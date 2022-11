【藝遊嚮導】11/8-11/14：Open House Taipei、張雨生特展、臺北音樂不斷電，本週藝文活動精彩可期！

以馬來西亞籍政治受難者陳欽生與台灣政治受難者楊碧川故事為主軸的舞台劇《非常上訴》本週上演,不是為了平反,而是模擬法庭討論不法國家時期的國家暴力,讓它在劇場裡透過言說身體現形;現場觀眾擔任陪審團,對兩位「政治犯前輩」提出的「非常上訴」投下手中的一票,決定演出結局,對過去的歷史事件進行反思。

Open House活動每年吸引全球各地超過200萬人次參觀,今年台北再度取得授權,「打開台北」將於11月12日至11月13日的48小時中,開放大台北都市中的上百個精彩空間,搭配今年主題「社交台北」,邀請空間以及民眾來造訪、觀察、分享、玩耍,啟動關於空間再生、場域營造、設計與人的對話。

【表演藝術】

名稱|狂想劇場《非常上訴》

時間|2022/11/11(五)- 2022/11/13(日)

地點|國家戲劇院(臺北市中正區中山南路21之1號)

備註|本活動為售票活動

「我本無罪,何來除罪?」一段被噤聲的歷史,一堂臺灣人必修的公民課。

兩位出生在1949年的長者,楊碧川在臺灣、陳欽生在馬來西亞。1970年還是少年的他們,不約而同的成為中華民國眼中意圖顛覆國家政權的政治犯。1970年代的非法審判,2022年將在劇場裡以虛擬的法庭重啟非常上訴。

當時代走過解嚴,經過民主化的浪潮,來到了今天;當轉型正義公布一批批除罪名單,彷彿沉冤得以昭雪的時刻,卻有人拒絕接受除罪。走過牢獄之災,白髮蒼蒼的長者,困頓半生追求的是什麼?戲劇突破現實的限制,提起一場不可能發生的「非常上訴」,在虛擬的法庭上,政治受難者走上劇場舞臺,訴說著自己真實的故事,觀眾將化身為陪審團,反思討論不法之法,如何作為定罪的依據,也對過往歷史賦予重新定義。

名稱|NTT+×中國信託─音樂劇人才培育工程 《三胞胎的我在完成夢想之前死掉了(還好我有兩個兄弟)》

時間|2022/11/12(六)- 2022/11/13(日)

地點|臺中國家歌劇院小劇場(臺中市西屯區惠來路二段101號)

備註|本活動為售票活動

畢生夢想和死亡真相之間,兩人一鬼該如何抉擇?

當紅音樂劇新星夏午,在國際知名導演製作的經典大戲正式演出前一週離奇死亡。夏午死後化作鬼魂,卻忘記自己的死因,因而向三胞胎的兩位哥哥夏宇天和夏義天求救,說服他們假扮成自己參與一週後的演出,完成自己登台主演的夢想。身為虛擬偶像的夏宇天和職業為警察的夏義天在沒有任何舞台經驗下,如何克服排練音樂劇的試煉?

夏午的死亡謎團還尚未解開,殺人兇手是否潛藏在劇場?還是在他處?三兄弟過去沒說出口的心裡話,隨著事態的發展產生了化學變化,一場交織著愛與夢想、死亡與陰謀的戲碼,即將上演。

名稱|Taipei Shorts 5 第五屆台北短劇節

時間|2022/11/11(五)- 2022/11/20(日)

地點|PLAYground 南村劇場(臺北市信義區松勤街56號)

備註|本活動為售票活動

八部舞臺劇 ,兩種語言 ,一個節目

台北短劇節是一個以單幕劇作為主軸的節慶,每一個劇本都是由台灣本土劇作家所編寫,並與一具備敏銳見解導演和才華洋溢的演員團隊配合呈現。此次秋季的呈現劇目將以「愛、歡笑、失去和學習」作為主題,並邀請來自五大洲的演員和工作人員共同參與製作,演出8部舞台劇:《為了眾神之眼》、《大喜之日》、《浮士德的呼喚》、《好風景詩歌》、《新年鳥類計數》、《夢幻島的冷風》、《情慾 · 賦格》、《憤怒的貓》。

【展覽】

名稱|打開台北 Open House Taipei

時間|2022/11/12(六)- 2022/11/13(日)

地點|臺北市多處建築空間

備註|部分活動需事前預約、現場候補

是一年一度、串連全球,限時為大眾打開平日鮮為人知的都市秘境空間。

Open House於1992年創始於英國倫敦,「打開台北」取得英國倫敦官方授權,於2020年首次舉辦,2022年將於11月12日至11月13日的48小時中,以「全民參與」的精神,「免費開放」隱藏於大台北都市中的上百個精彩空間,由點狀出發,串連成帶狀、擴及至網狀的影響力,由下而上串接專業者與大眾,讓你我成為參與形塑台北建成環境的夥伴之一,解密台北日常生活。

今年的主題「社交台北」,邀請空間以及民眾來造訪、觀察、分享、玩耍,啟動關於空間再生、場域營造、設計與人的對話,在打開的路途上,感受空間如何連結人們,人們又如何形塑空間。

名稱|想你到月球-張雨生特展

時間|2022/11/12(六)- 2023/02/28(二)

地點|臺北流行音樂中心 文化館2樓特展廳(臺北市忠孝東路七段99號)

備註|本活動為售票活動

一卷來自宇宙的神秘錄音帶,它是登月計畫的關鍵線索,專心聆聽,你可以跟著音樂前往月球,穿梭通往宇宙的航站甬道,請準備好你的耳朵,前方有光。

特展主題「想你到月球|FLY ME TO THE MOON & BACK」結合「天天想你」與「帶我去月球」兩首經典歌曲的意念,不但傳唱不休,並擁有時間與空間兩種向度的想像維度。2022年適逢張雨生逝世25週年,展覽藉由一場漫步太空的體驗,跟著太空人張雨生參與一場太空登月計畫。

展場幻化為從地球前往月球的音樂旅程,除了透過田野、訪調與研究,讓觀展民眾除了認識與了解張雨生的個人魅力與音樂成就,也同時回歸流行音樂的創作與聆聽本質,結合五組當代音樂人參與張雨生音樂創作特別企劃,重新詮釋張雨生的音樂,拉近世代距離,再次挖掘「音樂」的本質魅力,挟帶音樂創作的能量,穿越時光,想你到月球。

名稱|《X的閾限》李可穎個展

時間|2022/11/05(六)- 2022/11/27(日)

地點|水谷藝術(臺北市萬華區萬大路322巷6號 )

