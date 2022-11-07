【藝遊嚮導】11/8-11/14：Open House Taipei、張雨生特展、臺北音樂不斷電，本週藝文活動精彩可期！
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本週藝文活動相當豐富！《非常上訴》將劇場化身為法庭、觀眾成為陪審團，為陳欽生、楊碧川兩位政治受難前輩的「非常上訴」決定結局。限時48小時的「打開台北」將登場，記得上網預約台北空間的開箱之旅。此外，本週還有張雨生特展、吾夜Soul Fun生活節、2022臺北音樂不斷電嘉年華等活動，金馬入圍電影更陸續上映，快跟著【藝遊嚮導】一窺本週的精彩活動吧！
以馬來西亞籍政治受難者陳欽生與台灣政治受難者楊碧川故事為主軸的舞台劇《非常上訴》本週上演，不是為了平反，而是模擬法庭討論不法國家時期的國家暴力，讓它在劇場裡透過言說身體現形；現場觀眾擔任陪審團，對兩位「政治犯前輩」提出的「非常上訴」投下手中的一票，決定演出結局，對過去的歷史事件進行反思。
Open House活動每年吸引全球各地超過200萬人次參觀，今年台北再度取得授權，「打開台北」將於11月12日至11月13日的48小時中，開放大台北都市中的上百個精彩空間，搭配今年主題「社交台北」，邀請空間以及民眾來造訪、觀察、分享、玩耍，啟動關於空間再生、場域營造、設計與人的對話。
【表演藝術】
名稱｜狂想劇場《非常上訴》
時間｜2022/11/11（五）- 2022/11/13（日）
地點｜國家戲劇院（臺北市中正區中山南路21之1號）
備註｜本活動為售票活動
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「我本無罪，何來除罪？」一段被噤聲的歷史，一堂臺灣人必修的公民課。
兩位出生在1949年的長者，楊碧川在臺灣、陳欽生在馬來西亞。1970年還是少年的他們，不約而同的成為中華民國眼中意圖顛覆國家政權的政治犯。1970年代的非法審判，2022年將在劇場裡以虛擬的法庭重啟非常上訴。
當時代走過解嚴，經過民主化的浪潮，來到了今天；當轉型正義公布一批批除罪名單，彷彿沉冤得以昭雪的時刻，卻有人拒絕接受除罪。走過牢獄之災，白髮蒼蒼的長者，困頓半生追求的是什麼？戲劇突破現實的限制，提起一場不可能發生的「非常上訴」，在虛擬的法庭上，政治受難者走上劇場舞臺，訴說著自己真實的故事，觀眾將化身為陪審團，反思討論不法之法，如何作為定罪的依據，也對過往歷史賦予重新定義。
名稱｜NTT+×中國信託─音樂劇人才培育工程 《三胞胎的我在完成夢想之前死掉了（還好我有兩個兄弟）》
時間｜2022/11/12（六）- 2022/11/13（日）
地點｜臺中國家歌劇院小劇場（臺中市西屯區惠來路二段101號）
備註｜本活動為售票活動
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畢生夢想和死亡真相之間，兩人一鬼該如何抉擇？
當紅音樂劇新星夏午，在國際知名導演製作的經典大戲正式演出前一週離奇死亡。夏午死後化作鬼魂，卻忘記自己的死因，因而向三胞胎的兩位哥哥夏宇天和夏義天求救，說服他們假扮成自己參與一週後的演出，完成自己登台主演的夢想。身為虛擬偶像的夏宇天和職業為警察的夏義天在沒有任何舞台經驗下，如何克服排練音樂劇的試煉？
夏午的死亡謎團還尚未解開，殺人兇手是否潛藏在劇場？還是在他處？三兄弟過去沒說出口的心裡話，隨著事態的發展產生了化學變化，一場交織著愛與夢想、死亡與陰謀的戲碼，即將上演。
名稱｜Taipei Shorts 5 第五屆台北短劇節
時間｜2022/11/11（五）- 2022/11/20（日）
地點｜PLAYground 南村劇場（臺北市信義區松勤街56號）
備註｜本活動為售票活動
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八部舞臺劇 ，兩種語言 ，一個節目
台北短劇節是一個以單幕劇作為主軸的節慶，每一個劇本都是由台灣本土劇作家所編寫，並與一具備敏銳見解導演和才華洋溢的演員團隊配合呈現。此次秋季的呈現劇目將以「愛、歡笑、失去和學習」作為主題，並邀請來自五大洲的演員和工作人員共同參與製作，演出8部舞台劇：《為了眾神之眼》、《大喜之日》、《浮士德的呼喚》、《好風景詩歌》、《新年鳥類計數》、《夢幻島的冷風》、《情慾 · 賦格》、《憤怒的貓》。
【展覽】
名稱｜打開台北 Open House Taipei
時間｜2022/11/12（六）- 2022/11/13（日）
