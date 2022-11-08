民進黨北北基桃市長候選人提「1200首都通交通月票」，賴香伶：好政見歡迎大家仿效
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民眾黨籍的桃園市長候選人賴香伶今天也透過新聞稿表示，她早在8月就提出桃園應與雙北整合1280月票無限次搭乘政見，張善政9月底跟進，如今選前十多天鄭運鵬才仿效提出。她歡迎藍綠大黨仿效，但請各陣營務必落實承諾，過去中央態度消極，現在交通部應儘速出面協調整合。
民進黨台北市長候選人陳時中、新北市長候選人林佳龍、基隆市長候選人蔡適應、桃園市長候選人鄭運鵬今（8）日再度合體，共同召開「每月1200首都通交通月票．北北基桃我都行」記者會。票價從1280降到1200，範圍則增加基隆、桃園，運具也增加客運、台鐵、機捷等，估計預算每年要增加35億元。
林佳龍：1年需35億預算，雙北投入10億，基桃投入7億
蔡適應表示，基隆是全國第二高通勤城市，期待北北基桃共同治理，月票就是最重要之一。他說，基隆正在推動基隆捷運，未來也會納入首都圈生活月票，而這是第一次提出交通跨域治理的政見。
鄭運鵬指出，台鐵及國道客運沒有納入整合，對首都生活圈的交通、就學、就業上，會有很大的落差。未來所有運具都可以用一卡整合；且可以減少交通流量，解決高速公路塞車的問題，也可降低交通事故發生機會，第可以整合公車、捷運、公共自行車、台鐵、國道客運等5種運具，達到綠色淨零碳排的目標，盼在11月底選舉後就可以馬上上路。
林佳龍表示， 對於使用綠色交通的人，有更便利、安全、環保的生活；對觀光客來說，也更方便，運量會增加。他說，內容將票價從1280降到1200 ；增加基隆、桃園使用範圍，以及增加台鐵、機捷、公路客運，最後一哩路則是要把自行車也要納入。他強調，首都圈是台灣的門戶，所有國際大都市都有這樣的整合系統，跨出這一步很重要。
林佳龍說明，該計劃1年約需投入35億元預算，盼向中央爭取經費外，雙北要投入10億元預算、基桃投入7億元預算，「我們都精算過，具體可行」。預算來源除了地方規劃外，他也提到，交通部有既有預算，再加上淨零轉型路徑，各部會都要編預算。
陳時中則說，這是單一的便利平台，更容易使用並養成習慣，對綠色交通智慧運輸都有幫助。針對增加範圍，錢從哪來？他說，跟中央合作是必然，在地方區域治理、地方合作，並跟中央爭取經費，包括節能減碳、區域聯合便利性，在符合中央目標下提出計畫，中央在財政上會提出協助。
1280月票正式名稱為「公共運輸定期票」，民眾持悠遊卡購買搭乘台北捷運、公車可在30天內無限次數搭乘，這是由臺北市政府與新北市政府自2018年4月16日實施至今，搭乘費用超過1280元部分，是由台北市政府、新北市政府分擔，分擔方式是計算每趟次乘車起點、終點於所轄市區範圍，計算分擔款比率，目前台北市與新北市每年各自分擔約6億、4億餘元，合計補貼約10億餘元。
民眾黨賴香伶、國民黨張善政也都曾提出類似政策
民眾黨籍的桃園市長候選人賴香伶今天也透過新聞稿表示，她早在8月就提出桃園應與雙北整合1280月票無限次搭乘政見，張善政9月底跟進，如今選前十多天鄭運鵬才仿效提出。她歡迎藍綠大黨仿效，但請各陣營務必落實承諾，過去中央態度消極，現在交通部應儘速出面協調整合。
賴香伶指出，1280月票的政策對鼓勵雙北通勤族搭乘捷運、公車非常有幫助，但桃園除了少數公車路線納入外，台鐵、機捷、多數公車路線都沒有納入，導致出現許多亂象，例如機場捷運長庚醫院因票價高，搭乘人數稀少，但站外的往台北公車站牌擠滿大批等候乘客，許多使用1280月票乘客擠公車，難怪機場捷運會嚴重虧損，因此她在8月份就提出台鐵、桃園捷運加入1280月票政見，獲得許多通勤族認同。
國民黨立委洪孟楷上月7日也曾召開公聽會，討論如何整合北北基桃大眾運輸，將台鐵、機捷納入雙北1280月票；當時國民黨桃園市長參選人張善政、國民黨基隆市長參選人謝國樑也都出席，張善政表示，台北市、新北市、基隆市、桃園市看起來是4個不同的行政區，但實質上是共同的生活圈，期盼4個市的首長可以打造共同生活圈。
謝國樑指出，基隆人到外地工作的比例占全國第一，這代表基隆的工作機會不足，而台鐵、客運是通勤族到雙北重要的交通工具，但1280月票沒有納入，對通勤族而言，對經濟造成不少負擔。
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核稿編輯：翁世航
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「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開幕 國內外19件跨域節目 引領臺灣文化科技產業先機
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「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開展儀式於今（3）日稍早結束，今年未來內容展以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結XR、互動投影、NFT等 19 項國內外沉浸式節目，匯聚文化科技應用最新趨勢，透過故事力策展打造軟性體驗，展現「未來內容」跨域應用價值。
