薛里夫．艾塔威爾（Sherif El-Tawil）與塔瑞克．艾塔威爾（Tariq El-Tawil）所寫的文章，內容稱「潛在有害真菌在墳墓中存活的時間極長，研究結果表明，拉長休眠階段會導致真菌毒力大增」。

當初進過圖坦卡門王墓的第5世卡納文伯爵（Earl of Carnarvon）赫柏特（George Herbert），1923年4月5日過世，距他進入墓內還不到5個月。他生前多病，尤易患上呼吸道疾病，這點就與真菌致死的推論吻合。

當年赫柏特的訃聞記載他死於肺炎，原因是臉頰被蚊子叮咬導致血液中毒，並在用刮鬍刀劃破臉頰後感染。根據2位艾塔威爾醫師研判，赫伯特可能曾接觸過麴菌屬的真菌，以致刮破臉後的感染變得更致命。

2位艾塔威爾醫師寫道：「麴菌屬真菌的孢子在穀類裡長的尤其好，圖坦卡門王墓裡就很多陪葬穀物，許多籃子裡都放有麵包和生穀類。赫柏特很容易吸入受污染的穀物粉塵。」

更近期的一些研究更發現，木乃伊身上與埃及古墓裡常有黑麴黴（Aspergillus niger）、黃麴黴（Aspergillus flavus），這些會造成各種過敏反應，從胸部充血到肺出血不一而足。

新聞來源

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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