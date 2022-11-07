2022美國期中選舉：台灣背景候選人參戰加州、紐約，不讓亞裔變「啞」裔
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紐約政壇台裔選將輩出，即將投票的期中選舉，聯邦眾議員孟昭文、紐約州參議員劉醇逸爭取連任，深耕地方多年的曲怡文聲勢看漲，有望成為首位台灣出生的女性紐約州參議員。而在加州矽谷，至少有6位具有台灣背景的候選人，台裔參政最積極的城市是蘋果公司總部所在的古柏迪諾。
舊金山矽谷台人參政，不讓亞裔變「啞」裔
（中央社）美國期中選舉8日投票，在地方選戰中，加州矽谷至少有6位具有台灣背景的候選人，台裔參政最積極的城市是蘋果公司總部所在的古柏迪諾（Cupertino）。
舊金山灣區的台僑組織「古柏迪諾台中友誼城市協會」4日晚間透過線上形式，邀請台裔候選人開講，鼓勵移民社區的民眾投票表達聲音。
尋求連任的古柏迪諾副市長趙良方（Liang Fang Chao）說，只有積極參與公民活動，亞裔在美國才不會被人忽視為「啞」裔。
趙良方在台北出生、幼時住過花蓮，父母是軍醫與護士。她自北一女中、交通大學畢業後，赴美留學獲普林斯頓大學博士，曾任教職與工程師。
趙良方提到，台灣是故鄉，每次參加僑界國慶雙十活動，唱國歌、國旗歌時覺得感動。她說自己從「內向理工女」、學生家長，轉成民選官員，在矽谷的從政歷程是從學區委員到市議會。
角逐學區委員幾乎是政治素人在美國參政的第一步。在加州，各學區委員會負責公立學校教材審查、監管約數百萬美元的財政等。
古柏迪諾今年有3位台裔人士競選中小學區委員。現任古柏迪諾市長的蒲仲辰（Darcy Paul）擔任副市長與市長多年後，轉投入競選學區委員，關注COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情後的教育問題。
蒲仲辰畢業於哈佛大學法學院，得過州際盃游泳冠軍，父親蒲大宏1980年代在台著作托福英語教程聞名。他自述從台灣移民的父母身上學到克勤克儉及自律；他的妻子畢業於北一女和台灣大學，他哥哥是70年代長跑小將蒲仲強（Wesley Paul）、也是哈佛大學畢業的執業律師。
另一位是尋求連任的中小學區委員劉錦宗（Jerry Liu），當年他父母獲得抽籤移民的機會，來美國時他是一句英文也不會的小學生，看著父母辛苦打工，他一路念到康乃爾大學畢業。自己孩子在公立學校就讀，劉錦宗工作之餘，從關心教育而參與社區服務。
擔任教師近20年的喬百琪（Ava Chiao）首次參選古柏迪諾市中小學區委員，她的雙親在台灣是大學畢業生，移民美國改行當廚師和銀行行員。她童年的週末全家在跳蚤市場賣玩具，直到父母開了自己的餐館。
過去熱心僑界中文學校教育的寇惠風（Stanley Huey-Feng Kou）競選舊金山南灣佛利蒙特聯合高中學區（FUHSD）學區委員。這個學區有5所矽谷排名高的公立高中，學區委員會目前沒有台裔或華人，他出馬角逐受到矚目。
位在舊金山東灣、電動車特斯拉工廠所在的佛利蒙特（Fremont）是另一個亞裔重鎮，市長高敘加（Lily Mei）今年轉換跑道競選加州第10選區州參議員。她從學區委員、市議員，又做了6年市長、任內讓佛利蒙特在一項調查中成為全美最快樂的城市。
她提到父親是台大、師大校友，母親畢業於淡江大學，雙親1960年代到加拿大留學，隨後移民美國在芝加哥大學醫學院任職。她在台灣讀過幼稚園，成年後在台灣教過英文與兼差當模特兒。
高敘加在芝加哥成長時，曾因黃種人的臉孔被霸凌，她理解在美國身為少數民族必須堅強、團結，而激發出服務心。她在佛利蒙特扎根30年，前5次參選都順利當選，這次若挑戰成功，將成為第一位加州議會台裔女性議員。
紐約台裔選將輩出，老鳥拚連任新人爭出線
紐約政壇台裔選將輩出，即將投票的期中選舉，聯邦眾議員孟昭文、紐約州參議員劉醇逸爭取連任，深耕地方多年的曲怡文聲勢看漲，有望成為首位台灣出生的女性紐約州參議員。
3人都代表民主黨，也都來自亞裔人士聚集的選區。其中，孟昭文2013年以全美首位台裔女性聯邦眾議員身分進入國會，今年持續在家鄉紐約市皇后區國會第6選區競選，爭取第6任，面對兩年前輕鬆擊敗的共和黨對手茲米契（Tom Zmich）。
47歲的孟昭文雙親來自台灣，關注女權、長者照護、槍枝管制、氣候變遷、移民及治安等議題，曾任民主黨全國委員會（DNC）副主席，現任聯邦眾議院撥款委員會委員。
55歲的劉醇逸是政壇老鳥，曾任紐約市議員、市主計長，參選紐約市長、州參議員接連失利。他重拾教職多年後復出政壇，2018年以過半得票率成為首位台灣出生的紐約州參議員，時隔兩年順利連任。
他今年在皇后區的紐約州參議會第16選區遭遇共和黨籍對手克魯斯（Ruben Cruz）挑戰。
劉醇逸10月參加雙十國慶活動時向中央社表示，紐約奮力擺脫COVID-19陰影，教育方面有許多問題亟待解決，議會也需要協助業者重新振作、讓民眾回到工作崗位。談到故鄉台灣，他說樂見美國挺台。
