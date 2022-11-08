民進黨北北基桃市長候選人提「1200首都通交通月票」，賴香伶：好政見歡迎大家仿效

民進黨台北市長候選人陳時中、新北市長候選人林佳龍、基隆市長候選人蔡適應、桃園市長候選人鄭運鵬今（8）日再度合體，共同召開「每月1200首都通交通月票．北北基桃我都行」記者會。票價從1280降到1200，範圍則增加基隆、桃園，運具也增加客運、台鐵、機捷等，估計預算每年要增加35億元。

林佳龍：1年需35億預算，雙北投入10億，基桃投入7億

蔡適應表示，基隆是全國第二高通勤城市，期待北北基桃共同治理，月票就是最重要之一。他說，基隆正在推動基隆捷運，未來也會納入首都圈生活月票，而這是第一次提出交通跨域治理的政見。

鄭運鵬指出，台鐵及國道客運沒有納入整合，對首都生活圈的交通、就學、就業上，會有很大的落差。未來所有運具都可以用一卡整合；且可以減少交通流量，解決高速公路塞車的問題，也可降低交通事故發生機會，第可以整合公車、捷運、公共自行車、台鐵、國道客運等5種運具，達到綠色淨零碳排的目標，盼在11月底選舉後就可以馬上上路。

林佳龍表示， 對於使用綠色交通的人，有更便利、安全、環保的生活；對觀光客來說，也更方便，運量會增加。他說，內容將票價從1280降到1200 ；增加基隆、桃園使用範圍，以及增加台鐵、機捷、公路客運，最後一哩路則是要把自行車也要納入。他強調，首都圈是台灣的門戶，所有國際大都市都有這樣的整合系統，跨出這一步很重要。

林佳龍說明，該計劃1年約需投入35億元預算，盼向中央爭取經費外，雙北要投入10億元預算、基桃投入7億元預算，「我們都精算過，具體可行」。預算來源除了地方規劃外，他也提到，交通部有既有預算，再加上淨零轉型路徑，各部會都要編預算。

陳時中則說，這是單一的便利平台，更容易使用並養成習慣，對綠色交通智慧運輸都有幫助。針對增加範圍，錢從哪來？他說，跟中央合作是必然，在地方區域治理、地方合作，並跟中央爭取經費，包括節能減碳、區域聯合便利性，在符合中央目標下提出計畫，中央在財政上會提出協助。

1280月票正式名稱為「公共運輸定期票」，民眾持悠遊卡購買搭乘台北捷運、公車可在30天內無限次數搭乘，這是由臺北市政府與新北市政府自2018年4月16日實施至今，搭乘費用超過1280元部分，是由台北市政府、新北市政府分擔，分擔方式是計算每趟次乘車起點、終點於所轄市區範圍，計算分擔款比率，目前台北市與新北市每年各自分擔約6億、4億餘元，合計補貼約10億餘元。

民眾黨賴香伶、國民黨張善政也都曾提出類似政策

民眾黨籍的桃園市長候選人賴香伶今天也透過新聞稿表示，她早在8月就提出桃園應與雙北整合1280月票無限次搭乘政見，張善政9月底跟進，如今選前十多天鄭運鵬才仿效提出。她歡迎藍綠大黨仿效，但請各陣營務必落實承諾，過去中央態度消極，現在交通部應儘速出面協調整合。

賴香伶指出，1280月票的政策對鼓勵雙北通勤族搭乘捷運、公車非常有幫助，但桃園除了少數公車路線納入外，台鐵、機捷、多數公車路線都沒有納入，導致出現許多亂象，例如機場捷運長庚醫院因票價高，搭乘人數稀少，但站外的往台北公車站牌擠滿大批等候乘客，許多使用1280月票乘客擠公車，難怪機場捷運會嚴重虧損，因此她在8月份就提出台鐵、桃園捷運加入1280月票政見，獲得許多通勤族認同。

國民黨立委洪孟楷上月7日也曾召開公聽會，討論如何整合北北基桃大眾運輸，將台鐵、機捷納入雙北1280月票；當時國民黨桃園市長參選人張善政、國民黨基隆市長參選人謝國樑也都出席，張善政表示，台北市、新北市、基隆市、桃園市看起來是4個不同的行政區，但實質上是共同的生活圈，期盼4個市的首長可以打造共同生活圈。

謝國樑指出，基隆人到外地工作的比例占全國第一，這代表基隆的工作機會不足，而台鐵、客運是通勤族到雙北重要的交通工具，但1280月票沒有納入，對通勤族而言，對經濟造成不少負擔。

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核稿編輯：翁世航