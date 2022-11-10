從「楓橋經驗」到「平安中國」，習近平主政下的國家機器越加控制公民社會
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習近平主政後，中共增加公共安全支出，其支出增長率，甚至高於國防費增長率，且公共安全支出總額超過國防費，這凸顯國家對公民社會鎮壓力度及頻率增加；黨國運用強制性合法暴力鎮壓公民社會的資源與能力增加，降低其與公民社會協商意願，此成為黨國治理社會、壓制維權抗爭運動之利器。
中共二十大甫結束，習近平擔任第三任總書記，權力高度集中化，政治局常委清一色是習家軍，中共政治從「派系政治」的集體領導轉向「一枝獨秀」習近平式個人獨裁，由於最高權力金字塔頂層呈現高度結晶化，主張市場經濟的團派幾乎退出權力核心，這預示著中國經濟增長將遭遇重重困境，甚至西方國家及國際媒體認為中國經濟恐怕崩盤；而更嚴重是，中國國家機器將會強化對公民社會滲透、控制，如此中國社會恐會陷入更不穩定狀態。
二十大報告核心圍繞著「為人民、求發展、打造習近平第三任的新氣象」，忽略二十大報告中論及更多是「安全與鬥爭」的意義。二十大會議中，習近平架離黨內團派精神領袖前總書記胡錦濤、排除國務院總理李克強、副總理胡春華及全國政協主席汪洋在權力核心，打造習近平是黨國唯一領袖形象，新黨章中習近平出現的次數躍升至第二代領導人鄧小平相同12次，僅次於第一代毛澤東的13次，第三代江澤民與第四代胡錦濤則僅出現一次。
二十大後中國政治、經濟及社會文化發展，更會向中華民族偉大復興邁進呢？還是呈現總體性衰退呢？頗引發國際社會及兩岸對中國未來局勢發展之關注。
二十大已成為展現習近平無比威望的分界線，跳離集體領導、指定接班、隔代接班及破壞「七上八下」權力轉移潛規則，邁向習式的個人獨裁。這對中國社會將會產生什麼樣影響呢？公民社會將被國家所俘獲嗎？改革開放對社會所注入活力是否持續倒退呢？看似被權力一把抓的公民社會，是趨向穩定還是會遭遇更多風險呢？
「人民是江山」的群眾路線並非以公民社會本位
中國的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情防控政策不同於西方國家採取「與病毒共存」政策，為貫徹動態清零政策犧牲經濟增長、產業供應鏈完整性、失業率上升及惡化公民權保障。復因美國對中國的各種貿易制裁，採取印太戰略、引台制中策略，形同對中國的圍堵，這使得中國在市場派退出政治決策後，恐使中國經濟與全球化進行脫鉤。
中共在二十大報告及相關政治宣傳上，不斷宣傳強調「人民」，強調習近平提及「人民就是江山」及「人民經濟」，這顯示中共黨國將「習近平思想」作為意識型態化治國工具，強調人民群眾路線，以社會本位為導向。
中共黨國控制傳媒央視，發起「貫徹二十大精神有16個字很重要」，包括「走進基層、走進群眾、聯系實際、務求實效」，此意味著「楓橋經驗」將捲土重來，習近平不僅會成為獨裁者，也會成為推動社會主義邁向共產主義的推動者，此意謂著習近平式獨裁專政與意識型態治國理念將會強化、僵固化，黨國機器對公民社會的宰制更加強力道。
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5G師資 X 技術社群！工業局全方位資源賦能，啟動5G應用未來
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5G應用場景日趨多元，要支撐市場達到百花齊放的榮景，更凸顯了相關跨域人才的缺乏與渴求，於此同時，帶領人才前進的業界師資們，是否也已完成自我賦能、加值，並準備好以新視野、新觀點打開新世代的發展力，將是5G產業開展下一個重要挑戰！
從桌上電腦到手機、再從手機到電視螢幕，無縫串接的3A大作電競遊戲，正真實在玩家身邊上演著；智慧工廠裡面每條產線正不停運轉著，或許能走向關燈工廠、也可能從中串接大量資訊，為產線做出更精準的預測，物聯網的落地早已無所不在。場景中百花齊放的應用，正仰賴著完備5G基礎建設帶來快速迭代的效應，元宇宙（Metaverse）也不再只是電影中的橋段，而是逐步走進你我生活的創新樣態。
