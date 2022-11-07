台大退休教授憂人才素質低落：很久沒遇到學生寫申論題多要答案紙
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薛承泰表示，他認為台大的好學生沒有減少，但不好的學生卻在增加，當不好的學生成為多數，整個教學氣氛勢必受到影響。
（中央社）黃昆輝基金會今天舉辦教育政策研討會，台灣大學退休教授薛承泰指出，已經很久沒有聽到學生在寫申論題時，舉手多要答案紙。好的學生沒有減少，但不好的學生在增加。
黃昆輝教授教育基金會今天在台北舉辦「2022教育政策國際研討會」，海內外多名學者、業界人士與會，台大社會系退休教授、前行政院政務委員薛承泰受邀分享社會變遷與人才培育議題。
薛承泰提到近年變遷，他在台大任教30多年，一開始考5個申論題不讓學生選，答案紙是2張共4面的B4，每次總有幾個學生寫到不夠、舉手多要答案紙。但在他退休前的幾年，已經變成要讓學生自行挑選3、4題回答，答案紙尺寸縮小成A4（還是2張4面），卻已很久沒聽到學生多要答案紙。
薛承泰也提到，現在學生答申論題，不只字數寫得少，還容易寫出看不懂的文字，他常常要去查字典、去猜學生到底在寫什麼。
一次催學生交作業的過程，讓薛承泰印象深刻。他以電子郵件催促多次，最後明言再不交就沒補救機會。學生終於現身，開口卻是說：「老師我知道你很忙，難道我不忙嗎？」
薛承泰表示，台灣從1990年代進入人口紅利期，現在仍未脫離，卻需引入大量移工，可見未發揮人口紅利的威力，人才培育出現問題。當初410教改提出廣設高中、大學，他就擔心浮濫擴張會稀釋有限資源，卻被當成教改的絆腳石。
在後續的問答時間，提問者希望薛承泰進一步闡述，從觀察台大學生的表現中看出什麼隱憂。薛承泰表示，他認為台大的好學生沒有減少，但不好的學生卻在增加，當不好的學生成為多數，整個教學氣氛勢必受到影響。
薛承泰也說，台灣在科學、科技的進步有目共睹，但過去廣設高中、大學，人文和社會學科擴張快速，有一段時間幾乎只要有博士文憑，就能找到教職，難免良莠不齊，社會科學領域應好好檢討。
薛承泰呼籲各界重視人口變遷對教育的影響，未來每年大學新生大概只有10萬人，台灣雖然需要人才，但高等教育浮濫擴張，也會稀釋有限的資源。許多改革的出發點是善意，但要小心「通往地獄之路，往往是由許多善意所鋪成」。
政治大學教育系名譽教授秦夢群也提醒，根據內政部統計，今年台灣人領養寵物的數量，已經超過新生兒出生量。年輕人不婚不生，勢必讓少子女化情況更為嚴重，影響人才培育。
不過秦夢群也觀察到家長對教育態度的轉變，以前比較重視學科、升學，希望學校嚴格管教。現在越來越多家長關注學科外的能力，包括差異化教學、情緒教育等，「現在的父母親，和以前不太一樣。」
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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航
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