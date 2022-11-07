港府再豁免海外嘉賓防疫限制，專家憂對市民不公
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繼國際金融峰會後，香港政府再豁免來港參加法律周的海外嘉賓的防疫限制，有專家表示，若港府只持續豁免某些海外嘉賓的防疫限制，而不放寬整體入境檢疫，難免有公平性問題。
（中央社）繼國際金融峰會後，香港政府再豁免來港參加法律周的海外嘉賓的防疫限制，有專家表示，若港府只持續豁免某些海外嘉賓的防疫限制，而不放寬整體入境檢疫，難免有公平性問題。
香港目前實施海外入境檢疫「0+3」，即不需再在酒店隔離，只需3天居家醫學監察，期間可以外出，但不可進入指定處所，如不可在餐廳堂食。
11月2日至3日舉行的國際金融領袖投資峰會，港府豁免與會者的部份防疫限制，他們可在3天醫學監察期間在私人包間與他人共膳，及進入一些需要查核「疫苗通行證」的處所等。
香港將於7日起一連5天舉行香港法律周，《香港01》昨日（6日）報導，香港律政司司長林定國表示，將邀請國際法律組織領袖、東南亞國家政府高級官員等出席法律周的活動。
他表示，已為27名海外嘉賓爭取到豁免相關防疫限制，讓他們出席會議期間，可以參加午餐論壇與晚餐交流活動，對於促進交流很重要。
香港大學生物醫學學院教授、病毒學家金冬雁向《中央社》表示，若政府對參加國際性活動的海外嘉賓豁免防疫限制，目的是作為試驗，評估沒有帶來額外疫情風險，便將入境檢疫進一步放寬，相信會較為人所接受。
他表示，但若政府只是一直為海外嘉賓提供豁免，而沒有整體性放寬入境檢疫，則難免會產生公平性問題。
香港自9月26日實施「0+3」至今已逾一個月。據官方數據得出的統計，9月26日香港新增4034例確診病例，今天香港新增4988例確診病例。由9月26日至今天，香港共新增19萬8161例確診病例，平均每天新增約4833例。這段期間新增染疫死亡342例，平均每天新增約8例。
金冬雁表示，香港現在完全有條件實施「0+0」，即入境完全免檢疫，過去一個多月香港整體病例沒有大幅上升，顯示入境者帶來的風險不大。雖然境外移入病例的比例增加，但最重要是重症及死亡病例也沒大幅增加。
他相信，香港何時實施「0+0」也會考慮中國大陸方面的因素，如會否影響與中國大陸通關。「中國大陸早晚也要放鬆（防疫措施），香港可以在入境檢疫方面行前一些，為中國大陸提供示範作用。」
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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Google Cloud台灣響應Next 2022全球年度大會，量身打造在地月系列活動
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Google Cloud臺灣即將推出Google Cloud Next 2022臺灣在地月系列活動的第一波活動「Google Cloud Next Recap: Taiwan」，包含一連串主題演講、雲端技術亮點彙整，還提供各項好禮，期盼各界人士共襄盛舉。
Google Cloud Next 2022年度全球大會已於10月11至13日於美國登場，並於三天活動期間，一口氣推出超過125場線上及線下會議活動，橫跨建構、分析、設計、現代化、維運、安全性、協同合作及創新等八大領域，吸引各界人士共襄盛舉。Google Cloud於大會期間宣布達成重要里程碑，包括提供最開放且可擴充的強大資料雲端，以及強大且最先進的Google AI應用技術等。而Google Cloud台灣為響應全球年度盛會，將於今年11月16日至12月15日，舉辦Google Cloud Next Recap：Taiwan在地月系列活動，結合多管道模式，量身打造台灣專屬線上活動與台北實體活動，睽違3年後，再度以實體活動與大家相見。不論您是雲端初心者，抑或是進階技術專家，皆可找到適合自己的內容，與Google Cloud一同探索雲端科技尖端趨勢，探尋專屬於您的最佳技術轉型路徑與解決方法，並跟大家一起築夢雲端，迎向未來。
「數位優先」時代來臨，下一步將走向何方？成功關鍵在於永續
數位轉型的下一步將走向何方？Google Cloud於今年的Next 2022大會上分享了對未來雲端運算的願景，並發表全新產品，以協助跨機構的使用者，包含資料決策者、開發人員和建構人員、IT團隊、資安專家和所有員工等，實現真實、有影響力且具備永續發展的轉型。今年Cloud Next活動恰逢雲端產業發展的一個重要時刻，在這個雲端運算時代，數位轉型勢在必行。資料和AI正在改變人們周圍的一切，開放、互聯的生態系統對我們所做的一切都至關重要。
Google Cloud Next 2022大會期間所分享的創新產品橫跨四個不同的關鍵領域：資料雲端、開放式基礎架構、雲端協作和值得信賴的雲端。Google Cloud提供最開放、可擴展且強大的資料雲端，確保客戶可以利用各種來源的資料，並適用於任何存儲格式和分析方式，同時涵蓋所有客戶選用的雲端供應商和平台；為了協助IT人員為轉型打下最佳基礎，Google Cloud宣布了一系列基礎架構和遷移更新，讓客戶無論處於導入過程中的任何階段，都能用比以往更輕鬆的方式在雲端環境中運作。隨著更多公司開始採取混合辦公模式，不少組織正臨兩大挑戰：克服在辦公室工作與遠端工作的同事之間的差距，使得完成工作變得更加困難；同時，組織要在任何位置和裝置上，確保人員和資料的安全。為了協助客戶因應混合辦公的獨特挑戰，Google Cloud亦正建構最開放、可擴充且可靠的雲端產品，以協助全球企業因應最緊迫的安全性挑戰——從混合辦公到終端安全再到資料落地。
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上雲之行始於足下，「Google Cloud Next Recap: Taiwan」重磅登場
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