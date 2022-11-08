2022美國期中選舉：墮胎、通膨、川普，前所未見的兩極化撕裂如何影響結果？

文：Carla Bleiker

2014年，美國期中選舉的投票率創下歷史新低，只有不到42％的合格選民參加了位於兩次總統大選舉中間的這次投票——眾議院的所有席位、參議院的三分之一席位和諸多州長都以此選出。

根據美國人口普查局的數據，四年後，在川普（Donald Trump）總統任期內的期中選舉中，這一比例增加到了53.4％。

政治新聞網站《國會山報》（The Hill）編輯、前《德國之聲》新聞撰稿人康拉迪斯（Brandon Conradis）認為，在今（2022）年11月8日的期中選舉中，很多美國選民也會出現在投票現場。

「我們從提前投票的數據中看到，這次的投票率可能會大大高於期中選舉中的通常水準」，康拉迪斯告訴德國之聲說，「我認為這表明了人們對國家目前狀況的擔憂。」

一分為二的美國

2022年的美國是一個高度兩極化的國家。今年6月，美國最高法院推翻羅訴韋德案，取消憲法規定的墮胎權利。對於此案的反應，是左派和右派之間存在鴻溝的明顯標誌。自由派（左派）對他們所認為的基本權利被奪走感到震驚，而保守派（右派）則興高采烈，將最高法院這一決定視為巨大的勝利。

這種強烈的兩極分化可以成為選民投票的動力，因為雙方都要在權力競爭中寸土必爭。

在今年的州長競選中，各州的民主黨選民希望確保不會由共和黨州長來決定孕婦是否可以合法墮胎。而擔心經濟衰退的共和黨選民將當前的經濟困境歸咎於總統拜登（Joe Biden），並希望共和黨領導能夠帶來改變。

「在保守派選民看來，通貨膨脹、經濟問題和犯罪是目前真正重要的因素。對於共和黨人來說，這些都是他們候選人的主要議題。」印第安納波利斯大學政治學副教授威爾遜（ Laura Merrifield Wilson）告訴《德國之聲》說，「對民主黨人來說，墮胎是主導性的議題。」

威爾遜說，民主黨選民還擔心，在推翻羅訴韋德案之後，最高法院也可能審查其他社會問題，也許會以類似方式限制同性戀權利。

共和黨候選人仍在否認2020年大選

如果民主黨失去對國會一院或兩院的控制權，這將使拜登任期的後期明顯比前期更加複雜。在沒有國會多數席位的情況下，立法的通過將變得更加困難。

但是，正如威爾遜所說，除了通常的話題——誰將拿下眾議院或參議院——之外，還有一個問題使得今年的投票與「任何過去的期中選舉」都不相同。從州長職位到議會席位的候選人中，有幾位公開支持川普的說法，即2020年民主黨的選舉勝利是「盜竊」所得，如果選舉結果沒有被操縱，獲勝的人應該是他。如今，這些說法已經被徹底駁斥。

雷克（Kari Lake） 是還仍然堅持這些說法的人之一，她是川普的公開支持者。目前，她正在競選亞利桑那州的州長。

公共廣播公司（PBS）援引雷克在2022年6月的初選活動中的話說：「不幸的是，我們的選舉是偷來的，我們實際上有一個非法的總統坐在白宮裡。」

亞利桑那州州務卿職位的共和黨候選人芬切姆（Mark Finchem）也表示，他不會承認拜登在亞利桑那州的勝利。當時民主黨人在該州以微弱優勢擊敗川普，這一事實已被重新計票所證實。

對2024年總統選舉的潛在影響

在美國的選舉制度中，主要是由州政府負責選舉組織工作和認證本州的選舉結果。

由沃爾特（Amy Walter）主編的選情分析時事通訊《庫克政治報告》，在不久前將亞利桑那州的州長競選評為「折騰」。

「雷克是一個非常有可能獲勝的人，這確實可能對2024年的大選產生影響」，《庫克政治報告》編輯泰勒（Jessica Taylor）告訴《德國之聲》。

泰勒說：「如果像我們預期的那樣，前總統川普試圖再次參選；如果他在其中一些搖擺州的領導人中有更多支持者，他們可能願意推翻選舉結果或與州議會合作這樣做，那麼結果可能與2020年大不相同。」

令人擔憂的歷史性時刻

一些不承認美國現任政府合法性的候選人正在參選。康拉德斯認為，這一因素讓人為即將到來的期中選舉感到擔憂。

他還強調，這個國家從未見過這麼多候選人公開否認正在白宮執政的人是公平公正選舉出來的。

「感覺我們正處於美國歷史上一個前所未有的時刻」，康拉迪斯說。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航