地點｜臺北市多處建築空間
備註｜部分活動需事前預約、現場候補
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是一年一度、串連全球，限時為大眾打開平日鮮為人知的都市秘境空間。
Open House於1992年創始於英國倫敦，「打開台北」取得英國倫敦官方授權，於2020年首次舉辦，2022年將於11月12日至11月13日的48小時中，以「全民參與」的精神，「免費開放」隱藏於大台北都市中的上百個精彩空間，由點狀出發，串連成帶狀、擴及至網狀的影響力，由下而上串接專業者與大眾，讓你我成為參與形塑台北建成環境的夥伴之一，解密台北日常生活。
今年的主題「社交台北」，邀請空間以及民眾來造訪、觀察、分享、玩耍，啟動關於空間再生、場域營造、設計與人的對話，在打開的路途上，感受空間如何連結人們，人們又如何形塑空間。
名稱｜想你到月球-張雨生特展
時間｜2022/11/12（六）- 2023/02/28（二）
地點｜臺北流行音樂中心 文化館2樓特展廳（臺北市忠孝東路七段99號）
備註｜本活動為售票活動
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一卷來自宇宙的神秘錄音帶，它是登月計畫的關鍵線索，專心聆聽，你可以跟著音樂前往月球，穿梭通往宇宙的航站甬道，請準備好你的耳朵，前方有光。
特展主題「想你到月球｜FLY ME TO THE MOON & BACK」結合「天天想你」與「帶我去月球」兩首經典歌曲的意念，不但傳唱不休，並擁有時間與空間兩種向度的想像維度。2022年適逢張雨生逝世25週年，展覽藉由一場漫步太空的體驗，跟著太空人張雨生參與一場太空登月計畫。
展場幻化為從地球前往月球的音樂旅程，除了透過田野、訪調與研究，讓觀展民眾除了認識與了解張雨生的個人魅力與音樂成就，也同時回歸流行音樂的創作與聆聽本質，結合五組當代音樂人參與張雨生音樂創作特別企劃，重新詮釋張雨生的音樂，拉近世代距離，再次挖掘「音樂」的本質魅力，挟帶音樂創作的能量，穿越時光，想你到月球。
名稱｜《X的閾限》李可穎個展
時間｜2022/11/05（六）- 2022/11/27（日）
地點｜水谷藝術（臺北市萬華區萬大路322巷6號 ）
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《X的閾限》如一個未定地帶，蘊藏當中的界面空間尚待翻開。閾限空間在日常生活處境交疊，也出現在不同的時空裡。
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沉浸式場域崛起！示範多元商模、打造規模化體驗經濟，迎向新型態展演變現的最後一哩路
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沉浸式體驗橫掃全球，它們不僅帶來展演型態的多元可能，更身兼內容研發角色，成為孵化未來作品的關鍵基地。在2022 TCCF 創意內容大會一未來內容展的主題沙龍中，也針對這個發展趨勢邀請到台灣經營沉浸式場域的重要推手分享他們如何在協助科技內容創作者完善新媒體創作生態的同時，不斷摸索新的可能性，打造多元的永續商業模式。
從日本數位媒體藝術團隊teamLab在福岡城跡以沉浸式體驗創作出光影藝術夢境，法國文化空間（Culturespaces）在巴黎光之博物館推出的梵谷展、莫內展，到美國拉斯維加斯大量運用沉浸式複合技術打造多元型態的複合體驗，無論是文化、藝術、娛樂⋯⋯全世界不同產業都因沉浸式互動科技而有了不同的面貌，甚至催生出全新的產業。而台灣的沉浸式內容創作過去也在國際上獲獎無數，隨著近幾年沉浸式場館陸續成立，更開始為台灣的沉浸式內容創作摸索出更多元的商業模式。
在2022 TCCF 創意內容大會一未來內容展的主題沙龍中，特別邀請到在台灣經營沉浸式場域的重要推手——「双融域」總經理周琍敏、「夢境現實」創辦人林家齊，與紅然股份有限公司創意總監黃維韶齊聚一堂，以【產業熱點｜世界級的製作！未來作品孵化與外銷養成術】為主題，共同討論台灣沉浸式內容與空間的未來。
沉浸式空間當平台，助力「體驗經濟」規模化
科技潮流的推動，帶來更多的創新可能與商機，沉浸式科技市場規模據推估在2025年就將達到303.7億美元；更重要的是，這將改變人們創作與體驗的模式，傳統的線性敘事模式被改寫，從單純的講述故事進化到創造體驗；觀眾也不再是完全獨立的旁觀者，而能夠體驗角色經歷，甚至與投影或成像出的故事角色互動，「活進」故事之中。
双融域總經理周琍敏過去曾在松山文創園區擔任總監長達9年，「從文化資產空間營運者的視角，我在大量的展覽中發現文化內容結合科技已經成為展覽的新趨勢，沉浸式娛樂體驗也勢必將成為展演重要的主流，擁抱科技的時機點已經到來。」看到科技未來的無限可能後，周琍敏加入由宏碁施振榮董事長和法藍瓷總裁陳立恒成立的科文双融，負責2021年底設立於101大樓的全沉浸數位展演平台「双融域」的營運。
