德國以「轉型正義記憶」命名街道景點，台灣對中正紀念堂的「崇拜」何時結束？

德國的政治教育

那一天大家一起去紐倫堡欣賞音樂會，為了搭電車，我們看了看目的地附近的名稱叫「法西斯主義犧牲者廣場」（Platz der Opfer des Faschismus），心中一跳，問了問隨行的德國友人看法，因為個人覺得用這種地名雖然凸顯轉型正義，但聽來讓人感到殘酷到毛骨悚然。

德國友人完全不帶情緒地說，「對，就是要這樣，這些事情才會被記住。」說來也是，七十多年過去了，民眾對此事有了定見，大多數人在談到此事時可以平靜，但是透過市中心廣場地名再度被提起，就會在無意中被提醒過去發生的事。就如台灣總統府前的路名，改名為凱達格蘭大道，就是要凸顯原住民的課題。

不過，德國的地名命名正義更加清楚，他們直接用犧牲者的字眼放置於命名上，以罪刑不容被討論與抹滅的方式，來表示市區的地景。這種地景街名或廣場名稱的命名方式，可以說是最好的全民政治教育。

紐倫堡在納粹時期是當時納粹政黨——國家社會黨的總部，德國戰敗之後就曾在紐倫堡的法庭舉行過審判，也因為這個審判而讓世人對納粹時期的罪刑更加清楚。這個審判象徵著德國必須為過去納粹時期的歷史罪刑負責，加害者必須被審判。

在德國戰敗之前，當時全民跟隨納粹者眾，許多人民接受納粹的洗腦，崇尚種族主義。但因為戰後的審判，將主導納粹的關鍵人物處刑，這也讓人民心中的是非對錯有了重新衡量的尺度。

歷史的意義其實就在這裡，它不僅是教科書的課綱與文字，也不僅是考試的課題，而是人民生活中的一部分，它是人民每天會經過的地方，一直在人民心中被憶起。而台灣的中正紀念堂，至今都還沒有改變名稱，每當捷運站經過此站而叫名時，一個兇殘主導數萬人謀殺的加害者就再度地被台北人民用仰望的視角崇拜著，這樣的名稱卻不見市長選舉中被討論，選舉不談政治，那麼談再多的塞車也是沒有格局的選舉。

學校為何不能談政治？

許多在台灣教學的老師都會說，如果上課談到二二八屠殺或其相關的文章，就會被不同政治立場的老師或家長反映，上課內容不能涉及政治的規定。但事實並非如此，許多人只是故意錯誤解讀罷了。