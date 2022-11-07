美國拉攏日本、歐盟圍堵中國，台灣半導體業者評估禁令憂喜參半

上個月（9 月）27 日，第 59 屆金馬獎公布入圍名單，其中柯震東的導演處女作《黑的教育》備受矚目，斬獲包括最佳新導演和最佳剪輯在內的四項提名，而陪伴這位「金馬新演員」走過初執導筒歷程的解孟儒，正是國內許多新銳導演最愛的剪輯師。

解孟儒曾以《緝魂》榮獲金馬獎最佳剪輯，除了和程偉豪的數次合作之外，他也操刀了徐漢強的首部長片《返校》、徐嘉凱的《聖人大盜》等等，可說是近年來台灣影壇最受信賴的剪刀手！電影神搜邀請解孟儒和我們暢聊剪輯，談他如何走上剪輯之路、剪輯對他的意義和如何看懂好剪輯，更不吝分享實務操作上的重要心法和工具！

一踏入解孟儒的工作室，直接注意到的便會是一幅幅裝幀過的台灣電影海報、還有一整架藏書豐富的書櫃。

Photo Credit：TNL Brand Studio

解孟儒曾有導演夢，最後選擇走上剪輯之路

出身台藝大電影系的解孟儒，其實也曾經有個導演夢，但卻在心境和現實的轉折下走上剪輯師的路。當時他的畢業製作預計是約 40 分鐘的短片，沒想到一拍就拍了 28 天，第一個版本長達 78 分鐘。解孟儒自編自導自剪已心力交瘁，加上素材量失控：

「真的非常需要另一個腦袋來檢視這些東西，但卻沒有人可以幫我。」

他當下就意識到導演是一個非常孤獨的職位，如此需要剪輯師的扶持和陪伴。解孟儒進一步解釋：

「台灣拍電影的環境中，現場人員其實很尊重——也可說是依賴——導演的決定，導演可能都還在沉澱對故事的看法，但一天就要回答上百個問題，而每個決定都可能帶來不可逆的後果，這其實是既煎熬又孤獨的。」

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作為一位剪輯師，解孟儒認為自己正是一個陪伴的角色，去理解導演要創作的故事、並且幫助導演以不同的角度感受拍攝出來的素材。或許解孟儒正是將這個剪輯師的角色牢記於心，他才因此廣受台灣新銳導演的信任和倚賴。

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合作剪輯《黑的教育》，「柯震東真的不是只有帥而已！」

今年解孟儒、李蕙和柯震東合作《黑的教育》，他談及因拍攝時程較短，基本上是採取邊拍邊剪的工作模式。他坦言，這對剪輯師而言比較辛苦，但也在與新導演溝通的方面較為順暢：「東導（柯震東）雖然比較慢熟，但拍片過程中會很認真的觀察和感覺。他樂於嘗試也接受改變，給出很大的空間，讓現場的工作夥伴都很願意丟出更多想法給他；其實擁有這種特質的導演並不多。」

《黑的教育》導演柯震東

解孟儒笑說：「他真的不是只有帥而已！老實說我們一開始可能會覺得這類『藝人導演』都被人服侍得好好的，但實際共事過後才知道他真的很有想法，演戲能夠得獎、拍片目前也被提名都不是偶然。」

相較有些導演可能比較在意鏡頭語言或是場景陳設，演員出身的柯震東則非常注重演員的演出。和不同風格的導演合作過各式類型片的解孟儒說，雖然現場拍出來的素材可能會有落差，但

「有前輩說過『剪輯是不能有風格的』，這不意味著電影不能有風格，而是剪輯終歸一句就是『替故事服務』。」

將素材和整部電影想表達的精神緊密結合，也是剪輯師的重要任務。比起看剪輯書，更喜歡看編劇相關書籍的解孟儒，正是期望自己刀刀都能剪在「如何說好故事」的正確位置上。

剪輯要替故事服務，Adobe Premiere 成最佳後盾

Photo Credit：TNL Brand Studio

講到「下刀」就不能不談工具使用——解孟儒自 2017 年開始，剪輯軟體就一直使用 Adobe Premiere（簡稱 Pr），而他對 Pr 順暢的操作邏輯、強大的功能，乃至於 Adobe 系列軟體完善的橫向、縱向合作都是讚不絕口。