為激發更多文化內容與科技產業跨域共創，一同探索市場發展先機，「2022 TCCF 創意內容大會」中的「未來內容展」，於今（3）日開展。文化內容策進院（文策院）今年以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結XR、互動投影、NFT等 19 項國內外沉浸式節目，匯聚文化科技應用最新趨勢，透過故事力策展打造軟性體驗，展現「未來內容」跨域應用價值；並舉辦近 40 場次「主題沙龍」，探討未來內容產業的發展與潛力。
開展儀式中分享了「未來內容展」文化與科技結合展現的跨領域趨勢，以及國際夥伴參與等亮點。文化部次長蕭宗煌、文策院董事長彭俊亨、文策院院長李明哲、數位發展部次長李懷仁、經濟部工業局副局長陳佩利、國家科學及技術委員會科技辦公室執行秘書葉哲良，以及產業代表包括中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財、0x0 Metaverse共同創辦人林以潔、邦鼎科技總經理吳雲中、FAB DAO 創辦人黃彥霖（黃豆泥）、煙花宇宙共同創辦人周玥、《無法離開的人》導演陳芯宜、高雄市電影館 VR Film Lab 計畫總籌洪珷等，出席共襄盛舉，期許展會順利、祝福臺灣文化科技產業持續引領國際潮流。開幕式後，大家在策展人導覽下，體驗「未來內容展」文化內容與科技產業跨域共創的節目。
文化部次長蕭宗煌致詞時強調，網路科技創新發展快速，5G 技術改變人們的生活方式，拓展五感體驗娛樂新可能，內容產業敘事方式轉變。創作者面對快速發展的時代，如何找到未來內容產業的方向，以及運用數位科技作為創作元素是迫切的議題，也是近年來文化部與文策院致力推動的項目，期盼臺灣文化內容產業持續進步。期待透過今年的「TCCF 創意內容大會-未來內容展」吸引更多創作者、投資人，與產業人士一同參與，捲動更多合作與商機。
文策院董事長彭俊亨表示，臺灣在科技實力及文化內容能量，都具有國際優勢，未來內容極有機會成為臺灣在國際市場搶佔先機的產業；文策院持續透過各項策進機制與支持方案，協助臺灣未來內容的發展，相信有政府跨部會共同合作，能讓臺灣在未來產業領域持續站穩世界領先群。
文策院院長李明哲透過簡報分享，科技的力量可幫助文化內容產業進化，導入多國與多角度資源更可為產業帶來更多合作可能。「未來內容展」即為展示跨域應用價值的平台，透過展出多元內容的科技應用，提供各界對未來發展的嘗試和想像。
「未來內容展」透過七大展區 ：「即刻運算中」、「穿越光廊」、「第二人生運算中」、「未來造夢場運算中」、「全知讀者視角」、「沉浸靈魂之樹」、「未來唱片行」，集結國內外 19 件重量級沉浸式節目，展現疫後在元宇宙發展下，XR、VR、互動投影、WEB AR、 NFT 等多種科技題材。節目結合 IP、運動、時尚、ACG、音樂、表演藝術、文化資產、出版等不同內容領域的的虛實整合發展，包含虛擬分身應用、宇宙場景建造、更豐富型態的 VR 內容、 5G 技術與異地共演、WEB 3.0 的未來娛樂面貌等，同時也為產業創造多變且豐富的經驗，協助跨域合作成為文化內容產業的新常態。展中也舉辦近 40 場次「主題沙龍」，藉由跨界產業人士的深度交流，探討未來內容產業的發展潛力。
本次參展節目匯集國內外具產業突破以及獲得國際大獎之作，包括文策院與林茲電子藝術中心合製計畫支持 FAB DAO 開創的《百岳計畫》、陳芯宜導演拿下 2022 威尼斯影展最佳體驗大獎（Best Experience）的作品《無法離開的人》、入圍2022年威尼斯影展「沉浸式內容競賽」的 《紅尾巴》等。
現場也展示了臺灣在未來內容領域的跨域共創案例。《永恆聖母院》（Eternal Notre-Dame）是由臺灣 HTC VIVE Arts 與法國虛擬實境工作室 Emissive Studio、法國電信商 Orange 聯手推出，開創了可大範圍走動且多人同步遊覽的 VR 技術，並打破時空限制，觀眾可見證聖母院的建造歷程，並以超越現實生活的視角，欣賞聖母院哥德式風格建築的精雕細琢之美（受限於展場空間，本次展出為單人式、小範圍走動的 VR 體驗版）。《無濜》將臺灣插畫家「小油画Little Oil Art」童趣奇幻的風格的作品投影至展演空間中，觀眾可在展演場域與作品互動；11/5（二）到11/8（六）期間則採取異地共演，運用了 5G 技術高速、低延遲等特性，透過即時攝影機拍攝台北101「双融域 AMBI SPACE ONE」與松山文創園區兩處展演場域，疊加在彼此的展演空間中，創造無盡的視覺畫面，使真實與夢幻交錯的場域如鏡中鏡無限延伸，展示了 IP 授權、科技賦能視覺創作的展演新可能。
「2022 TCCF創意內容大會–未來內容展」自 11月 3 日至 13 日，在松山文創園區 2 號及 3 號倉庫展出，歡迎對新型態文化內容有興趣的產業人士及民眾前來做生意、交朋友、看創意、找靈感。詳細節目清單及免費報名體驗請上官方網站：https://www.tccf.tw/innovation/exhibition-2。