從「楓橋經驗」到「平安中國」，習近平主政下的國家機器越加控制公民社會

中共二十大甫結束，習近平擔任第三任總書記，權力高度集中化，政治局常委清一色是習家軍，中共政治從「派系政治」的集體領導轉向「一枝獨秀」習近平式個人獨裁，由於最高權力金字塔頂層呈現高度結晶化，主張市場經濟的團派幾乎退出權力核心，這預示著中國經濟增長將遭遇重重困境，甚至西方國家及國際媒體認為中國經濟恐怕崩盤；而更嚴重是，中國國家機器將會強化對公民社會滲透、控制，如此中國社會恐會陷入更不穩定狀態。

二十大報告核心圍繞著「為人民、求發展、打造習近平第三任的新氣象」，忽略二十大報告中論及更多是「安全與鬥爭」的意義。二十大會議中，習近平架離黨內團派精神領袖前總書記胡錦濤、排除國務院總理李克強、副總理胡春華及全國政協主席汪洋在權力核心，打造習近平是黨國唯一領袖形象，新黨章中習近平出現的次數躍升至第二代領導人鄧小平相同12次，僅次於第一代毛澤東的13次，第三代江澤民與第四代胡錦濤則僅出現一次。

二十大後中國政治、經濟及社會文化發展，更會向中華民族偉大復興邁進呢？還是呈現總體性衰退呢？頗引發國際社會及兩岸對中國未來局勢發展之關注。

二十大已成為展現習近平無比威望的分界線，跳離集體領導、指定接班、隔代接班及破壞「七上八下」權力轉移潛規則，邁向習式的個人獨裁。這對中國社會將會產生什麼樣影響呢？公民社會將被國家所俘獲嗎？改革開放對社會所注入活力是否持續倒退呢？看似被權力一把抓的公民社會，是趨向穩定還是會遭遇更多風險呢？

「人民是江山」的群眾路線並非以公民社會本位

中國的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情防控政策不同於西方國家採取「與病毒共存」政策，為貫徹動態清零政策犧牲經濟增長、產業供應鏈完整性、失業率上升及惡化公民權保障。復因美國對中國的各種貿易制裁，採取印太戰略、引台制中策略，形同對中國的圍堵，這使得中國在市場派退出政治決策後，恐使中國經濟與全球化進行脫鉤。

中共在二十大報告及相關政治宣傳上，不斷宣傳強調「人民」，強調習近平提及「人民就是江山」及「人民經濟」，這顯示中共黨國將「習近平思想」作為意識型態化治國工具，強調人民群眾路線，以社會本位為導向。

中共黨國控制傳媒央視，發起「貫徹二十大精神有16個字很重要」，包括「走進基層、走進群眾、聯系實際、務求實效」，此意味著「楓橋經驗」將捲土重來，習近平不僅會成為獨裁者，也會成為推動社會主義邁向共產主義的推動者，此意謂著習近平式獨裁專政與意識型態治國理念將會強化、僵固化，黨國機器對公民社會的宰制更加強力道。