解孟儒強調，Adobe Pr 在實務上對創作者來說具有相當大的自由度，但輔助功能也非常完善，創新之際同時重視創作者思維。

「就像攝影師拍電影也不會開自動光圈一樣，對剪接工作者來說，Pr 的介面和操作並不會太過介入，而是保有『以人為本』的邏輯，我們可以照著自己的意識去處理素材。」

但同時，Pr 又持續不斷提供新功能，更有數量龐大的第三方插件，以配合如今影片編製的複雜需求。與 Pr 強大功能相輔相成的則是 Adobe 系列廣泛且緊密連結的資源社群，

「因為使用的人很多，當中也不乏專業工作者，當你有任何問題上網一找，很快就找到解決方案了。」

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使用 Adobe 系列軟體像是連上全世界工作者的大腦，是個取之不盡用之不竭的資源寶庫。解孟儒至今也還會參考 YouTuber 六指淵的影片：「我們甚至可能都不會想到可以這樣操作！」

除了 Pr 之外，解孟儒工作上也常使用到 Adobe 系列的其他軟體，例如製作特效的 After Effect (Ae) 或音效處理軟體 Audition。解孟儒表示，剪輯時若遇到音樂素材不夠，運用 Audition 就能夠非常有效率的處理改善，且音效設計調整的效果很好。更重要的是，

「這三個軟體之間相容性很高，同一份專案能夠順暢地在不同軟體內編輯，這是 Adobe 系列軟體最難以被取代的優勢，真的是個很強大的系統。」

對影像的敏銳知覺和對故事的細膩理解，再加上「最強後盾」Adobe 系統，這都是讓解孟儒成為金馬最佳剪輯的關鍵要素。

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解孟儒談「什麼是好剪輯」？

而對於何謂「好剪輯」，他也有深刻見解。

「李安導演曾經打趣說：『奧斯卡最佳剪輯獎都頒給剪得最碎的那一部。』」

但解孟儒提醒影迷：

「剪得碎的確會有更強的存在感，但剪接有沒有痕跡絕對不是判斷好壞的標準。《讓子彈飛》的剪接點很明顯，或是《1917》幾乎看不出剪接，難道有哪部片比哪部片好嗎？」

《魔球》

解孟儒舉布萊德彼特主演的《魔球》為例：

「這部片的核心概念『靠數據贏球』其實有點複雜，但鏡頭卻很簡單，剪接一點也不花俏。雖然如此，電影每一刀每一刀、該省略的部分，都非常準確、且有韻律的呈現，完全剪在人物的心態上。」

又或者像是麥克法斯賓達主演的《史帝夫賈伯斯》，有別於傳統傳記片平鋪直敘，這部電影以數場蘋果發表會串連賈伯斯的一生：

「當剪輯師理解角色的心境之後，每一刀才會是真正塑型的刀，而不是把事件接起來講過去而已。」

《史帝夫賈伯斯》

對解孟儒來說，如果只談剪得精準，那麼電視新聞就是剪接最精準的媒材。但電影不是新聞，哪一種剪法符合角色心境、符合劇本對情感的要求，才是判斷剪輯好不好的標準。只討論「技法」反而可能本末倒置，重點是故事裡的人本身。

想成為剪輯師？解孟儒：慎選工具、多加練習！

談到給有志入行的新人工作者一些建議，解孟儒提醒，若只分析電影最後剪輯出來的結果是會有盲點的，「因為你不知道原始素材到底有多少東西。」

《黑暗騎士》

他舉例，克里斯多福諾蘭拍攝《黑暗騎士》著名的大卡車翻覆戲時，數不清拍了幾次、最後才選用了一顆長鏡頭，但一般人並不會知道從中選擇的考量和思維是什麼，只是馬後砲而已。

「沒有實作是體會不了的，只有真正面對素材練習才能悟出道理。」

對於新手，解孟儒也再次提及 Adobe Pr 的優勢，尤其是其豐富的社群資源非常適合新手入門。而對於想跨入專業領域的影視工作者來說，更應該慎重挑選能達成良好資料管理的工具，而 Adobe 系列正是在各方面都能符合需求的好選擇。

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不當電影編劇了也還是「說故事的人」

Photo Credit：TNL Brand Studio

回到走上剪輯這條路的現實層面，解孟儒開玩笑說：

「大學畢業當時我有三個志願：導演，但不好入門嘛；編劇很容易餓死；所以我就來做剪接了。」

即使內心仍有寫故事的渴望，解孟儒也說，其實一部電影裡真正在創作故事的人不是只有編劇，而是靠片場所有人一起完成。

演員對表演的詮釋，剪輯師、攝影師、燈光師等人的建議，或是配樂及美術打造出來的世界，對電影最終的樣子都貢獻了一份心力。解孟儒便用他剪輯電影的手，成了當今業界頂尖的說故事的人。