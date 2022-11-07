2022/11/07,
印太

菲律賓政治漫畫家遭槍殺，小馬可仕上任近半年三新聞工作者遭殺害

菲律賓政治漫畫家遭槍殺，小馬可仕上任近半年三新聞工作者遭殺害
10 月 4 日，在菲律賓奎松市的一場集會上，社運人士高舉標語譴責菲律賓廣播評論員Percy Lapid遭槍殺。Photo Credit：AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

菲律賓在10年來，14起記者謀殺案至今未偵破，最新一起是11月5日，有一名菲律賓政治漫畫家遭槍殺，是小馬可仕6月底上任以來第三位遭殺害的新聞工作者，令各界對該國新聞自由擔憂。

（中央社）非政府組織「保護記者委員會」表示，全球殺害記者有罪不罰國家中，菲律賓排名第7。5日晚又有一名菲國政治漫畫家遭槍殺，成為總統小馬可仕上任後遇害的第3名媒體工作者。

總部位於紐約的「保護記者委員會」（CPJ）1日公布「2022年全球有罪不罰指數」，指過去10年全球發生的記者謀殺案中，近8成案件至今未破，凶手逍遙法外。

菲律賓在這項指數中排名第7。10年來，14起記者謀殺案至今未偵破。

保護記者委員會表示，前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）任內恫嚇、騷擾媒體，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）當選總統一度讓人們看到情況改善的希望，但小馬可仕6月底就職後，報導地方政治貪腐的電台記者布朗柯（Renato Blanco）及批判杜特蒂和小馬可仕的廣播名嘴拉皮德（Percy Lapid）相繼遇害，引發人們憂心暴力和有罪不罰文化將持續。

新聞網站Rappler報導，卡希爾（Benharl Kahil）是一名漫畫家和公立學校美術老師。他昨晚在位於菲國南部民答那峨的蘇丹古達拉省（Sultan Kudarat）利巴克鎮（Lebak）遭槍殺。

利巴克鎮警察局長馬貢丹多（Julius Malcontento）說，卡希爾5日晚10時過後騎摩托車回家路上遭殺害。槍手向馬貢丹多開了數槍，最後一槍擊中頭部殺了他。

卡希爾的作品多次在婦權、兒少權和政治漫畫比賽獲獎。他的2020年獲獎政治漫畫中，長相酷似杜特蒂的騎士坐在正義女神背上，正義女神叼著天秤，但雙眼被蒙住，無法站立起來。

對於卡希爾遇害，菲律賓大學編輯協會（CEGP）6日發布聲明譴責。

聲明中說，卡希爾遭槍殺不僅對菲律賓言論和新聞自由構成重大威脅，對其他漫畫家、記者和倡議人士也是巨大的威脅，呼籲菲國各界為卡希爾伸張正義，拒絕讓這起案件成為菲律賓人權惡化的另一個例證。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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