德國以「轉型正義記憶」命名街道景點，台灣對中正紀念堂的「崇拜」何時結束？
我們想讓你知道的是
我在德國，為了搭電車，看了看目的地附近的名稱叫「法西斯主義犧牲者廣場」（Platz der Opfer des Faschismus），心中一跳，問了問隨行的德國友人看法，因為個人覺得用這種地名雖然凸顯轉型正義，但聽來讓人感到殘酷到毛骨悚然。德國友人完全不帶情緒地說，「對，就是要這樣，這些事情才會被記住。」
德國的政治教育
那一天大家一起去紐倫堡欣賞音樂會，為了搭電車，我們看了看目的地附近的名稱叫「法西斯主義犧牲者廣場」（Platz der Opfer des Faschismus），心中一跳，問了問隨行的德國友人看法，因為個人覺得用這種地名雖然凸顯轉型正義，但聽來讓人感到殘酷到毛骨悚然。
德國友人完全不帶情緒地說，「對，就是要這樣，這些事情才會被記住。」說來也是，七十多年過去了，民眾對此事有了定見，大多數人在談到此事時可以平靜，但是透過市中心廣場地名再度被提起，就會在無意中被提醒過去發生的事。就如台灣總統府前的路名，改名為凱達格蘭大道，就是要凸顯原住民的課題。
不過，德國的地名命名正義更加清楚，他們直接用犧牲者的字眼放置於命名上，以罪刑不容被討論與抹滅的方式，來表示市區的地景。這種地景街名或廣場名稱的命名方式，可以說是最好的全民政治教育。
紐倫堡在納粹時期是當時納粹政黨——國家社會黨的總部，德國戰敗之後就曾在紐倫堡的法庭舉行過審判，也因為這個審判而讓世人對納粹時期的罪刑更加清楚。這個審判象徵著德國必須為過去納粹時期的歷史罪刑負責，加害者必須被審判。
在德國戰敗之前，當時全民跟隨納粹者眾，許多人民接受納粹的洗腦，崇尚種族主義。但因為戰後的審判，將主導納粹的關鍵人物處刑，這也讓人民心中的是非對錯有了重新衡量的尺度。
歷史的意義其實就在這裡，它不僅是教科書的課綱與文字，也不僅是考試的課題，而是人民生活中的一部分，它是人民每天會經過的地方，一直在人民心中被憶起。而台灣的中正紀念堂，至今都還沒有改變名稱，每當捷運站經過此站而叫名時，一個兇殘主導數萬人謀殺的加害者就再度地被台北人民用仰望的視角崇拜著，這樣的名稱卻不見市長選舉中被討論，選舉不談政治，那麼談再多的塞車也是沒有格局的選舉。
學校為何不能談政治？
許多在台灣教學的老師都會說，如果上課談到二二八屠殺或其相關的文章，就會被不同政治立場的老師或家長反映，上課內容不能涉及政治的規定。但事實並非如此，許多人只是故意錯誤解讀罷了。
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Photoshop教學：潮牌美術總監郁明軒Ming，用Cyberpunk玩轉台北！
我們想讓你知道的是
原來台北也可以這麼Cyberpunk？一起來看看潮牌美術總監Ming如何用Photoshop將平凡的台北街景，轉變成充滿未來感的科幻之城！
現任服裝品牌SMG美術總監的Ming郁明軒，旅美期間曾獲ADDY Awards、ANDY Award與Create Awards等多項廣告大獎，回台灣後除了操刀許多品牌各季度的形象視覺，他也以個人身份參與其他設計專案，發揮他擅長的塗鴉與美式風格。
Photoshop是Ming最得力的創作工具，經常受到新事物吸引的他，也愛用PS嘗試各種新點子。在這次的PS技巧示範中，Ming和我們分享他如何用Photoshop結合三個台灣的熱門景點照片，透過調色、去背、物件移除與圖層效果，打造出cyberpunk風格的城市街景。
畫面調色工具首推Adobe Camera Raw
Ming選擇的三個素材景點分別是充滿次文化氛圍的西門町、科技感十足的南港與保留老街風華的九份。不過原始素材與cyberpunk主題的色調有蠻大差異，所以在前期階段Ming會先做一次整體調色。
Photoshop有很多種調色方式，可以直接在圖片上調整，或是建立遮罩調整圖層，「我現在比較推薦使用camara raw濾鏡，它可以一次調整很多的細節。」Ming建議大家在使用camera raw之前，先把要調整的圖層改成「智慧型物件」，這樣子調色完之後才能夠再去微調的圖片的其他部分，才不會讓效果直接套用在整張圖片上而無法修改個別。
Ming在camara raw濾鏡中先將圖片色溫調得冷一點，再把明暗度都稍微拉低，透過雜訊調整讓細節跟紋理變得明顯。色彩混和器則是主要的調色功能，「我們可以針對特定的顏色調整色相、飽和度以及明度，前期的調色我大概會做這些調整。」
根據素材特性選擇最適合的PS去背功能
搭配Photoshop眾多的選取工具，讓你在面對各種素材時都能找到最有效率的去背方式。「我想要使用圖片中側邊的商店和招牌，建築物的線條都比較明確，所以我就直接使用鋼筆工具。」此外Ming也示範了多邊形套索工具來選取不同素材。
除了手動框選出畫面中的元素，Photoshop也有很多便利的自動選取功能，像是辨識主體、辨識天空等，如果素材適合Ming也推薦直接使用PS自動選取功能，讓AI幫助你更快速地選取出需要的元素！
靈活搭配變亮變暗模式做PS物件移除
物件移除部分，Ming使用的是印章工具與污點修復工具，「我分享一個我覺得很方便的方式，在物件修復工具的選項欄裡有模式可以變換，我會建議大家可以用變亮跟變暗模式，」這次示範要移除文字的施工告示周圍，剛好有很乾淨的顏色，「先用變亮模式把文字周圍比較暗的地方變成亮的，然後再用變暗模式去修改一些局部比較亮的像素。」透過這樣的模式切換就能保持與原始像素非常接近的效果，另外隨時在印章工具跟污點修復工具之間搭配使用，也可以更靈活地移除素材中多餘的物件。
透過Photosop圖層效果增添畫面風格
最後一個環節Ming示範用圖層效果讓畫面更精緻，「我想要把這個螢幕截圖變像是立體投影的效果，」點選濾鏡收藏館中的網屏圖樣，為圖片加上一些投屏感的線條，「記得在使用前要先把前後景的顏色調成黑白，不然濾鏡會直接套用現有的顏色，選項呈現效果就會怪怪的。」
網屏圖樣完成後回到主畫面，再繼續使用Photosop圖層效果，為這個截圖物件加上一些內光暈與藍光的顏色覆蓋，以及外光暈與些微的外框筆畫，使整體物件感覺更像是螢幕投屏正在播放畫面一樣！
Photoshop愈來愈強大，許多功能都不斷進化而且也更簡單操作，Ming鼓勵大家多多使用Photoshop來創作屬於自己風格的作品，現在就下載Photoshop用你的無限創意將平凡玩轉成精彩吧！