「很多實驗性的樣態，如果沒有達到一定的經濟規模，就無法為團隊帶來真正的營收效益。透過沉浸式空間的營運，我們希望能夠創造體驗經濟的規模。」周琍敏說。高昂的硬體成本和商業模式如何落地，是在發展沉浸式體驗時最大的挑戰。
而沉浸式場館的出現，就扮演著整合科技載體與內容創新的平台，透過平台的建置與專業經營來促成跨域整合的合作，發展出多元的場域應用。
双融域開幕一年至今，已經嘗試過各種各樣的多元內容樣態，包括沉浸式劇場、沉浸式攝影棚、數位藝廊，還有與企業、品牌合作，作為品牌發表、時尚秀、技術發表、會議會展的場域，為活動賦予新的呈現方式。
建立可持續性的展演商模，沉浸式內容的電影院運作模式
台灣最重要、也是全世界目前首創的MR場域「夢境現實」，則將自身明確地定位為「沉浸式電影院」。夢境現實創辦人林家齊同時也是台灣動畫界天團「夢想動畫」的創辦人，成立夢境現實的初衷，則是台灣過去有許多創作者，創作了豐富的沉浸式內容卻沒有地方可供展出，希望提供一個場域，讓大家能在裡面看見創作者們的作品，並藉由可持續性展演的商業模式，讓創作者有機會透過售票分潤，成為後續創作的養分。
在運用科技的策略上，林家齊的首要目標就是要能建立「品牌識別度」，因此他把注意力放到了最新的MR眼鏡，運用沉浸式投影和混合實境結合劇情文本的內容創作，讓民眾在空間中遊走，可以看到作品中角色的立體成像出現在自己身邊，還可以和它們互動，透過雙向互動來推進劇情。
在內容上，夢境現實除了提供沉浸式內容創作者一個展出上映的平台，既有IP的新形態延伸演出也是一大重點，例如電影、歌手MV、霹靂布袋戲，將台灣的原創IP重新轉譯，提供觀賞者全新的感受，也更有利於吸引更多人參與體驗沉浸式演出。
「我們希望做的比較不是沉浸式劇場，而是沉浸式的電影院，也就是說，可以一天24小時播放不同內容，一直有不同的產出。」林家齊說。以此為目標，一個單純、統一的格式就非常關鍵，讓創作者可以用這樣的格式創作，或將既有的作品轉換型態，直接在夢境現實上映。為了達成讓同樣的沉浸式體驗作品可以在各地上映的計畫，除了目前的高雄據點，夢境現實也已經規劃2024年在台北成立第二個劇院。
「場域精神」結合在地屬性，拓展更具商機的內容與共創
同樣由創作者角度出發，紅然股份有限公司則是從科技技術創作跨越到內容策展。紅然過去在全世界創作過許多從娛樂、科技、藝術到文化的跨界作品，目前也剛結束在微風南山的「離線時區」營運，轉移陣地到華山文創園區打造新的「魔術方塊」劇場。不同於双融域和夢境現實從一開始就以「平台」自我定位，紅然則是先從自身創作出發，設定創作主題，例如「離線時區」就以「在繁忙的都市中打造放鬆場域」為創作核心，透過大量的植物意象結合互動科技的運用設計，以「心靈的旅程」為發想進行內容策展。對於參觀者而言，與其說是參觀了一場展覽或演出，更像是體驗過一場心靈的療癒之旅。
接下來轉移到華山之後，紅然在創作內容和營運方式上也將有新的作法。紅然創意總監黃維韶表示：「創作內容時，我們認為『場域精神』是很重要的。」舉例來說，考量到華山觀光客較多，假日也是親子活動的去處，因此「魔術方塊」劇場將為白天時段規劃不同類型的沉浸式體驗展演，夜間則改為沉浸式劇場表演等，同時利用時間、空間的不同變化，最大化場域的坪效。
另一個重要的策略則是「共創」，和不同的創作團隊合作，也和不同產業合作，例如紅然過往已經有過和酒吧、瑜珈業者、表演藝術團隊合作，接下來「魔術方塊」12月將推出的新劇「迷宮書店」則是將文學作品用劇場形式轉譯，透過跨域共生的新模式，帶給觀眾全新的體驗。
透過本場沙龍分享，可看見無論是從內容、科技、或是策展背景出發經營的沉浸式場域，到最後都不約而同地都走向合作共創；且不只是不同創作者的共創，也包含虛實整合帶動跨產業的創新。引領未來的內容服務、開發出更有潛力的創新商業模式，沉浸式場域崛起之勢，令人拭目以待。
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將內容產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術衍擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
未來內容展同場加映精彩沙龍舞台，匯聚內容創作者、科技業者、產業經營者三方共創的產業交流論壇。了解更多內容結合科技的創意製作、產業熱點、策展觀點、國際趨勢及商業案例，不可錯過！免費報名主題沙龍：https://www.tccf.tw/post/salon-free-registration