多虧了5G，才能讓各種應用場景翻轉，但也因為5G的落地，凸顯出各產業在跨域人才的需求更甚以往，經濟部工業局「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（以下簡稱5G+人才計畫）不只是從產學合作端著手，更瞄準傳道授業的師資超前部署，以強大的資源與鏈結，為師資們提供一個多元的增能環境，加值後繼續為培育5G人才努力。
為從實戰經驗累積5G創新應用師資們的實力，工業局準備了逾30小時的人才發展課程，課程內容規劃與臺灣諾基亞股份有限公司(以下簡稱Nokia)、高雄科技大學創新育成中心、國立陽明交通大學產業加速器及聯合創新加速器搭配合作，添增創新師資在新創孵育上的助力，內容相當豐富。以Nokia的課程為例，內容從如何運用5G新技術與應用，到創新業務開發及商務模式引進都有涉略，完成Nokia必修課程的師資們還可獲得原廠證書，以強化對於5G應用。
這回不只是紙上談兵，5G+人才計畫也注意到不少5G創新應用師資，對於5G的技術與場景應用仍有代溝，因此安排了各種實地參訪體驗，要以落地應用刻劃大家對5G想像的輪廓，並創造更多潛在的機會。
就以座落在鼓山區高雄港七號碼頭全新景點：「HOLO Park映像鹽埕」為例，在這個全球首座的7D浮空劇院裡，運用5G應用技術將時光印象虛實拼湊碎片，完整呈現出50年代「大舞台戲院」的輝煌時光，同時運用5G低延遲的技術特色，創造出光譜擬真技術讓人產生視覺錯位，不僅人物的補光捉影栩栩如生，最後還有真人跳出來跟大家揮手，讓與會的師資們見識到5G應用不再只是過去所認知的智慧工廠、智慧城市，文創場景也能在5G的巧手下有了全新變化與可能。
不只如此，從北到南皆可看見的「VIVELAND」，也是一處以5G、AIoT技術所打造出的VR實境樂園。在VIVELAND裡擁有VR設備整合技術、集結許多新款VR遊樂內容，打造出虛擬與真實零誤差、比真實更真實的體驗環境，讓遊戲玩家耳目一新；此外，擴增實境（AR）與混合實境（MR）等體驗區域，更提供了全方位的科技體感應用展示環境，讓5G不再只是工廠或實驗室裡的技術，而是能真實走進民眾生活的全新體驗，更帶給這群5G創新應用師資對5G有著更多元、更創新的想法。
技術社群是產學界的寶庫，師資挖寶的好工具
也因為5G的資訊不論從應用面或是技術面，國外的腳步都比國內要快上一些，因此為了讓師資能加快接收產業內的最新資訊，本計畫特別成立5G+技術社群，透過議題資訊分享、社群討論與技術學習，共同掌握5G產業動態與尖端技術資訊，更希望能匯聚產官學等5G業內專業人士一同教學相長，形成資源共享、知識分享的正向循環，並推動與國際標準組織、開源社群對接及跨域交流合作，讓更多人熟稔5G技術趨勢及標準，促成更多企業與人才關注5G技術社群及相關議題。
5G+技術社群裡鏈結了開放式無線接取網路聯盟（O-RAN）、開放式網路自動化平臺（ONAP）及開放網路基金會（ONF）等開源組織促進5G+技術社群的技術推動，也利用短影音與專欄文章讓師資們能隨時掌握5G最新脈動；同時也會擬定議題，讓5G企業、產業新星或系統軟體新創等進行深度技術交流，希望透過社群凝聚創造出從產業到人才不同面向，以及對5G產業應用的最新了解與掌握。
賦能師資，用跨域溝通激盪5G應用火花
當然，參與課程的師資們也需要腦力激盪。本計畫亦規劃了創新交流點子秀，鼓勵師資們帶領團隊參加，藉由點子秀團隊、企業夥伴、投資人、育成經理人及5G創新應用師資互動交流，加速推動5G創新應用加值與擴散，以展現師資推動輔導成果，同時激發更多的創意想法，讓師資們都能藉由跨域溝通一同為產業找出更多未來5G的可能性。
眼看著5G已經結合場域，創造出令人耳目一新的場景應用，而從南到北、從半導體到行銷產業，一群來自不同領域的師資們，也都積極的透過工業局5G+人才計畫，自我賦能5G的技術與知識，藉由對場域的認識、與各方同儕間的交流創造出5G更多創意的火花，期待在未來能成為加速5G發展道路上，重要跨域人才的那雙幕後推手。
第三屆5G+產業新星揚帆啟航計畫成果展，即將於11/30 (三)閃亮登場！
展區開放對5G有興趣的民眾參觀，展會3大亮點：有點子、有攤子、還有人才搶先媒合的場子，【玩學5G・3亮登場】邀你來放閃！
- 活動時間 | 2022/11/30 (三) 09:00-17:00
- 活動地點 | 瓶蓋工廠台北製造所A2棟（台北市南港區南港路二段13號）
▶瞭解更多5G+產業新星揚帆啟航計畫，為5G應用賦能加值！
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