2022/11/09,
社會

為了淨零排放目標，消費者願意每月多支出1,762元

為了淨零排放目標，消費者願意每月多支出1,762元

我們想讓你知道的是

淨零排放（Net Zero）是人為造成的溫室氣體排放量，扣除人為移除量等於零。蘋果電腦（Apple）承諾在2030年達到碳中和，微軟（Microsoft）目標在2030年實現碳負排放，此外還有NIKE、星巴克、賓士汽車等品牌也都加入淨零排放推動行列。除了政府、企業和環境組織外，根據最新的調查結果顯示，有8成台灣民眾也願意為了2050淨零目標增加支出，平均願意負擔的金額為台幣1,762元。

本文章引用Engagement lab，獲授權轉載，原文刊登於此

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什麼是淨零排放、碳中和？

淨零排放不是零碳排，而是透過負碳技術、自然碳匯等技術抵銷人為的碳排放。常和淨零排放一起討論的碳中和（Carbon Neutral），是指透過減碳方式累積減碳量，用以抵銷二氧化碳排放量。在政府和企業的大力推動下，68.4%的受訪者有聽過淨零排放和碳中和，有7成的民眾認為淨零排放非常重要。意見領袖認為淨零排放很重要的比例超過5成，慢半拍者只有3成認為淨零排放非常重要，並有近1成覺得這個議題根本不重要。

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民眾為什麼會認同淨零排放？超過6成的民眾認為淨零排放「對我們的後代是有益的」（67.2%）、「減輕地球負擔，保護地球、環境、與生物」（65.1%）及「是每個人都應負的責任」（63.8%）。但另一方面，也有人擔心追逐2050淨零排放目標可能會提高企業經營的成本負擔（56.3%）或人們生活的成本負擔（55.6%）。

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綠色消費支持淨零排放

雖然經濟部和國家發展委員會都在推動2050淨零排放，但仍有超過6成的民眾不滿意。認為推動力道不足的網民高達62.1%，相對的，僅有23.8%民眾認為推動力道足夠。近一步詢問網民認為哪像行動可以促進達成2050淨零排放目標，近7成的受訪者認為政府和企業應該推動綠色消費回饋機制（67.9%），其次為規範事業排放（67.8%）、資源循環零廢棄（67.6%）。此外，各項措施中，民眾認為非常重要的行動為推動綠色消費回饋機制（36.9%）、資源循環零廢棄（36.8%）、最大化再生能源（35.8%）和打造或維護自然碳匯系統（35.7%）。

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個人如何參與淨零排放？

推動淨零排放，會產生什麼影響？有60.5%的台灣網民認為淨零排放對台灣有正面影響，認為對自己個人有正面影響的比例為53.9%。但在進一步說明淨零排放後，民眾認為這項政策有正面影響的比例上升至61.9%，認為對自己個人有正面影響的比例上升至56.7%。

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個人想一起推動達成2050淨零排放，未必需要多花錢，可以從食衣住行各方面多加注意，盡可能的減量、降低額外活動產生的碳排放。減碳飲食包含少吃肉類、盡量食用鄰近區域生產的食物以降低運送過程產生的碳排放、盡量使用可重複使用的容器購賣外食或飲料；夏天盡量不穿長袖、西裝以減少市內開冷氣的需求；居住環境中，選用高效率照明設備、空調設備，以降低碳排，也可以進一步購買綠色電力；交通部分可以選擇大眾運輸工具或減碳工具，降低每人每公里排放二氧化碳公斤數。個人實現減碳承諾，增加花費不是必須的，而是透過詳細計算碳排放量以規劃有效可行的行動。

為了淨零排放目標，消費者願意每月多支出1,726元
執行單位｜z.com Engagement Lab
調查日期｜2022 年 9 月 7 日至 9 月 14 日
調查方法｜網路調查
調查對象｜16-60 歲台灣上網民眾
樣本數｜761份
筆者｜邵鈺珊

責任編輯：王孟妤
核稿編輯：Mia

本文章引用Engagement lab，獲授權轉載，原文刊登於此


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