至於是否有把握連任，劉醇逸笑著說，只要有長期力挺的選民支持，他就深具信心。
43歲的曲怡文在台灣土生土長，赴美求學後留在紐約發展，曾任記者，在布魯克林民意代表辦公室服務多年，為從政奠定基礎。身為移民的她致力為華人社區爭取福利，期盼在官民之間扮演橋梁，獲前老闆、紐約州眾議員白彼得（Peter Abbate）等政壇大老背書。
曲怡文在布魯克林的紐約州參議會第17選區競選，如擊敗代表共和黨的拉貝拉（Vito LaBella），將成為首位台灣出生的女性紐約州參議員。
州眾議員選戰方面，15歲從台灣移民到美國的政治素人廖安怡代表共和黨參選，在皇后區的紐約州眾議會第40選區挑戰2013年連任至今的韓裔強敵金兌錫（Ron Kim）。
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【馬力歐陪你喝一杯】結合科技的健保改革「SDK健康服務」：李伯璋署長親自說給你聽
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李伯璋被譽為「對醫界最友善的健保署長」，在任期內推動多項健保改革，讓健保資源被更妥善地運用；目前正在推進的SDK健康服務又有哪些創新服務呢？聽完節目你就知道。
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本集節目訪問到健保署署長李伯璋，從醫療體系（醫師）轉到公務單位（健保署長），在第一線的醫療照護與政策決斷之間、推廣健保快易通APP、健保各項科技改革以及未來的醫療空間改進，署長有什麼想法？
從外科醫師到健保署長：單純理念，務實行動，直面問題
（02:58）署長原本是專業的外科醫生，做器官移植已有四十幾年的經驗。談到轉任管理職的原因，一方面除了來自長官們的推薦，最主要還是因為一個單純的理念：「想改變台灣的醫療環境，讓台灣民眾與醫療人員都能得到最好的健康照顧。」
李伯璋署長也提到，過去身為外科醫師的經驗，讓他能用公衛的角度看醫療生態體系，與同仁一起努力。健保署近期推出了書籍《走向雲端 病醫雙贏 健保改革日記3.0》，內容就是由同仁們根據管理思維合力撰寫完成，也是希望透過這個方式，讓人感受到每個政策都具備同理心，讓管理能回歸到互相的尊重與信任。
（07:19）「醫療人員其實是非常有理念的，他們需要長時間耐心照顧病人，是很不容易的一份工作。」署長在當醫生時知道醫療人員的辛苦，所以轉換管理職身份後，時常鼓勵同仁政策的同理心，務必尊重每個職位的不同思維與專業、制定合理化的規定，因為健保署是一個平台，讓大家好做事的平台。
把錢花在刀口上：讓需要的人獲得照顧
（14:30）馬力歐接著代聽眾發問，如果遇到資源分配與理想有差距時，署長會怎麼處理這樣的衝突呢？署長回答，健保是有總額的，也就是國家一年安排多少預算照顧健保體系，署長表示「我無法決定開源，但我可以節流，把錢花在刀口上」。
身為署長，即是要考量如何將健保資源做最好的利用，才會有「使用者付費：部分負擔調整」的政策。我們能把不必要的藥品與檢查省下來，再將多出來的資源重新分配，提供給更多有需要的病人。
科技與健保的結合：分級醫療、健保快易通APP
（20:00）隨著技術發達，科技的運用變得越來越重要。要怎麼樣結合科技讓健保變得更好，在這六年的發展過程裡變得尤為重要。過去大家都會「直接衝」，不論大病小病，都直接奔向大醫院。為了讓基礎醫療體系也能發揮效用，首要解決「資訊流通」的問題，並推動「分級醫療」制度。署長表示，「診所的醫師專業能力都沒有問題，唯一只差在診所沒有大醫院的設備。」
為了讓病人檢查的各項資訊在基層診所也能看得到，由健保署推動資訊同步化的網路建置，讓診所醫師也能查到病人所有的檢查結果，不只病人安心，更為分級醫療打下基礎。這個措施也在疫情期間發揮極大作用，當醫師能看到病人的病史與旅遊史，就能做更準確的判斷。
（24:10）疫情帶來的變化也加速了健保快易通APP的使用，下載數從最一開始的23萬突破至1000萬人。署長直言，與五大電信公司合作後，讓手機認證更加快速方便。健保快易通不僅能查閱過去三年就醫的資料，下載健康存摺的功能也能幫助了解家中長輩的病症、照顧健康。
SDK健康服務的概念：讓健康存摺的資料運用最大化
（26:59）健康存摺是醫療院所上傳給健保署，健保署再將資料回歸於民眾。署長表示，「台灣有許多關於醫療的新興科技，當生技公司取得民眾的同意獲取資料，便能進一步提供相關服務給民眾。」
藉由健康存摺SDK，產業端能夠運用資料開發更多健康照護服務，回饋到讓民眾有感的生活及健康改善，並強化慢性病危險因子的控制與管理，達到健康促進、預防疾病，減少醫療資源使用，維護健保永續經營。
在推動SDK健康服務連結時，最重要的即是個資的保護。在資料授權過程中，即使透過SDK介接第三方APP服務，民眾對於自身健康資料，依然保有高度的自主權。
（37:51）曾被譽為「對醫界最友好的署長」，在節目的最後李伯璋署長也直言：「現在是關鍵時刻，核心的理念就是要做好分級醫療。」署長相信，重點不是把壓力都放在醫院與醫療人員身上，落實分級醫療與使用者付費的部分負擔，是當前最重要的政策。在尊重醫療專業的前提下，減少不必要的醫療浪費，並將醫療資源妥善分配，才是全民之福。